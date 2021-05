Đêm tân hôn kinh hoàng sau nụ cười "biến thiên" của anh chồng cực phẩm: Bắt quả tang vợ phản bội vẫn bình tĩnh đưa ra đề nghị "rùng mình"

Tâm nhìn sâu vào khoảng không gian rợn ngợp, toàn thân tê dại nhưng cơ thể lại phập phồng, suy nghĩ có chút gấp gáp. Cảm giác này gọi là gì đây? Khi Tâm chưa kịp đấu tranh tư tưởng xem nên thoát khỏi mê lực này bằng cách nào thì bàn tay ấy kéo ghì lấy eo cô. Tâm đã bị những tinh túy trong đôi mắt đối diện hút hồn. Họ thả lỏng dần, trao nhau nụ hôn mê đắm. Mọi thứ xung quanh như đóng băng bao gồm cả cảm giác tội lỗi của 1 phụ nữ đã có chồng.

...

Đó là sai lầm của 1 năm về trước, khi diễn biến tiếp theo của đoạn truyện 18+ ấy lại là cảnh bắt gian tại trận...

Mối tình đầu tan vỡ và "lối rẽ" chông chênh của cô gái 20 tuổi

Nếu gọi thời gian ấy bằng câu ngắn gọn nhất thì đối với Tâm, đó là "vết xước thanh xuân", có xót, có đau, có để lại sẹo nhưng sau cùng nó cũng chỉ là vết xước ngoài da.

Tâm chậm rãi kể: "Anh ta học trên tôi 1 khóa. Anh ta dùng mọi cách để tán tỉnh tôi: gửi thư, tặng hoa, tặng quà, gửi những bài hát qua các chương trình... Cuối cùng tôi cũng khuất phục trước sự chân thành của anh ta. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cũng như những cặp đôi khác, không có gì quá đặc biệt. Anh ta tuyệt đối không 'đòi hỏi', đó là điều tôi rất trân trọng. Nhưng hóa ra, thứ tôi nhìn thấy chỉ là anh ta đang diễn vai good boy.

Vào cái lần anh ta nói về quê gấp, thấy trời sắp mưa tôi qua phòng trọ cất quần áo, dọn dẹp giúp bạn trai thì được tận mắt chứng kiến sự lừa dối đáng sợ.

'Nãy nó đèo anh ra bến xe còn quay lại đây làm gì mà em lo. Bạn em ngốc nghếch lắm...', tiếng cười khả ố đan xen khiến tôi cả đời không quên giây phút ấy. Tôi không vào bắt tận tay người yêu mình cùng cô bạn cùng lớp, tôi cũng không tra khảo hay chửi mắng anh ta. Tôi cứ thế đi dưới mưa, đầu trần, để nước táp vào mặt cho tỉnh. Mối tình đầu của tôi kết thúc như thế đấy, khá nhanh chóng nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc của tôi sau này".

Tuổi 20 với những cảm quan màu hồng về tình yêu đầu đời cũng trôi tuột theo cơn mưa ấy. Tâm tập trung vào học hành vì sau khi học xong Đại học cô sẽ đi du học. Tương lai phía trước của cô còn rất dài, không thể vì 1 người đàn ông mà bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa

Thời điểm sau cú ngã, Tâm khá thân thiết với 1 cô bạn cùng lớp luyện thi IEL. Họ đều cùng chung mục đích, chí hướng nên rất hiểu và chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với nhau.

Điều kì lạ là ở bên cô ấy, Tâm không còn cảm giác rung động hay thích thú với bất kì anh chàng nào khác.

"Chúng tôi có những va chạm trong ánh mắt, cử chỉ, rất khó để diễn tả thành lời vì chúng tôi đều quá trẻ. Tôi cũng từng lo lắng nghĩ mình Les. Khi khóa học kết thúc, chúng tôi phải chia tay nhau, cô ấy thơm nhẹ lên má rồi rồi tặng tôi 1 cuốn sách có tựa 'Oranges Are Not the Only Fruit' của tác giả Jeanette Winterson. Ngay trang đầu tiên cô ấy để lại dòng chữ: 'Trong cuộc đời, có thể một số người sẽ cùng chúng ta lớn lên, một số người cùng chúng ta đồng hành nhưng sẽ chỉ có 1 người khiến tôi nhớ nhung, tiếc nuối - là bạn'.

Tôi đã vừa đọc cuốn sách về LGBT ấy vừa khóc. Không biết tình cảm trong tôi được gọi tên là gì nhưng rõ ràng tôi có sự rung động nhất định với người cùng giới".

Tâm không giấu được những thay đổi trong tâm lý khiến mẹ cô nắm bắt được phần nào. Nhìn cuốn sách và những ấn tượng của cô bạn thân con gái mình, mẹ Tâm thật sự lo lắng. Nhưng bà đã huyễn hoặc cô rằng: "Sau cú sốc phản bội con nhất thời bị rối loạn cảm xúc chút thôi. Con là 1 cô gái bình thường, sau này sẽ có 1 chàng trai tuyệt vời biết trân trọng con".

Khi còn đang loay hoay trong mớ hỗn độn giữa thật giả thì Tâm đã được định hướng sang 1 con đường khác, bớt chông chênh hơn.

Nụ cười vén màn bí mật của ông chồng "soái ca" cùng đêm tân hôn kinh hoàng

Tâm gặp Long ở Dallas - 1 quận của tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Giữa khoảng chênh vênh của bầu trời đất khách, cô lại 1 lần nữa cảm nhận được cái gọi là tình thân. Học tập và làm việc ở đây được 6 năm nhưng Long vẫn ấp ủ ý định về nước. Xung quanh rất nhiều thứ Tây nhưng trong mắt Tâm thì Long là "hương vị" quê nhà ấm áp và ngọt ngào nhất. Không khó để 2 người con xa xứ xích lại gần nhau. Cứ như vậy họ trở thành 1 đôi. Long dìu dắt và giúp đỡ Tâm rất nhiều trong suốt gần 3 năm cô học Master.

Ngày về nước, 2 bên nhanh chóng tổ chức đám cưới cho đôi trẻ với sự hân hoan, đặc biệt là mẹ Tâm đã vơi đi nỗi lòng canh cánh năm nào.

Nhưng dường như, sau đám cưới bao người mơ ước ấy, 1 khung cảnh dự cảm nhiều điều khó hình dung đang chờ Tâm ở phía trước.

Đêm tân hôn trong căn hộ 5 tỷ nhìn thẳng sang tòa nhà Keangnam hẳn sẽ lãng mạn đến thế nào. Tâm bước vào căn phòng tone màu cafe với ánh sáng mờ ảo, mùi Black Phantom của anh khiến cô mê mệt choán cả phòng ngủ, phảng phất sự bí ẩn và cực kì cuốn hút.

Ảnh minh họa

Dù đây không phải "lần đầu tiên" của 2 người nhưng nó lại có ý nghĩa rất quan trọng khi mối quan hệ bước sang 1 giai đoạn mới.

"Anh ấy vòng tay ôm trọn cơ thể tôi. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thân thể cường tráng đó. Anh ấy đặt 1 nụ hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng từ tốn như cách anh ấy vẫn làm. Bất chợt anh ấy đẩy mạnh tôi xuống giường, lắc nhẹ đầu cùng nụ cười biến thiên.

'Đừng để ai đó phải đợi quá lâu chỉ vì em thấy họ sẵn sàng' - Tôi cũng đáp lại nụ cười có chút ma mị ấy nhưng tim tôi đập mạnh, tay chân loạng quạng không hiểu người đàn ông trước mặt có phải chồng mình không.

Hóa ra điều mà anh ấy nói 'phải đợi' tôi chính là những sở thích tình dục không bình thường mà anh ấy luôn muốn 'thử' với tôi trước đây. Mở ngăn trong cùng của tủ quần áo, chồng tôi lôi ra rất nhiều 'dụng cụ' cùng lời đề nghị: 'Nay chúng mình thử Anal sex nhé (quan hệ qua đường hậu môn)'. Tôi phải cắn răng miễn cưỡng chiều chồng trong sự đau đớn và sợ hãi tột cùng. Dù tôi có được tiếp xúc với nền văn hóa thoáng thế nào chăng nữa thì tôi vẫn là 1 cô gái thuần truyền thống. Cái đó ăn sâu vào tư tưởng rồi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cơ thể rệu rã, vẫn là nụ hôn lên trán cùng ánh mắt ám ảnh của chồng, tôi thực sự sợ sự 'bung xõa' của anh ấy hơn cả ngàn thứ hiện hữu trên đời này.

Ngồi bên bàn trang điểm với chi chít vết hickey trên cổ, đùi non, eo mà tôi khóc không thành tiếng. Rốt cuộc chồng tôi có phải là kẻ bệnh hoạn không? Ngoài những sở thích oái oăm ấy thì anh ấy vẫn tốt, vẫn tâm lý và quan tâm, chăm sóc tôi như ngày nào".

Rất may cho Tâm là những sở thích đó chỉ là phần nào bộc phát trong bản năng và khi Long có hơi men nó mới thôi thúc cuồng nhiệt hơn.

Càng ngày, Tâm càng thấy mình giống con búp bê trong lồng kính, chiếc bằng cô mất công mất sức đi học vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Trong khi đó, việc mà Long yêu cầu cô làm là "perfect trên giường".

Tình yêu Tâm dành cho chồng là không thể phủ nhận nhưng lòng cô lại ngổn ngang gợn sóng khi mọi cuộc bàn bạc đều được giải quyết bằng tình dục!

Cú "sa chân" và lời đề nghị sốc của anh chồng bệnh hoạn đằng sau vỏ bọc hoàn hảo

Tâm gặp và quen Q (nick name của cậu bạn ấy) sau 1 lần tranh luận sôi nổi 1 topic trên diễn đàn thảo luận về vấn đề trị liệu. Từ 2 người xa lạ họ hẹn gặp mặt trao đổi tài liệu, giúp đỡ nhau trong công việc. Tâm giới thiệu cả người bạn bí ẩn ấy với chồng - người bạn đến tên thật cậu ta là gì cô cũng chẳng quan tâm.

Mọi thứ có lẽ sẽ đi đúng quỹ đạo nếu như hôm ấy Long không say đến mức quên mất vợ mình là ai mà trót gọi tên 1 cô gái khác.

Ảnh minh họa

Cảm giác phản bội năm xưa ùa về, Tâm không chịu được cú đả kích lớn này mà lao xe ra đường lúc 11h đêm. Q bí ẩn tình nguyện nghe đủ mọi tâm sự của Tâm bao gồm cả chuyện chăn gối vợ chồng. Cậu ta đưa Tâm về nhà nhưng cô không chịu, nhất quyết nằm ngủ thử trong căn nhà ọp ẹp 25m2 xem sao.

"Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và được hưởng trọn vẹn cảnh bình minh qua cửa sổ - nơi nhìn ra bãi bồi mênh mông và xanh mát. Tiếng còi tàu, tiếng còi xe của nhịp sống huyên náo ngoài kia đánh thức mọi giác quan trong tôi. Quay lưng lại, Q đã bày sẵn bữa sáng đủ màu sắc.

Có lẽ lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy - 1 giấc ngủ thanh tịnh và an yên. Q bí ẩn nhìn tôi chăm chăm với đôi mắt thật sự ẩn ý, cậu ta sờ tay nhẹ lên vết hickey trên vai tôi cất tiếng: 'Tất cả chúng ta thường muốn trở thành người khác, nhưng đừng đánh mất bản thân vì điều đó'.

Nhấp chút cafe, Q lại hỏi khi tôi nói chưa muốn có con bây giờ: 'Mình tưởng phụ nữ chỉ muốn có con với người cô ấy yêu? Cậu không yêu chồng à?'. Tôi cười nhạt, chẳng biết trả lời sao nữa. Cả 2 chúng tôi đều tĩnh lặng nhưng trong lòng mỗi người lại cuồn cuộn những xúc cảm riêng.

Và rồi không hiểu điều gì đã đưa đẩy nụ hôn ấy, lại còn đúng lúc có tiếng gõ cửa. Chồng tôi xuất hiện như thể bắt quả tang vợ ngoại tình. Nực cười thật, tôi giận anh ta đến mức bỏ nhà đi mà giờ tôi lại có ý định phản bội...".

Khác với mọi thứ mà Tâm tưởng tượng, Long không chửi bới, không dọa nạt nhưng lời anh ta nói còn đau hơn ngàn mũi dao: "Em nói anh không bình thường, anh có xu hướng bạo dâm, anh bệnh hoạn còn em thì sao? Ngày xưa em yêu cả đàn ông cả phụ nữ, em lấy anh rồi giờ lại đi cặp kè với 1 đứa tomboy? Hay phẫu thuật lỗi vì hết tiền? Em bệnh hoạn kém gì anh đâu! Nếu em thích 'đổi gió', chúng ta có thể thử trò FFM (quan hệ 3 người 2 nữ 1 nam) hoặc MMF (quan hệ 3 người 2 nam 1 nữ). Cứ sống thật đi em, chúng ta được tự do lựa chọn mà".

Ảnh minh họa

Tâm sụp đổ hoàn toàn, mất cả niềm tin vào chính bản thân, liệu cô có đúng như những gì Long nói? Tâm thấy ghê tởm mình, chẳng lẽ bao năm cô cũng không biết bản thân thuộc giới tính nào?

Q đã đưa Tâm đi gặp chuyên gia và cô được xác định là Pansexual (toàn tính luyến ái). Có nghĩa những người như Tâm bị thu hút bởi những đặc điểm của đối phương mà không quan trọng họ thuộc giới tính nào. Nhưng dù thế, Tâm cũng đã lún sâu vào quá nhiều sai lầm khiến cuộc đời cô như 1 mớ bòng bong.

Sau tất cả, người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang ấy trải lòng: "Giờ thì tôi mới hiểu, không thể giải quyết mọi việc bằng cách trốn trách hoặc lôi cái khác ra bù trừ. Tôi quyết định ly hôn và dùng hết dũng khí còn sót lại comeout với người thân. Vậy đấy, mọi mối quan hệ đều có một khởi đầu đẹp đẽ nhưng chỉ khi bạn trân trọng nó, bạn mới có thể đi đến cuối cùng".