ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ V: Trùm cuối lộ diện (Chương 4: Những thước phim ghê rợn)

Chương 3: Sau khi phát hiện ra chiếc thùng xốp chứa xác Loan, đội 4 quyết định mở rộng điều tra, ban đầu thu thập được một số manh mối quan trọng. Trước khi bị giết, Loan phải trải qua rất nhiều đau đớn khi bị rút móng tay và bị nhổ răng, vết thương trí mạng nằm ở trên đầu.

Ngoài ra, họ cũng phát hiện ra những chiếc ghe chở cát khả nghi và đang tiến hành truy tìm dấu vết của những người đăng ký chạy ghe. Thế nhưng vẫn chỉ là những manh mối chung chung chưa thể chỉ ra hung thủ. Liệu đội 4 sẽ còn gặp những thách thức nào tiếp theo? Mời độc giả theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 4: Những thước phim ghê rợn

Bà ngoại Dưa Hấu hôm nay có lịch khám sức khỏe tổng thể, so với tuổi thì Thái hậu có phần trẻ trung và khỏe mạnh hơn nhưng dù sao thì việc khám sức khỏe tổng thể là điều cần thiết đối với phụ nữ tầm tuổi này. Thế là, Thế Anh bỗng nhiên trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ.

Thế Anh đang ở cái tuổi thanh xuân trai tráng, đã vậy là một cảnh sát hình sự cậu liên tục phải tập luyện trau dồi thể lực. Vốn đã có một vóc dáng cân đối, việc tập luyện nghiêm ngặt càng khiến cậu chàng thêm phần bảnh bao. Đấy! Chỉ riêng dừng xe máy và bước xuống thôi cũng dễ dàng làm xao xuyến bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Cậu bỏ mũ bảo hiểm fullface đặt lên bình xăng, bước đi có vẻ như khá “chảnh” hiên ngang vượt qua bậc tam cấp nhà Thanh. Thế nhưng, vừa mở cánh cửa ra, bao nhiêu sự bảnh chọe của cậu liền cất cánh bay đi hết!

Cái gì thế này? Sao nhà cửa lại bừa bộn đến thế này?

Trong ấn tượng của cậu, bác gái là một người rất chỉn chu và ngăn nắp. Nhiều lúc cậu còn định bụng hỏi Thanh xem liệu mẹ chị có bị mắc bệnh sạch sẽ không chứ mỗi lần đến nhà nàng, cậu chỉ sợ tay chân vụng về làm bẩn nhà cửa. Thế cho nên, chuyện nhà ngổn ngang bừa bộn thế này là điều cậu không thể nào hình dung nổi. Nhìn xem! Giày dép mỗi nơi một chiếc. Sách báo cũng bị quăng quật đến rách bươm. Thậm chí còn có cả mảnh sành và thủy tinh vỡ trên sàn nhà.

Thế Anh bỗng nhớ lại đã có lần gia đình Thanh bị đối tượng lạ mặt gửi xác mèo đến với mục đích hăm dọa. Lúc này nhà cửa lanh tanh bành khiến cậu có cảm giác vô cùng bất an.

- Dưa Hấu ơi! Hai bà cháu ở đâu rồi?

Thế Anh không kịp cởi giày vội vàng phi vào từng phòng một để tìm kiếm hai bà cháu, cậu có cảm giác như quả tim mình đang treo lơ lửng có thể rơi xuống đất vỡ tan tành bất kỳ lúc nào.

- Ton đây!

Giọng Dưa Hấu líu lo, ngọng nghịu từ trên cầu thang tầng hai vọng xuống khiến Thế Anh như được tái sinh. Mỗi bước chân dễ dàng vượt qua ba bậc cầu thang để đến chỗ Dưa Hấu đang ngồi cười khúc khích.

- Bà ngoại đâu? Sao con lại ngồi đây một mình?

- Bà đi bắt con chuột.

Câu trả lời của Dưa Hấu đã đồng thời giải thích luôn cho việc vì sao tầng một lại chẳng khác gì bãi chiến trường như vậy. Bác gái không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ chuột. Bác gái sợ chuột đến mức mà không ai ở đội 4 không ít nhất một lần nghe Thanh kể chuyện về việc mẹ mình và con chuột không đội trời chung thế nào. Thậm chí, nàng còn nói rằng nếu không thể đuổi được chuột trong nhà thì bà thà bán nhà đi mua nhà khác chứ nhất quyết không sống chung với chúng nó!

Thế Anh nhìn con chuột to chẳng kém gì con mèo Bóng Bàn béo ú trong nhà mà khẽ rùng mình một cái. Chuột to thế kia thì đến cậu cùng xin đầu hàng! Ấy vậy mà hôm nay bác gái dám đuổi bắt con chuột to bự chảng như thế này bằng được!

- Để con chuột to như thế chạy trong nhà lỡ nó cắn Dưa Hấu thì sao?

Cậu lính trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi nhìn nét mặt nghiêm túc chưa hết vẻ sợ hãi của bác gái.

- Bác cứ kệ nó đấy, thanh niên bọn con về rồi xử lý nó có sao đâu? Mà bác siêu ghê, chuột to thế mà cũng dám đuổi theo nó, bác không sợ ạ?

- Sợ bỏ xừ ra! Nhưng cứ cái gì nguy hiểm cho con cháu mình là phải liều mạng giải quyết tận gốc mới yên tâm được.

Thế Anh giơ cả hai ngón cái lên ủng hộ, bác gái cực kỳ ngầu luôn!

- May mà bác không phải tội phạm, không thì chắc cả đám bọn cháu phải dè chừng lắm luôn!

Nói xong thì cậu chàng cũng thấy bản thân hơi hơi không được duyên dáng cho lắm nên đành hề hề cười trừ, đánh trống lảng sang chuyện khác rồi quay sang bế Dưa Hấu đi chơi.

Bác gái nghe vậy nhưng lại không hề nói gì, dường như không có cảm xúc với câu bông đùa kia, quay lưng về phía hai chú cháu, bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa.

-------------

Đoạn clip lan truyền trên mạng kia được camera giao thông vô tình ghi lại được gần khu vực nhà máy nước Yên Phụ. Tuy rằng có thể khẳng định có một người đàn ông đã mang số răng và móng tay người này vứt bỏ ở một xe rác trong khu vực tập kết rác theo giờ, nhưng góc quay lại không đủ đến nhận diện người này là ai.

Rất có thể người này không ở gần khu vực đó nhưng việc truy vết sẽ rất mất thời gian mà chưa chắc đã mang lại kết quả gì. Kết quả xét nghiệm ADN vừa mới được gửi về Phòng Cảnh Sát. Đây chính xác là răng và móng tay của nạn nhân Loan.

- Trên cung đường này có rất nhiều cửa hàng kinh doanh, thường thì họ luôn lắp đặt camera an ninh. Nhưng đặt giả thiết nếu trong trường hợp đối tượng ở gần đây thì việc đi trưng cầu rất có thể sẽ khiến hắn cảnh giác. Giờ khó xử lý nhỉ!

Nam ngẫm nghĩ một lúc, nếu như có cách nào thu thập được các thước phim từ camera an ninh của các hộ dân mà không đánh động đến đối tượng thì sẽ là biện pháp hợp lý nhất lúc này.

Trong cái khó ló cái khôn, Nam quay sang nhìn Thanh với ánh mắt sáng rực như đèn đêm trên đường Hoàng Diệu vậy!

- Này cô em bỏ nghề là quên luôn sức mạnh của mạng xã hội à? Em không nhớ sự hung hãn và khí thế hừng hực của dân cư mạng sao?

Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn anh đồng nghiệp đôi khi rõ ràng là nói tiếng mẹ đẻ mà nàng cứ có cảm giác đang nghe ngoại ngữ nào đó mình chưa từng học qua.

- Tất cả các nền tảng mạng xã hội của em đều có số lượng người theo dõi và tương tác khủng bố. Làm gì có ai biết cô Thanh streamer với cô Thanh cảnh sát hình sự là một người đâu. Bây giờ em đăng tải bài viết chia sẻ về cái vụ răng với móng tay người đang rầm rộ trên mạng thì kiểu gì cũng được hưởng ứng. Những người ở quanh khu vực này có thể biết hoặc camera nhà họ vô tình ghi lại được chi tiết gì thì chắc chắn họ sẽ tự đăng tải lên!

Thật ra, Nam nói cũng khá có lý, nếu nói về tương tác trên mạng xã hội thì Thanh không ngán ai bao giờ. Thậm chí, giờ nhờ vả một số fanpage lớn nhỏ cùng đồng loạt lên tiếng truy tìm người đàn ông lạ mặt có hành vi đáng nghi ngờ thì khả năng mang lại kết quả như mong đợi khá cao.

Vậy là sau cả năm trời án binh bất động, nữ streamer đình đám một thời cuối cùng cũng đã có bài đăng tải mới nhất trên trang cá nhân của mình. Và quả thực, sức nóng của nữ streamer giải nghệ chưa bao giờ hết hot. Việc của đội 4 là phân chia nhau ra canh xem các thước phim trích xuất từ camera mà các tài khoản đăng tải lên mà thôi.

Thế nhưng, điều họ không ngờ đến lại là kết quả mà họ mong đợi lại đến từ một người quen.

Trang hẹn Thanh và Nam ở quán cafe Bình Minh, cô nhất quyết muốn hẹn gặp mặt cả hai người tại trụ sở của đội 4. Thanh lấy làm khó hiểu, Trang đang mang thai ở những tháng cuối rồi nhưng nhất quyết đòi tự đi đến đội để nói chuyện thay vì đợi Thanh đến nhà.

Dắt bà bầu vào phòng tiếp dân, Trang đã khá nặng nề rồi nên di chuyển không được nhanh nhẹn như bình thường, cô ngồi xuống ghế, cố gắng ổn định lại nhịp tim và hơi thở.

Sau đó, Trang khẽ cắn môi dưới rồi đưa cho Thanh một chiếc USB. Nam nhanh chóng hiểu ý, với tay lấy chiếc máy tính trên chiếc bàn gần đó. Dữ liệu trong chiếc USB có tổng cộng ba thước phim, lần lượt có tiêu đề là “Hành lang”; “Thang máy” và “Sảnh lễ tân”.

Trang hiện là lễ tân của một khách sạn bốn sao ở Hà Nội. Một trong những khách sạn cực kỳ nổi tiếng mà phải là những người khá có tiền mới quyết định nghỉ tại đây. Có vẻ như cả ba thước phim này đều được ghi lại ở khách sạn nơi mà Trang đang làm việc.

- Mày xem hết đi!

Thanh có linh cảm gì đó khá lạ lùng nhưng nàng vẫn quyết định ngồi theo dõi cả ba thước phim này. Khi thước phim có tên là “Sảnh lễ tân” phát những hình ảnh cuối cùng, nàng và Nam cũng ngạc nhìn quay lại tròn mắt nhìn nhau.

Mỗi thước phim chỉ dài chưa đến một phút, nhân vật chính là người đàn ông có vóc dáng phổ thông, luôn đeo một chiếc mũi lưỡi trai khuất quá nửa khuôn mặt. Thế nhưng với quần áo mà ông ta đang mặc thì lại giống với đối tượng đã vứt răng và móng tay của nạn nhân Loan ở khu tập kết rác tạm thời kia.

Cả ba thước phim này đều ghi lại hình ảnh người đàn ông này đã sử dụng xe đẩy chuyên dụng của khách sạn để đẩy một chiếc va-li mềm dung tích rất lớn đi từ phòng ông ta đã thuê ra khu vực hành lang. Kế đó chiếc va-li này được kéo vào thang máy và ung dung kéo lê ra sảnh lễ tân. Cuối cùng là được chuyển lên xe taxi và rời đi.

Những thước phim gần như chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc ông ta có ngoại hình gần như giống hệt đối tượng đang bị đội 4 truy lùng những ngày gần đây.

Chiếc va-li này có gì đặc biệt?

Rõ ràng cả Nam và Thanh đều thắc mắc chung một câu hỏi vì sao ông ta có vẻ như rất tốn sức để di chuyển chiếc va-li? Trong chiếc va-li có chứa thứ gì đó nặng đến thế sao?

Cùng với những thước phim này, một fan hâm mộ của Thanh đã đăng tải một thước phim khác quay được từ camera mà người này cố tình lắp sao cho các mắt thần có thế thấy nhiều góc nhất có thể nhằm mục đích canh chừng trộm chó đang lộng hành gần đây.

Những gì mà thước phim ghi lại thực sự quá mức rùng rợn.

Một người đàn ông kéo chiếc va-li có dung tích rất lớn bước xuống từ chiếc taxi bốn chỗ. Người này phải mất rất nhiều công sức mới có thể kéo lê được nó vào con đường dẫn đến bãi đá ven sông Hồng. Sau khi quan sát khắp nơi, nhận thấy khu vực này gần như đảm bảo không có ai đến lai vãn, người này mới chậm rãi mở chiếc va-li ra để cân chỉnh lại đồ vật được đặt bên trong.

Bên trong chiếc va-li cỡ đại này, có một thứ không ai ngờ đến. Đó là một chiếc thùng xốp có bề ngoài mà dù chất lượng của thước phim không cao cũng có thể khẳng định rằng nó gần như giống hệt với chiếc thùng xốp được tìm thấy chứa thi thể của nạn nhân Loan.

Những giây cuối của thước phim, có vẻ như nắp của chiếc thùng xốp bị xô lệch khiến chiếc thùng gần như bị mở ra một chút. Người đàn ông nhanh chóng đóng kín nắp thùng và dùng băng dính đã chuẩn bị sẵn để cố định nắp và thân thùng xốp lại với nhau.

Lúc này, từ trong túi quần của đối tượng có một vật thể dường như bằng kim loại rơi ra ngoài. Thanh dừng lại thước phim ở đoạn này, nàng dùng một số phần mềm chuyên dụng để cải thiện chất lượng hình ảnh và xác định được rằng đó là chiếc huy hiệu bằng đồng có hình dáng một con chim Phượng hoàng.

Nam chống tay lên cằm cau mày. Hắn nhận ra chiếc huy hiệu này. Chính là chiếc huy hiệu hắn tìm thấy tại hiện trường đám cháy trong vụ án của Phong.

Tiếp tục theo dõi thước phim, khi load đến 100%, Thanh bị hình ảnh mà chính tay nàng vừa nâng cao chất lượng hình ảnh hù dọa đến mức phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Kể cả khi đã lấy lại được bình tĩnh, nàng vẫn có cảm giác lạnh toát ở sau gáy rồi chạy dọc xuống sống lưng khiến toàn thân nàng trở nên tê dại.

Từ khe hở nhỏ lộ ra của chiếc thùng, một khuôn mặt trắng bệch của xác người chết lộ ra.

(Còn tiếp)

Chắc hẳn bạn đọc còn nhớ huy hiệu hình con chim Phượng hoàng là của gia tộc họ Lã trong kỳ 2: Kẻ Cuồng Lửa. Lần này nó lại xuất hiện, liệu có phải hung thủ thuộc dòng họ Lã hay là một kẻ sát nhân muốn đổ vấy tội cho họ nhằm đánh lạc hướng điều tra? Mời độc giả tìm câu trả lời trong các chương tiếp theo.