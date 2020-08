Đẹp trai, lái máy bay giỏi, lại còn kiêm thêm nghề travel blogger, cơ trưởng 9X Quang Đạt tâm sự "Đi chơi nhiều quá toàn lỗ tiền"!

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Nguyễn Quang Đạt - chàng cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam thì hầu hết fan hâm mộ đều biết anh chàng là chủ nhân của một page chuyên "khoe" ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Và dĩ nhiên, nhân vật chính trong các album ảnh trên page là Quang Đạt và bạn gái Hà Trúc.

Có bạn gái xinh đẹp làm nghề blogger, nên cuộc sống bên ngoài buồng lái của Quang Đạt luôn tràn ngập màu sắc. Cứ nghỉ bay là anh chàng lên kế hoạch cùng bạn gái đi khám phá đủ mọi miền đất mới, đặt chân đến rất nhiều quốc gia và các địa danh du lịch nổi tiếng thế giới. Chung sở thích xê dịch và chụp ảnh nên cặp đôi dễ thương có vô số album hình xinh xắn trên page The Pilot, sau 4 năm tích lũy thì giờ đây page đã sở hữu hơn 50k lượt like.

Trong phần giới thiệu của The Pilot, chàng phi công 9X đã viết những dòng tâm sự rất ngọt ngào về lý do The Pilot ra đời:

"The Pilot - Người dẫn đường

Mình là cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt.

Trong cuộc sống mình luôn có một quan điểm, đó là cuộc đời này không được đo bằng ngày tháng, mà được cân bằng trải nghiệm.

Đi đến một nơi lạ lẫm, gặp gỡ trò chuyện với những người không quen, thử những món ăn mà không từng nghĩ mình dám thử, đó là trải nghiệm. Mà điều quan trọng của việc có trải nghiệm, đó là bạn có thể thích hoặc không thích nó nhưng tự bản thân bạn đã làm giàu tâm hồn mình qua mỗi bước đi tới vùng đất mới.

Mình là một con nghiện du lịch, mình bỏ rất nhiều thời gian và tiền làm ra cho những chuyến đi. Một vài lần là say bí tỉ ở Hong Kong, một lần khác là được cầu nguyện và như được khai sáng ở Bali, lần khác là đi trên bãi biển Pattaya và thề sẽ không bao giờ quay lại.

Mình thực sự yêu tất cả các trải nghiệm. Vậy nên mình quyết định lập page này để làm nghề tay trái mình rất thích đó là travel blogger. Page sẽ là trải nghiệm của mình về các thành phố, điểm đến, địa điểm ăn uống, chỗ ở/ khách sạn. Ban đầu bài viết số lượng không nhiều, nhưng quan trọng là phải có sự bắt đầu.

Hy vọng anh chị em ủng hộ. Cảm ơn cả nhà!".

Không giống các travel blogger nổi tiếng khác, Quang Đạt thường ghi lại những chuyến đi của anh và bạn gái bằng cảm xúc của một người làm nghề phi công. Nếu bạn mong chờ những status dài dằng dặc, viết chi tiết từ A- Z cho tất cả mọi thứ từ phương tiện đi lại đến giá phòng khách sạn, các bữa ăn, chỗ tham quan chụp ảnh v.v... thì The Pilot chỉ chia sẻ một chút thôi, còn lại là những bài học và trải nghiệm mới lạ sau từng chuyến đi được Quang Đạt ghi chép lại cẩn thận.

Làm travel blogger nhưng văn phong mượt mà, lại còn khoe ảnh chụp đẹp như tạp chí ở khắp những nơi từng đi qua, chẳng trách page của Quang Đạt hút fan đến thế. Mới đây khi thức dậy buổi sáng thấy "đứa con tinh thần" của mình chạm mốc 50k like, chàng phi công đẹp trai đã hào hứng biên một status khá dài để cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đồng thời tiết lộ nhiều điều thú vị khi làm travel blogger ngẫu hứng suốt mấy năm qua.

"Hồi mới lập page, mơ ước thầm kín của mình là một ngày nào đó The Pilot có được 50.000 người like. Mình còn hay nói đùa là khi đạt được ước mơ ấy thì mình sẽ kết thúc đời travel blogger bằng việc... bán page cho các mẹ bán hàng livestream.

Bởi vì dù sao thì mình vẫn là một phi công, chuyên môn của mình là mặc đồng phục thật đẹp trai rồi lái máy bay vượt qua giông bão, mình không học kiến thức chuyên sâu liên quan đến văn hóa, lịch sử hay dịch vụ. Cũng bởi vì vậy nên là trong 3 năm hoạt động của The Pilot, cũng có một vài thời điểm những ý kiến của mình bị các "chuyên gia" chỉ trích.

Nghề blogger, với các bạn làm chuyên nghiệp và sống bằng nghề, thực sự là một công việc vất vả. Các bạn không hoàn toàn được tận hưởng chuyến du lịch của mình một cách trọn vẹn, phải chịu nắng nôi và áp lực thời gian. Cũng như là sau chuyến đi, những ý kiến của bạn sẽ bị (được) theo dõi và xét nét, nhất là những người mà lợi ích hay chuyên môn của họ bị (được) bạn đề cập tới.

Đêm qua mãi mới ngủ được vì một vài chuyện lặt vặt liên quan đến việc làm blogger. Cũng nghĩ là hay thôi, mình già rồi, trong công việc chính cũng khá thành công, hay là không làm blogger nữa, chỉ phấn đấu đẹp trai và giàu là được rồi. Thì mở mắt ra thấy con số followers của page lần đầu vượt 50.000 - mình xúc động lắm.

Lại nghĩ là thôi, không bán page nữa, đẹp trai và giàu ai mà lại bán page. Đùa vậy đủ rồi, chắc là The Pilot sẽ vẫn là một kênh để mình chia sẽ những chuyến đi một cách chân thành nhất từ điểm nhìn của mình - một bạn phi công chứ không phải ai đấy khác. Mong các chuyên gia nhẹ tay với mình, mình hứa là sẽ đọc thật nhiều để không nói những thứ các bạn cho là vớ vẩn. Nếu vẫn thấy vớ vẩn thì... well, các bạn có thể tự làm blogger, hy vọng các bạn nuôi sống được bản thân (bởi vì làm The Pilot đi chơi nhiều quá mình toàn lỗ/ Good luck).

Và vì mình biết là trong 3 năm vừa rồi, đã có ít nhất 50.000 lần, điểm nhìn của mình nhận được sự đồng cảm từ một ai đó - điều mình thực sự thấy vô cùng, vô cùng có ý nghĩa.

Cảm ơn vì đã để The Pilot và những chia sẻ hạn hẹp của bọn mình, tạo nên nguồn cảm hứng nhỏ cho các chuyến đi của bạn".

Ai cũng biết rằng lương phi công của Quang Đạt khá cao, nên anh chàng thừa điều kiện để làm điều mình thích, có thể đi du lịch từ châu Á sang châu Âu. Bản thân anh chàng cũng thừa nhận mình không phải type tiết kiệm cho lắm, cứ nghĩ đến đi chơi là háo hức sẵn sàng luôn k nghĩ ngợi nhiều. Chẳng thế mà Quang Đạt "bẻ lái" nghề tay trái chẳng thấy lãi đâu!