Ngày 12/1, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lấy lời khai của Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, do có quen biết từ trước, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc T. (60 tuổi, ngụ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà bà T. (mẹ ruột của Khôi) tại phường Tuy Hòa chơi. Tại đây, giữa ông T. và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Hiện trường vụ án mạng.

Trong lúc nóng giận, Khôi đã dùng dao đâm ông T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Đến khoảng 16h cùng ngày, ông T. tử vong.

Sau khi gây án, Khôi rời khỏi hiện trường và lẩn trốn tại nhà người thân trong một con hẻm thuộc phường Tuy Hòa. Đến chiều cùng ngày, nghi phạm bị Công an phường Tuy Hòa phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại Đắk Lắk, ngày 4/1 cũng xảy ra vụ giết người khiến 1 người chết. Cụ thể, khoảng 20h ngày 4/1, Y Biung Niê (40 tuổi, tại buôn Mblớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) đi nhậu về thì thấy Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú cùng buôn, là anh vợ của Y Biung Niê) đang chơi với mấy cháu nhỏ trong buôn. Lúc này, thấy Y Biung Niê đã uống rượu nên Y Liat Enuôl có khuyên Y Biung Niê về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Y Biung đã chửi bới Y Liat rồi lấy cây dao rựa mang sẵn chém một nhát trúng vào đầu Y Liat. Bị chém, Y Liat bỏ chạy thì Y Biung cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực bờ hồ của một hộ dân ở gần đó Y Liat đứng lại vật lộn với Y Biung làm cây dao rựa văng xuống đất.

Lúc này, Y Liat dùng hai tay bóp cổ, rồi dùng cây dao rựa đè vào vùng cổ Y Biung. Một lúc sau, khi thấy Y Biung đã chết, Y Liat kéo nạn nhân xuống hồ nước rồi lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để giấu xác. Sau đó, Y Liat lên bờ cầm cây dao rựa của Y Biung bỏ trốn.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, vợ của nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để gần bờ hồ nhưng không thấy người nên đã hô hoán cùng người thân đi tìm thì phát hiện thi thể Y Biung dưới hồ.

Sau sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Y Liat Enuôl để điều tra về hành vi “Giết người”.