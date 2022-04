Đếm ngược để gặp Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Erik, Hoàng Dũng… trong đêm đại tiệc Light Up Vietnam

Sau 2 năm nghe và xem nhạc online, những người yêu nhạc Việt đang rất háo hức chờ được "cháy" hết mình trong đại nhạc hội hoành tráng Light Up Vietnam do VPBank tổ chức ngày 23/4 tới tại sân vận động Gia Định, TPHCM. Bên cạnh sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Erik, GDucky, Hoàng Dũng…, Light Up Vietnam còn "ém hàng" nhiều trải nghiệm bùng nổ dành tặng khán giả.



Mãn nhãn với màn pháo hoa ấn tượng

Theo thông tin từ ban tổ chức (BTC), đêm nhạc lần này sẽ có màn pháo hoa cực hoành tráng, thắp sáng cả bầu trời sân vận động Gia Định. Pháo hoa sẽ được "khai hỏa" tại một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất chương trình, đính kèm màn trình diễn bùng nổ của Tóc Tiên, Erik và GDucky với một sáng tác đang gây tiếng vang của giám đốc âm nhạc - nhạc sỹ Huy Tuấn. "Đây sẽ là món quà VPBank dành tặng 10000 khán giả đến với Light Up Vietnam, như một sự cổ vũ cho khát vọng vươn lên vì một Việt Nam mạnh mẽ - thịnh vượng", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Sân khấu hiệu ứng 3D khổng lồ

Xuất phát từ nguồn cảm hứng với thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank "chịu chơi" đầu tư một sân khấu khổng lồ trải dài 110 m, tạo hiệu ứng 3D với tâm điểm là một khối lập phương được bao quanh bởi hình ảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, cùng những bông hoa thịnh vượng bay trên không trung. Hình tượng khối lập phương với 4 cạnh, 4 mặt tượng trưng cho sự vững chãi, trường tồn, là bệ phóng và cũng là nơi năng lượng hội tụ để "thắp sáng Việt Nam". Theo BTC, "Mọi màn trình diễn, mọi khoảnh khắc diễn ra trên sân khấu đều được tính toán kỹ lưỡng và giả lập trong môi trường 3D để đem đến những hiệu ứng choáng ngợp, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn dành cho khán giả".

Trình diễn công nghệ ánh sáng đỉnh cao

Từ ý tưởng "Thắp sáng Việt Nam", BTC "thiết kế" một đại tiệc âm nhạc với hệ thống âm thanh và công nghệ ánh sáng đẳng cấp gồm 700 đèn chiếu sáng tiêu chuẩn quốc tế, hơn 2000m LED Matrix và 200 chiếc loa từ thương hiệu D&B AudioTechnik - một trong những hệ thống loa sân khấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Sự kết hợp của dàn ánh sáng khủng, âm thanh chất lượng cùng công nghệ sân khấu hiện đại bậc nhất hiện nay sẽ mang đến cho khán giả những giây phút vỡ òa, bật tung cảm xúc. Theo đánh giá của nhạc sỹ Huy Tuấn – giám đốc âm nhạc của chương trình thì Light Up Vietnam là chương trình được đầu tư lớn bậc nhất sau 2 năm giãn cách vì Covid 19, "một hành trình bất tận đánh thức mọi giác quan".

Dàn line-up xuất sắc

Nếu theo dõi Vpop đủ lâu, khán giả sẽ nhận ra có những cái tên rất ít khi xuất hiện tại các đại tiệc âm nhạc như Hà Anh Tuấn. Được mệnh danh là ông hoàng hát tình ca với phong cách gentleman lịch lãm, sang trọng, Hà Anh Tuấn là một trong vài "ca hiếm" của Vpop sở hữu show diễn cá nhân lập kỷ lục cả về giá vé lẫn thời gian "cháy vé". Vì thế, sự xuất hiện của anh tại một sự kiện như Light Up Vietnam Nam là món quà đặc biệt dành cho khán giả. Đại diện BTC cho hay, nam nghệ sĩ nhận lời tham gia Light Up Vietnam là bởi ý nghĩa tích cực của chương trình - một sự kiện xã hội cổ vũ tinh thần Việt Nam kiên cường sau đại dịch cũng như khơi gợi niềm tự hào cùng những hoài bão của giới trẻ hướng tới xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà cùng dàn ngôi sao trẻ hiện đại, văn minh như Tóc Tiên, Erik và lớp ca sĩ – nhạc sĩ sáng tác toàn năng thế hệ Z Hoàng Dũng, Mỹ Anh và GDucky là những mảnh ghép hoàn hảo cho thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng". Theo BTC, "Sự kết hợp giữa hai nguồn năng lượng - bứt phá, trẻ trung của dàn nghệ sĩ trẻ và bền vững của nghệ sĩ ‘đàn anh, đàn chị’ - sẽ mang tới màn trình diễn chưa từng có, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một Việt Nam không ngừng bứt phá, bùng nổ, vừa phát triển thật vững chắc và bền lâu bằng âm nhạc".

Những bản hit tương lai

Đúng như ý tưởng "giao thoa" của chương trình, bên cạnh màn trình diễn solo của từng ngôi sao, Light Up Vietnam sẽ lần đầu ra mắt rất nhiều tiết mục được "đo ni đóng giày" cho đại nhạc hội, với sự kết hợp của các bản hit cũng như nhiều nghệ sĩ. Có thể kể đến màn song ca ngọt ngào của Hà Anh Tuấn và Hồ Ngọc Hà, tiết mục mở màn "tay ba" giữa Mỹ Anh – Hoàng Dũng và G Ducky, và cũng là G Ducky kết hợp cùng Tóc Tiên, Erik.

Bên cạnh đó các bản mashup mới đến từ Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên và Erik nhiểu khả năng sẽ có mặt trong các play list thịnh hành của giới trẻ sau chương trình.

Săn vé miễn phí tham dự Light Up Vietnam

Hiện chỉ còn rất ít cơ hội nhận vé miễn phí tham gia đại nhạc hội Light Up Vietnam.

Vậy nên hãy tranh thủ "chốt" lịch hẹn với bữa tiệc âm nhạc có một không hai này nhé.

