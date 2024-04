Đến Crescent Mall săn sale hàng hiệu nửa giá

Khởi động cho chuỗi sự kiện sale bùng nổ của 2024, đại tiệc siêu sale thường niên đã quay trở lại Crescent Mall cùng hàng loạt ưu đãi sốc lên đến 50% chỉ trong 2 ngày 30/4 & 1/5. Đây là thời điểm tuyệt vời để các tín đồ shopping lấp đầy tủ đồ, chuẩn bị cho những chuyến đi mùa hè với mức giá cực tốt. Từ lĩnh vực làm đẹp, thời trang, ăn uống, đồ gia dụng, cho đến giải trí, chỉ cần đặt chân đến Crescent Mall dịp Lễ này là bạn có thể dễ dàng "chốt đơn" chẳng lo nhìn giá.

Là "đặc sản" trong mỗi dịp sale tại Crescent Mall, ưu đãi hàng hiệu giảm đến 50% từ các nhà mốt đình đám sẽ tiếp tục được tung ra để chiêu đãi các fashionista trong mùa lễ này. Những chiếc áo phông đơn giản, những mẫu váy sắc màu phóng khoáng từ Fred Perry, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, La Dolce Vita, Old Navy, GAP, Levi’s, Banana Republic, French Connection… sẽ là items thời trang "must have" cho những chuyến đi chơi bất tận, đậm chất hè của cả gia đình.

Đối với các chàng trai theo đuổi phong cách thời thượng, yêu thích những thiết kế áo polo hay sơ mi lịch lãm từ Lacoste hay những đôi giày da cao cấp từ Clarks thì không thể nào bỏ qua siêu deal đặc biệt giảm đến 50% chỉ có tại The Big Crescent Sale.

Không hề kém cạnh, các thương hiệu "quốc dân" như Skechers, FILA, Reebok, Crocs… đều đồng loạt tung loạt deal siêu hời từ các sản phẩm quần áo đến giày dép năng động cho các fan.

Bên cạnh đó, outfit ngày hè sẽ càng nổi bật hơn nếu các nàng "bỏ túi" thêm những mẫu phụ kiện nhỏ xinh. Những chiếc túi thời trang xịn sò từ ALDO, LYN, vòng tay xinh xắn từ Pandora, hay đồng hồ cao cấp từ Titan cũng đang được săn đón với ưu đãi khủng. Hội đam mê skincare, làm đẹp cũng được dịp thỏa sức mua sắm các sản phẩm makeup, dưỡng da mới mức giá siêu hời từ Matsukiyo và Robins.

Ngoài ra, Crescent Mall còn "chiêu đãi" hội yêu bếp, nghiện nhà với vô số mặt hàng gia dụng, nội thất, đến điện tử cùng loạt deal cực hot từ Dyson, Bose, Jang In, Dunlopillo… Thiên đường ẩm thực từ Á đến Âu bao gồm Don Chicken, Boost Juice, The Pizza Company, 48 Bistro, Cueicha, Mochi Sweets cũng ngập tràn "deal chồng deal" để khách hàng thỏa sức ăn uống hết nấc.

Còn chần chừ gì mà không lưu ngay loạt ưu đãi khủng, "chốt đơn" wishlist hàng hiệu và tận hưởng trải nghiệm mua sắm, vui chơi thả ga tại Crescent Mall trong dịp lễ này!