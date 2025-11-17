Đèo Ngoạn Mục sạt lở tại 12 vị trí, buộc phải đóng đèo
Mưa lớn chưa dứt khiến đèo Ngoạn Mục ghi nhận 12 điểm sạt lở và nguy cơ tiếp tục phát sinh nhiều điểm mới trong thời gian tới.
Sáng 17-11, ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục 12 điểm sạt lở trên đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha) sau nhiều giờ mưa lớn.
Từ chiều tối 16-11 đến rạng sáng nay, mưa liên tục khiến đất đá từ taluy bất ngờ đổ xuống nhiều vị trí, tràn ngang ra mặt đường và chia cắt tuyến Quốc lộ 27 nối Phan Rang – Đà Lạt.
Ba tổ công tác đã được lập để chốt chặn hai đầu đèo, tạm dừng cho phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, nhiều phương tiện, nhân lực đang được huy động để giải tỏa sạt lở, sớm thông tuyến.
Theo UBND xã Lâm Sơn, mưa vẫn chưa dứt và nền địa chất khu vực đang rất yếu.
Nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở mới trên đèo Ngoạn Mục được đánh giá là rất cao, khiến công tác khắc phục và đảm bảo giao thông đối mặt nhiều thách thức.