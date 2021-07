ĐÊM ĐIỀU ÁN - Kỳ III: Gói Bưu Phẩm Chết Chóc (Chương 3: Đồng tử giãn và xác chết lõa thể ở bãi rác)

Tóm tắt CHƯƠNG 2: Những chiếc hộp bí ẩn chứa bộ phận trên cơ thể người cứ lần lượt được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan công an. Đều chung một kiểu hộp đỏ bọc ngoài với dây ruy-băng màu vàng đồng, vết cắt sắc ngọt không đọng lại chút máu. Khuôn mặt cười ngược màu đỏ tưởng bình thường nhưng lại là nỗi ám ảnh của Thanh. Liệu những chi tiết này có liên hệ với nhau? Mời bạn đọc theo dõi tiếp diễn biến của truyện.

Truyện có nhiều yếu tố hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

***

Chương 3: Đồng tử giãn và xác chết lõa thể ở bãi rác

Thanh đến trụ sở sớm hơn Nam chỉ vài phút. Trong vài phút ngắn ngủi này Thanh thậm chí còn quên béng mất việc phải thay cảnh phục. Ngồi trên bàn làm việc, tay chống cằm, mắt nhìn vô định xuống nền nhà, trong đầu bây giờ là vô số vàn suy nghĩ rối như canh hẹ.

Vừa thấy Nam bước vào, Thanh giật mình rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lần này thì sự vội vàng của Thanh khiến đại úy Nam cũng vội theo. 2 người vẫn mặc nguyên thường phục khá thời thượng ngồi giữa Phòng cảnh sát thành phố. Bởi vì nhan sắc cả 2 đều có thể chấm điểm ưu tú nên tổng thể tạo thành bức tranh nhìn đẹp mắt nhưng không được ăn khớp cho lắm.

- Thật ra em không dám chắc cái mặt cười này là như thế nào, nhưng nó có vấn đề Nam ạ.

Nam ngồi tựa lưng ra sau ghế. Nghe Thanh kể lại sự việc ngày hôm đó khi đi ngang qua đường Lê Duẩn đã nhìn thấy hình mặt cười này trên một cửa hàng bán kính thuốc.

- Lúc anh gửi cho em cái ảnh này, em đã nhờ Thế Anh chạy qua Lê Duẩn kiểm tra. Nhưng mà...

Thanh cầm cốc nước của Nam uống nốt vì cổ họng khô không khốc nãy giờ làm nàng không nói hết câu thì đã bị hụt hơi.

- Không thấy cái mặt cười đấy đâu nữa.

Thanh nhíu mày, nửa hoang mang lo lắng, nửa có chút bực dọc. Tất cả những việc liên quan đến khuôn mặt cười này đều đang có gì đó rất bí ẩn, cái sự bí ẩn bốc mùi nguy hiểm nồng nặc khiến nàng không thể nào thấy thoải mái cho được.

- Bảo Thế Anh với mấy đứa để ý căn nhà bên Hào Nam nhé, nếu cái hình anh thấy cũng bị xóa mất thì bắt đầu theo dõi dần xem quanh nội thành còn hiện tượng này xuất hiện không. Khỉ thật! Chưa xong cái nọ lại đến cái kia.

Chuyện về chiếc hộp đỏ có chứa cái tai mà người dân mang đến về cơ bản không khác lắm so với ngón tay mà ông Toàn đưa cho Thanh. Điểm chung là không biết vì lý do nào, cả 2 trường hợp này đều nhất quyết không báo án. Người thân không có ai gặp nguy hiểm gì, cũng không thấy bất kỳ đe dọa hay tống tiền nào được gửi đến. Chính vì vậy họ đều có chung tâm lý là mong chính quyền để mắt đến trường hợp của mình để đảm bảo an toàn mà thôi.

Dù vậy với cách thức giống hệt nhau của 2 vụ việc, nếu không nói đến án nọ án kia thì cũng được tính là trường hợp mất an toàn trong an ninh trật tự thành phố rồi.

Nam và Thanh đang nói đến chuyện bảo lưu tang chứng sự việc ở bên giám định pháp y cần làm thủ tục gì thì anh Hải bước vào phòng.

- Ơ hay 2 đứa này không mặc cảnh phục à? Thanh tra xuống bất chợt cả đội lại ăn phạt bây giờ.

2 cô cậu ú ớ rồi vội vàng chạy đi thay đồ. Anh Hải đứng nhìn 2 đứa em vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn rõ ngáo ngơ mà lại toàn tinh hoa của đội 4. Đợi Nam và Thanh bước ra, anh Hải vẫy 2 đứa ngồi xuống bàn làm việc.

- Phố An Dương nó có thuộc phường Yên Phụ không 2 đứa nhỉ? Bên phường họ vừa đánh điện nói người dân trong chợ Yên Phụ báo có người mất tích gần một tuần nay rồi. Nhà đóng cửa im ỉm, mà nhà đấy lại là dân lô đề cờ bạc nên họ không dám tự xử lý. 2 đứa thử chạy sang xem thế nào hỗ trợ địa phương.

Nam và Thanh đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên 2 người quá rõ khu bãi An Dương – Phúc Xá này phức tạp thế nào. Nhất là Thanh, ông ngoại nàng đã quyết định bán nhà ở đấy vì lo hỏng hết con cháu nhà mình. Có một sự thật chỉ trong ngành biết với nhau, đấy là rất ít khi báo chí đưa tin về án mạng xảy ra quanh khu vực này. Nghe thì mâu thuẫn, đã là khu toàn thành phần phức tạp mà lại chẳng mấy khi có án mạng? Bởi vì ở đây, thủ đoạn thanh toán nhau của giới giang hồ cực kỳ tinh vi và bài bản.

Căn nhà của người được báo mất tích ở gần với nhà máy nước cũ. Nam đứng quan sát một hồi rồi cười nhe nhởn.

- Bà ý vẫn ở trong nhà chứ mất tích cái quái gì.

Thanh khó hiểu nhìn đồng đội. Hắn lục lọi trong túi, lấy bảo bối bất ly thân của mình rồi thản nhiên tiến tới cổng chính. Chỉ trong tích tắc, ổ khóa nặng như cái cùm mà công an phường còn mải bàn nhau lấy búa đập hay lấy kìm cộng lực cắt giờ “tạch” một tiếng rồi mở ra nhẹ như trò đùa. Mấy anh công an phường biểu cảm vừa khó tin, vừa ngưỡng mộ lại còn hơi xấu hổ nữa chứ.

Cửa bên trong là cửa tay nắm vặn, không khóa. Đến đây thì Nam đề cao cảnh giác, cánh cửa bật mở, thần kinh của mọi người căng lên như dây đàn.

Bên trong tối om nhưng vì là ban ngày nên cũng không phải quá khó quan sát, thân đàn bà con gái như Thanh cũng không thể to mồm được, nhịp tim cô nàng cảnh sát trẻ đúng là có dồn dập hơn nhiều.

Thanh nhìn sang bên phải, ngược với hướng nhìn của Nam. Thính giác của Thanh trên thực tế nhạy bén hơn người bình thường khá nhiều. Trong một lần kiểm tra sức khỏe khi còn ở Canada, nàng phát hiện ra mình có thể nghe thấy những âm thanh ở tần số rất thấp. Chính vì vậy, nàng là người duy nhất lúc này nghe thấy tiếng gầm gừ rất nhỏ ở phía trước.

Thanh lần theo âm thanh kia nhưng được vài bước thì lại không nghe thấy gì nữa. Nàng cố lắng tai nghe thêm chút rồi quyết định đi theo hướng của Nam.

Ngay khi Thanh vừa quay lưng lại thì một vật thể to lớn lao tới đổ ập lên cơ thể. Trong trạng thái không hề đề phòng, Thanh hoảng sợ la hét ầm ĩ.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thanh, Nam và mọi người cuống lên chạy lại. Vừa đến nơi, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy ở gần cửa chính, Thanh đang ngồi xổm ôm đầu, mặt như sắp khóc đến nơi.

Vật thể gần nửa tạ vừa đổ ập lên người nàng là một con chó becgie. Chú chó này có vẻ khá lành và thông minh, chứ không thì ngay khi có người mở cửa xông vào nó đã sủa loạn lên rồi.

Bởi vì đã từng huấn luyện chó đặc vụ nên Nam chỉ cần vài động tác nhỏ đã thu hút được sự chú ý và tin tưởng của chú chó lạ. Chú chó chạy về phía Nam, thuần phục ngồi xuống, cái đuôi quẫy quẫy qua lại.

Thấy Thanh không có vấn đề gì, Nam nói mọi người tiếp tục thăm dò trong nhà. Thanh ngồi phục xuống đất thở hắt ra như vừa từ cõi chết trở về. Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần làm việc chuyên nghiệp, Thanh mở mắt chống tay đứng dậy, lúc này một thứ gì đó lọt vào đúng tầm mắt của cô. Thanh có vẻ không chừa mấy sau cú bị chó vồ vừa rồi, nàng đứng phắt dậy tiến về phía vật kia.

Là hộp quà màu đỏ thẫm thắt ruy-băng vàng đồng!

Nó giống hệt 2 chiếc hộp mà Thanh và Nam đã thấy trước đó, tuy nhiên có vẻ móp méo và rách hỏng ở nhiều chỗ nhưng chắc chắn là cùng một loại với những chiếc hộp kia.

- Mấy người là ai?

Tiếng nói của một người phụ nữ bỗng nhiên vang lên, lần này tất cả mọi người đều giật thót cả tim.

Người vừa cất tiếng là bà Nhàn. Nhân vật chính vừa mới bị báo là mất tích, đang đứng lù lù ngay giữa nhà.

Bà Nhàn thấy những người lạ mặc cảnh phục thì nỗi sợ hãi đã rút sạch. Bà gần như khóc mếu máo tựa đứa trẻ.

- Công an? Công an đến rồi. May quá là công an thật rồi!

--------------------

Trong đội 4 có một nhân vật cực kỳ xuất chúng nhưng lại cạy mồm nửa ngày không nói được mấy lời, chính vì thế anh mới có 1 cái biệt danh rất kì quặc. Đó là “sò”, Thắng Sò.

Thắng bằng tuổi Nam nhưng vào đội trước Nam khoảng nửa năm. Mảng Thắng được phân công là các vụ quấy rối tình dục trong địa bàn thành phố. Tất tần tật kể cả là quấy rối tình dục qua internet.

Gần đến giờ tan tầm, Thắng ngồi trực tiếp dân thay cho Thanh đang đi làm nhiệm vụ. Thời tiết dễ chịu, anh cũng hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng theo dõi mấy lão già đê tiện qua camera an ninh một số khu vực nóng.

Điện thoại rung lên, là chú chủ quán cà phê Bình Minh ngay gần cổng chính của trụ sở. Bình thường, cả nhà số 7 hay la cà quán của chú quá nên mọi người đều khá là thân thiết với chú.

“Thắng ơi! Mày qua quán chú xem chút, có cô bé đang hỏi đường vào trụ sở xong tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu”.

Lúc Thắng chạy ra đến nơi thì cô gái trẻ kia đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy cô gái, anh Thắng đã biết mình lại có việc phải làm rồi.

Cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, có khi chưa tới. Quần áo thoạt nhìn có vẻ chỉnh tề nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy cô gái này không hề mặc nội y. Tóc dài rối tung, trên mặt vẫn còn lưu lại vết son phấn khá mờ và lem nhem. Cổ tay có vết hằn nhẹ, hơi tụ máu. Cần cổ có vài dấu răng in sâu đến bật máu.

Từ lúc bước vào đội, cô gái lấm lét hoảng loạn, biểu cảm vừa có sợ hãi nhưng cũng có chút gì đó không đúng cho lắm mà anh Thắng không nhận ra nổi, phải chi có con bé Thanh ở đây...

Cốc nước đưa tới trước mặt, cô gái giơ tay ra nhận nhưng lại cầm không trúng vào chiếc cốc dù cự ly rất gần. Với kinh nghiệm quá nhiều năm tiếp xúc với các trường hợp tương tự, anh Thắng mở tủ cá nhân đưa cho cô gái một chiếc chăn hàng không mỏng.

Kể từ đó, cô gái không nói được gì mà chỉ ngồi khóc nức nở.

Anh Thắng đẩy hộp giấy ra phía trước, cô ngước mắt lên nhìn vẫn với biểu cảm hoảng loạn và có phần không tỉnh táo đó. Lúc này, qua hàng nước mắt anh phát hiện ra cô gái có đôi mắt màu rất nhạt. Quan sát kĩ hơn, dù là đôi mắt đẹp nhưng lại rất vô hồn, một thắc mắc từ từ hiện lên trong đầu anh.

“Đồng tử của cô gái này không phải là quá lớn rồi sao?”

--------------------

Tờ mờ sáng là thời điểm nhiều người dân đi tập thể dục. Nhất là các bà các mẹ, nhiều khi vừa tranh thủ nâng cao sức khỏe cũng tiện tạt qua mua đồ chợ sớm cho tươi ngon.

Mấy cô cậu thanh niên dạo này chẳng biết làm sao mà cũng rủ rê nhau đạp xe quanh hồ, thế là sáng sớm bây giờ không còn lác đác vài người lớn tuổi tản bộ nữa mà thậm chí tắc cả đường vì đám thanh niên dàn hàng 3 hàng 4 ra giữa đường để đạp xe với nhau.

Mấy cậu sinh viên xa gia đình không ai quản lý, có khi nửa đêm mới thèm nấu bữa tối, ăn uống xong rác rưởi bày đầy phòng trọ. Ấy vậy mà chỉ cần có hội có hè là vác xe đi tập thể dục ngay được. Đấy! Có mấy cậu tay lái còn treo lủng lẳng túi rác đấy. Sáng sớm ra làm gì mà lắm rác thế, chả phải rác từ tối qua thì là gì?

Đạp một vòng quanh hồ sang gần Trích Sài sẽ có điểm tập kết rác nhỏ ở đấy, mấy cậu này chắc là tiện tay cầm đi vứt luôn chứ giờ tổ dân phố kiểm tra kỹ lắm, không phải giờ thu gom rác mà cứ ném ra đường xem, người ta chả gõ cửa tận nhà gửi trả lại nguyên túi rác bốc mùi ngay.

3 cậu thanh niên dàn hàng ba đạp xe nghênh ngang trên đường, dân người ta nhắc đi gọn vào còn “dạ vâng” bằng cái giọng điệu thách thức rồi cười hô hố với nhau. Người lớn lắc đầu ngao ngán, chả chấp đám con nít ranh làm gì.

Đến khúc cua vào bãi rác, một cậu thanh niên dựng xe nhờ đám bạn trông hộ rồi tung tẩy xách túi rác đi vào trong. Bình thường cậu ta chỉ ném vèo cái chả cần quan tâm trúng vào đâu nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại đi hẳn vào trong bãi rác.

Nói ra khu tập kết rác nhưng thực chất là cái bãi đất bỏ không, dân tiện tay ném rác vào đó, lâu dần chẳng hiểu sao thành chỗ tập kết rác. Phường giải tán bao nhiêu lần xong cũng lại đâu vào đấy. Cơ bản đất không ai ở nên cũng rất khó quản lý. Cậu thanh niên lấy đà quăng túi rác vào bên trong, xong xuôi định quay về thì thấy dưới chân có vệt sơn đỏ trông rất kỳ lạ.

Như có điều gì đó thôi thúc, cậu lần theo vệt sơn vào phía bên trong bãi rác, vệt sơn khá dài hình vòng cung tạo thành một đường tròn đỏ kì quái. Bên trong vòng tròn là một bao tải buộc kín. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy bồn chồn và hơi lạnh gáy nhưng sự tò mò của cái tuổi mới lớn đã chiến thắng chút chần chừ vô căn cứ. Cậu ta bước vào trong vòng tròn để mở bao tải.

Miệng bao tải vừa được tháo bỏ, cậu ta bỗng nhiên sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ngã ngồi ra sau, mặc kệ rác bẩn dưới mông, cậu ta chống tay lùi ra sau rồi vội vàng vừa la hét vừa bỏ chạy.

- Có người chết, có người chết ở đây.

Chiếc bao tải mở dở chừng để lộ ra thân hình của cô gái không mặc quần áo, khuôn mặt bị quấn trong túi nilon. Đôi mắt không nhắm trợn trừng. Điều rùng rợn hơn nữa là 2 má phồng lên như đang ngậm cái gì đó bên trong miệng, môi trên và môi dưới bị dính liền bởi 1 sợi chỉ xanh đan hình chữ X...

(Còn tiếp)

Cô gái có đồng tử giãn, mất tiêu cự tìm đến trụ sở công an là ai? Có liên quan gì tới xác chết ở bãi rác không? Và còn hình mặt cười ngược kia, vẫn là một ẩn số làm chính Thanh cũng phải hoang mang. Nam và Thanh liệu có tìm ra được manh mối gì ở căn nhà khóa cửa im ỉm ở khu bãi An Dương? Câu trả lời sẽ có ở chương tiếp theo.

Mời độc giả tiếp tục theo dõi diễn biến của truyện.