Đêm tân hôn, chồng để tôi nằm trơ trọi trên giường còn anh nguội lạnh mặc quần áo rồi trách móc tôi hư hỏng

Vợ chồng tôi mới kết hôn được 3 ngày. Vâng, chính xác là 3 ngày thôi mọi người ạ. Nếu là những cặp khác, chắc hẳn chúng tôi đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng chúng tôi lại vướng phải một vấn đề tưởng chừng như nhỏ mà khó giải quyết vô cùng.



Chuyện bắt đầu từ khi tôi mới ra trường và đi làm. Khi ấy, tôi có chơi với một cô bạn thân. Cô ấy đi du học nước ngoài về nên lối sống rất thoáng và cởi mở. Hôm đó thấy tôi thay đồ để lộ vết sẹo to trên bụng (do ngày nhỏ tôi nghịch lửa, vô tình làm cháy áo và bỏng bụng), cô ấy liền nói: "Để vết sẹo to trên bụng thế mà không ngại à? Thôi, lúc nào tớ dẫn cậu đến chỗ này". Thế rồi cô ấy rủ tôi đi xăm hình.

Sau khi tìm hiểu và thấy khá phù hợp, tôi quyết định xăm hình một cành hoa ở bụng dưới của mình. Đúng là hình xăm hơi to, vì chỉ có như vậy mới che được khuyết điểm trên bụng tôi. Tuy nhiên nhờ có hình xăm này, tôi mới cảm thấy tự tin hơn.

Khi quen chồng mình, tôi cũng vô tư nên không nói với anh. Phần vì tôi thấy đây là một chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến đạo đức hay danh dự của bản thân. Điều quan trọng là trước khi kết hôn, chúng tôi ít khi nói đến những vấn đề tế nhị nên chẳng có lý gì để tôi tự nhiên kể chuyện này. Bản thân tôi cũng nghĩ ở thời buổi hiện tại, có một hình xăm là chuyện rất đỗi bình thường.

Tôi không làm gì trái pháp luật và lương tâm, vậy mà trong mắt chồng, tôi như một tội đồ. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người đàn ông yêu thích sự truyền thống. Chính vì vậy, hơn một năm yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở mức gần gũi bên ngoài. Khi quen anh, tôi luôn phải khuôn phép, để ý tới từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói.

Đêm tân hôn, tôi vừa hồi hộp, vừa mong chờ vì từ trước đến giờ, tôi chưa gần gũi người đàn ông nào cả. Sau khi uống vài ly rượu, chồng bế tôi lên giường. Không khí rất lãng mạn cho đến khi tôi không còn mảnh vải nào trên người. Dưới ánh đèn mờ, chồng tôi vô tình nhìn thấy hình xăm trên bụng vợ.

Trong giây lát, anh khựng lại rồi chẳng nói chẳng rằng buông tôi ra, nguội lạnh mặc quần áo vào. Anh nói tôi ăn chơi, hư hỏng giấu chồng một chuyện như vậy cả năm trời. Thật không thể tha thứ.

Chỉ là một hình xăm, tại sao chồng tôi lại phản ứng thái quá như thế? Tôi không làm gì trái pháp luật và lương tâm, vậy mà trong mắt chồng, tôi như một tội đồ. Mấy ngày nay, chồng tôi vẫn không đụng vào người vợ. Anh bắt tôi phải đi xóa hình xăm thì mới tiếp tục nói chuyện với nhau. Bản thân tôi lại không muốn như vậy, tại sao tôi phải làm điều mình không thích chứ? Mọi người cho tôi lời khuyên được không, tôi đang rất mệt mỏi và không biết giải quyết như thế nào.

