Đến giờ này, tôi mới tìm ra combo skincare giúp lỗ chân lông nhỏ mịn trông thấy, đã thế da còn mướt mát lên nhiều phần

Lỗ chân lông to chính là nhược điểm khiến nhiều tín đồ làm đẹp phiền lòng. Với tôi, tôi cũng từng "ngứa mắt" vô cùng với tình cảnh lỗ chân lông rộng toang hoác khiến da trông sần sùi, xám xịt.

Thế nhưng giờ đây tôi đã tìm ra cách giúp lỗ chân lông nhỏ mịn thấy rõ, đã thế da còn căng bóng mềm mịn hơn hẳn. Combo mà tôi nói đến chính là bộ đôi: serum vitamin C + máy đẩy tinh chất.



Tôi từng thử qua nhiều phương pháp skincare hứa hẹn thu nhỏ lỗ chân lông như dùng toner, đắp mặt nạ đất sét, tẩy da chết hóa học AHA và BHA, thậm chí là lăn đá lạnh. Nhưng chỉ đến khi kết hợp sử dụng serum vitamin C và máy đẩy tinh chất thì làn da và tình trạng lỗ chân lông lớn của tôi mới được cải thiện rõ rệt.

Serum vitamin C vốn nổi tiếng với khả năng làm đều màu da, mờ thâm, đồng thời còn giúp kích thích da sản sinh collagen, khiến da căng mọng và lỗ chân lông trông nhỏ mịn hơn. Máy đẩy tinh chất của tôi lại có thêm chế độ riêng biệt giúp "đẩy" serum vitamin C thẩm thấu sâu và hoạt động hiệu quả hơn (theo nhà sản xuất thì dùng máy sẽ hiệu quả gấp 1,7 lần so với chỉ thoa serum vitamin C bằng tay).



Bên cạnh đó việc dùng máy đẩy tinh chất cũng giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm skincare, đẩy dưỡng chất thẩm thấu sâu và khiến da căng mọng mướt mát. Tôi đã dùng thử máy đo da để kiểm tra độ ẩm và độ đầu trên da thì ra kết quả dưới đây.



Vào buổi tối, sau khi rửa mặt và bôi serum vitamin C, độ ẩm của da đã được cải thiện, độ dầu giảm mạnh. Sau khi chạy máy dưỡng, độ ẩm tăng thêm chút đỉnh. Vào sáng ngày hôm, da vẫn mướt mát, độ ẩm cao, độ dầu thấp. Còn nếu tôi không skincare buổi tối thì sáng hôm sau, độ ẩm của da giảm, độ dầu tăng, tình trạng da khá xấu.

Vì lẽ đó, việc kết hợp bộ đôi máy đẩy tinh chất và serum vitamin C đã đem lại hiệu quả gấp bội: làm sáng da, tăng khả năng dưỡng ẩm, kích thích da tái tạo. Đó chính lý do vì sao từ sau khi dùng bộ đôi này thì da tôi đã mướt mát, ẩm mượt, mờ thâm nhanh hơn và lỗ chân lông cũng từ to hóa nhỏ.

Việc kết hợp bộ đôi máy đẩy tinh chất và serum vitamin C sẽ giúp tình trạng lỗ chân lông lớn được cải thiện thấy rõ.

Thú thực với bạn, ở thời điểm viết bài review lần trước tôi mới chỉ dùng serum vitamin C vào buổi sáng, dùng máy dưỡng da cùng các sản phẩm dưỡng ẩm vào buổi tối. Vì vậy khi đó làn da của tôi không cải thiện quá nhiều, chỉ glowy hơn chút đỉnh. Nhưng từ sau khi chăm dùng serum vitamin C 2 lần/ngày, buổi tối kết hợp cùng máy dưỡng da thì lỗ chân lông của tôi đã thực sự cải thiện rõ rệt, từ to hóa nhỏ, khi makeup cũng tiệp vào da mượt mà, không còn bị khô tróc nhiều như trước.