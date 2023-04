Đến nhà Salim, gặp Pam - thế lực nhí nổi đình đám: Mẹ từng là hot girl giờ bỏ việc ở nhà chăm con, lỡ gọi chồng bằng “mày” vì đẻ quá đau

Xuất phát điểm là một hot girl Hà Nội đình đám, Salim (Hoàng Kim Ngân, SN 1992) từ lâu đã là cái tên được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Với ngoại hình cuốn hút, giọng nói nhẹ nhàng, Salim lấn sân lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và hiện tại gặt hái nhiều thành công với vai trò KOL, influencer.

Tuy nhiên, một điều đặc biệt khi nhắc đến Salim phải kể đó chính là câu chuyện tình yêu hiếm có khó tìm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cho thiếu gia tập đoàn may mặc - Hải Long vào danh sách friendzone 15 năm mới “thăng cấp” lên người yêu. Thế nhưng đùng một cái, cầu hôn rầm rộ, thông báo mang thai và trở thành mẹ bỉm sữa chỉ trong chớp mắt vẫn là điều khiến người hâm mộ chưa kịp tin.

Và ở hiện tại, Salim đã lập gia đình được 1 năm, từ danh xưng hot girl đã chuyển thành hot mom đình đám trên MXH. Cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi từ khi xuất hiện thế lực nhí cực nổi tiếng mang tên Pam.

Từ hot girl thành hot mom, cuộc sống của Salim có nhiều thay đổi

Yêu nhau nhiều nhưng cãi nhau cũng không ít, vợ là người giữ tiền

Đã 1 năm trở thành mẹ bỉm sữa một chồng, một con - cuộc sống của Salim và Hải Long hiện tại thay đổi thế nào?

Thay đổi nhiều lắm! Từ khi xưng hô mày - tao, xưng hô anh em và 2 tiếng vợ chồng là những giai đoạn khác nhau hoàn toàn.

Chúng mình xuất phát điểm là tình bạn, khoảng thời gian này thì lâu nhưng khi chuyển thành tình yêu và hôn nhân gia đình lại rất nhanh nên cũng có chút hoang mang. Vốn dĩ trước đây, cuộc sống riêng của chúng mình không có quá nhiều điều phải lo nghĩ nên khi kết hôn sẽ có nhiều vấn đề cần quan tâm hơn, chẳng hạn như trách nhiệm gia đình.

Lúc đầu cũng hơi có xung đột nhẹ nhưng may mắn cả hai đều có sự nhường nhịn và tôn trọng đối phương một cách nhất định. Không tránh được những lúc tranh cãi nhưng trộm vía vẫn không có gì quá to tát, vẫn yêu thương nhau như thường.

Không nói khoảng thời gian 15 năm làm bạn thân nhưng tình yêu và hôn nhân thực sự khác nhau nhiều. Tình yêu có nhiều mộng tưởng nhưng thực chiến với hôn nhân lại hoàn toàn ngược lại. Vẫn có những mơ mộng những phải công nhận là thực tế hơn.

Còn chính Salim, thấy mình có khác xưa?

Chắc là mình “lầy” hơn. Thú thực khi lấy chồng, về ở với nhau mình không còn quá khắt khe với bản thân nữa. Vì mình nghĩ đã có người ở bên cạnh mình rồi nên cũng không phải quá hoàn hảo. Mình sẽ cho phép bản thân lười biếng một chút. Ví dụ hôm nay mình không rửa bát chẳng hạn, mình sẽ cứ để đó và rồi chồng sẽ là người rửa.

Vậy Salim có nghĩ hôn nhân chính là sự “chịu đựng” hay chấp nhận mọi thứ tốt, xấu của đối phương không?

Mình nghĩ có một phần.

Nhưng đã xác định kết hôn với người mình lựa chọn, việc chấp nhận tốt, xấu là điều bình thường. Cũng không thể nào từ 2 người khác biệt đến với nhau mà có thể ngay lập tức đồng điệu tất cả mọi thứ, mình không tin điều đấy. Tuy nhiên, không đến mức gọi là chịu đựng nhau mà là chấp nhận, tôn trọng tính cách của nhau thì đúng hơn.

Luôn bị bảo gọi “Long yêu ơi”, “Ngân yêu ơi” là sến, thế lúc nóng giận, cả hai còn sến được như thế không?

Khi không thể nói lời yêu thương, bọn mình sẽ im lặng. Với tính của mình và Long, cả hai đều không muốn có sự cãi vã, to tiếng nên thường sẽ im lặng vượt qua cơn giận đó. Bình tĩnh hơn sẽ ngồi nói chuyện với nhau, chia sẻ về cái sai hay những quan điểm không đúng của nhau.

Vấn đề gây bất đồng nhất có lẽ vẫn là quan điểm trong chuyện nuôi con. Sau đó mới đến các chuyện xoay quanh chi tiêu trong sinh hoạt gia đình, làm sao để cân đối và hợp lý nhất. Ngoài ra, chúng mình có quy tắc không bao giờ xưng mày - tao để tôn trọng đối phương và cũng để con nhìn vào mối quan hệ của bố mẹ.

Trong gia đình, Salim hay Hải Long là người nắm giữ tài chính gia đình?

Hiện tại, mình là giữ nắm giữ tài chính gia đình. Việc chi tiêu mình sẽ ghi chép để cả hai cùng thống nhất. Chúng mình cũng luôn hỏi nhau, bàn bạc trước khi mua và chi tiêu thứ gì đó.

Việc chồng có quỹ đen hay không thì mình nghĩ mắt không thấy tim không đau. Nếu mà biết, mình cũng sẽ có cách riêng để giải quyết nhưng hiện tại mình không có nhu cầu tìm hiểu quá sâu để làm gì.

Còn việc nhà thì sao… Hải Long giúp vợ nhiều chứ?

Ngày thường, mình vẫn là người làm chính mọi công việc vì chồng đi làm. Buổi chiều khi chồng về, anh sẽ giúp rửa bình hay ăn cơm xong sẽ rửa bát. Nhưng chồng luôn chủ động làm chứ không bao giờ để mình phải giục hay nhắc. Thường thì mình nấu cơm, chồng sẽ rửa bát hoặc ngược lại nhưng mà chắc không bao giờ ngược lại đâu.

Không thuê người giúp việc, một mình chăm con

Gần đây, bé Pam đang là “thế lực nhí” đình đám trên MXH. Dường như, hot girl là gen di truyền nhỉ?

Thực sự khi Salim đẻ Pam ra, cả hai vợ chồng nhìn con cũng không mường tượng được sau này con sẽ là đứa trẻ như thế nào cả. Ngắm ảnh Pam cũng không nhận ra con giống hay khác những bạn nhỏ khác ở đâu.

Vợ chồng mình vẫn hay tự bảo nhau: “Thôi con không xinh cũng được, hài hước là được”. Không biết phải do câu nói này không mà trộm vía em bé cũng vui tính, dễ thương.

Mình cảm thấy may mắn khi con được mọi người yêu thương. Và cũng rất bất ngờ với bức ảnh đạt 1 triệu lượt thích. Bản thân mình là người hay dùng MXH, việc nhiều like hay nhiều tim cũng phần nào quen thuộc nhưng chồng mình là người bất ngờ hơn cả. Long ít dùng MXH lắm nên khi thấy hình con nhiều like, chồng canh từng giờ luôn. Họ hàng, gia đình 2 bên cũng có chung cảm xúc như vậy.

Còn việc con giống bố hơn mẹ thì từ khi Pam sinh ra, các cô y tá trong việc cũng đã nói rồi. Nhiều khi mình cũng nhìn từng nét của con rồi nhận điểm này, điểm kia giống mẹ nhưng… không ai công nhận cả. Nên thôi, mình cũng đã quen cả năm nay rồi.

Tuy nhiên, danh xưng hot mom - hot dad liệu có phải điều gây áp lực cho hai vợ chồng để luôn phải giữ hình ảnh hoàn hảo cho mọi người nhìn vào?

Bản thân mình không áp lực khi mọi người dành cho mình sự ưu ái. Còn chồng thì ngược lại, Long không làm trong showbiz, cũng không hay lên MXH nên thời gian đầu khi xuất hiện trong các sự kiện, chồng thường run, toát mồ hôi và hoang mang không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao.

Còn cuộc sống ở trên mạng, mình luôn giữ một sự chỉn chu vì như vậy cũng tốt cho mình. Hoàn hảo hay không là do nhìn nhận của mỗi người. Mình luôn mong muốn được thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân trên MXH chứ không cần giữ hình ảnh quá hoàn hảo vì như vậy sẽ không được lâu dài.

Bước vào cuộc sống hôn nhân ai cũng như ai, chăm con đều có lúc vất vả. Mình cũng muốn thể hiện cho mọi người thấy rằng cuộc sống thực hàng ngày là như vậy đấy nhưng hiện mình đang chăm con một mình, thời gian lên mạng còn ít nên không thể quay được hết mọi thứ. Hi vọng khi Pam lớn hơn một chút, mình nhàn hơn, mình sẽ chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình.

Có điều kiện kinh tế, tại sao Salim lại chọn chăm con một mình thay vì thuê người giúp việc?

Thứ nhất, mình muốn được ở gần con nhất trong khoảng thời gian đầu đời vì mình biết sau này đôi khi muốn gần con cũng khó. Như bây giờ, Pam chỉ mới 1 tuổi thôi mà nhiều lúc muốn ôm, muốn ghì con lại cũng đã khó hơn trước. Đấy là cảm giác của mình khi muốn tự chăm con. Thứ hai, không phải mình không tìm người giúp việc mà do chưa có người thực sự phù hợp.

Chăm con một mình hẳn Salim cũng cảm thấy căng thẳng, áp lực?

Có chứ nhưng xuất phát từ lúc mới đẻ Pam nhiều hơn. Dần dần khi đã quen, việc chăm con cũng nhẹ nhàng hơn.

Mình nhớ lúc mới sinh con, về đến nhà nghe thấy tiếng con khóc, mình cũng bật khóc. Mình không biết tại sao lại khóc nữa. Do ở viện, các cô y tá nói là con ngoan lắm, con không khóc nhưng về nhà lại vậy khiến mình hoang mang. Lúc đấy mình mới bắt đầu nhận thức là: À, mình đã chính thức bước vào việc chăm con, cuộc sống mẹ bỉm.

Nhưng 1 năm qua, trộm vía Pam cũng rất hợp tác, không làm cho mình bị suy nghĩ hay bị buồn. Dạo gần đây con có hơi biếng ăn, mình buồn một chút nhưng đó là cảm giác chung, lo lắng nhất định của những người mẹ nên cũng không có gì nghiêm trọng.

Đang đi làm quần quật, giờ bỏ công việc để chăm con, Salim nghĩ sao khi nhiều người nhận xét bạn là dâu hào môn, “chồng nuôi”, “ăn bám” chồng?

Mình nghĩ khi sinh một đứa trẻ, mình phải có trách nhiệm với nó. Công việc có sức khoẻ là làm được tất cả, lúc nào cũng được. Nhưng khi con còn bé quá, mình chỉ nghĩ đến chăm con chứ không thể nghĩ đến việc gì khác. Nên động lực bỏ việc ở nhà chắc chắn là vì con.

Còn khi mọi người nhìn vào hình ảnh mình thể hiện ra để nhận xét như vậy thì không sai. Đứng trên quan điểm của mọi người thì mình thấy cũng không có gì quá đáng, chỉ là mọi người không hiểu hết về mình chứ không có vấn đề gì để cho mình suy nghĩ cả.

Nhưng đương nhiên mình không thích những danh xưng kiểu dâu hào môn, phu nhân thiếu gia,... Đúng là nhìn vào Salim hiện tại, danh xưng đó không sai chỉ là mình không thích bị gọi như vậy.

Đã bao giờ Salim cảm thấy tủi thân khi hội những người bạn chơi chung vẫn còn phơi phới bay nhảy, mình thì lại ở nhà quanh quẩn với sữa, bột, tã?

Có nhiều khi nhìn mọi người đi chơi cũng vui, cũng tiếc. Nhưng mà mình nghĩ là rồi mọi người cũng sẽ như mình thôi. Mình khổ trước sướng sau, sau này con mình lớn, mình đi chơi thì lúc đấy mọi người lại thèm khát cuộc sống của mình.

Mẹ chồng cực tâm lý, chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới

Người ta vẫn bảo, mẹ bỉm có giữ được lạc quan hay không một phần là do chồng. Salim có cảm nhận mình đã chọn đúng người không?

Có đấy. Một năm vừa qua, chồng luôn cho mình cảm giác yên tâm và hài lòng. Đôi khi cũng không đồng nhất quan điểm, lúc này lúc nọ nhưng nhìn chung mình vẫn thấy mình đã chọn đúng người và đây thực sự là chồng mình.

Mình vẫn nhớ khoảnh khắc đi sinh Pam. Khi ấy mình đau quá nên cũng là lần duy nhất từ khi cưới nhau mình xưng mày - tao với chồng. Vì lúc đó rất đau nên không thể nào gọi anh em hay vợ chồng ngọt sớt được, mình nói: “Tao không đẻ nữa đâu, mày đẻ đi”.

Và thế là chồng cũng cuống cuồng đáp: “Ừ ừ được rồi vợ đẻ lần này đi, lần sau anh đẻ cho”. Câu nói này khiến mình vẫn nhớ đến hiện tại và cũng là câu nói khiến mình cảm thấy hạnh phúc vì có người đàn ông này bên cạnh.

Chồng mình vốn ít nói ra bằng lời mà sẽ chỉ thể hiện bằng hành động. Như hiện tại, Long không ngại pha sữa cho con, rửa bình hay cho con ăn và rất nhiều những công việc không tên khác. Những cái đó mình thấy là thứ hút năng lượng của một người mẹ rất nhiều. Chồng mình luôn hiểu điều đấy nên hỗ trợ vợ nhiều lắm.

Vậy gọi Salim là nàng dâu số hưởng không sai nhỉ khi từ chồng đến mẹ chồng đều rất tuyệt?

Mẹ chồng thì cực kỳ tâm lý luôn. Hai mẹ con khá hợp nhau về làm đẹp, mua sắm,... Hay khi ở nhà cũng rất hợp nói chuyện. Mẹ chồng không cần các con ở cùng nhà, luôn tạo cho chúng mình tâm lý thoải mái với không gian riêng. Nhưng đương nhiên vẫn phải cân bằng với các công việc gia đình là được.

Kết hôn 1 năm rồi những vẫn chưa tổ chức đám cưới, Salim và Hải Long dự định khi nào đây?

Hai vợ chồng cũng có dự định tổ chức nhưng sau một thời gian đi đám cưới bạn bè nhiều quá lại bỗng thấy hơi lười một chút. Với mình cũng muốn để Pam lớn hơn. Khi Pam có thể chạy lên mang nhẫn cho bố mẹ, thì khi đó mình sẽ làm đám cưới.

À, dạo này mọi người cũng hay hỏi về kế hoạch sinh con thì Salim chưa có kế hoạch sinh em bé thứ 2. Mình muốn Pam được tận hưởng thời gian đầu đời của bạn đầu tiên thật trọn vẹn đã.

Cảm ơn những chia sẻ của Salim!