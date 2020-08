Đẻ xong mới được 20 ngày phải nhập viện khám lại, biết nguyên nhân mẹ vợ mắng con rể té tát vì dám làm việc nhạy cảm

Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, vấn đề quan hệ tình dục của vợ chồng bị hạn chế nhiều, do lo lắng cho sức khỏe của người mẹ và em bé trong bụng. Chính vì thế, nhiều trường hợp người chồng khá vội vã trong việc quan hệ trở lại sau khi người vợ sinh con. Nhưng đó là một hành động sai, bởi nó có thể gây ra những hệ quả xấu đối với sức khỏe bà mẹ mới sinh.

Một người phụ nữ họ Vương (tên nhân vật đã được thay đổi) ở Trung Quốc vừa sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Sau khi xuất viện về nhà, sức khỏe của cô và em bé đều ổn định. Cơ thể cô Vương hồi phục rất tốt sau sinh.

Sáng hôm ấy, mẹ cô Vương mang bữa sáng vào cho con gái thì cô Vương than thở trong người khó chịu, mệt mỏi, muốn đến bệnh viện khám lại xem có vấn đề gì không. Lúc này cô Vương vừa sinh con được 20 ngày, vẫn còn trong thời gian ở cữ. Mẹ cô Vương và con rể liền đưa con gái đến bệnh viện, sau khi kiểm tra cô Vương được bác sĩ kết luận vị viêm nhiễm phụ khoa và vết mổ đẻ thì bị rách nhẹ.

Cô Vương vừa mới sinh con 20 ngày đã phải nhập viện trở lại. (Ảnh minh họa)

Lúc này nguyên nhân của vấn đề cũng được hé lộ. Chính bởi chồng cô Vương nóng lòng quan hệ lại sau sinh, đòi hỏi vợ khi vợ mới sinh được 20 ngày. Cô Vương thì nghĩ đẻ mổ không có vết khâu ở tầng sinh môn nên cũng cố gắng chiều chồng.

Mẹ cô Vương nghe xong lập tức mắng con rể té tát vì không biết suy nghĩ cho sức khỏe của vợ. Chồng cô Vương lúc ấy mới thấy hối hận về hành vi của mình.

Sau sinh bao lâu thì mới được quan hệ tình dục?

- Trường hợp sinh thường

Trong khoảng một tháng sau sinh, sản dịch vẫn tiếp tục được tống ra ngoài nên chuyện quan hệ vào lúc này là không nên. Hơn nữa tử cung của người mẹ cũng cần có thời gian nhất định để trở về kích thước ban đầu. Đa số các trường hợp sinh thường đều phải rạch và sau đó là tiến hành khâu tầng sinh môn, do đó cần kiên nhẫn chờ tới khi hoàn toàn bình phục.

Nếu khả năng hồi phục tốt, phụ nữ sau sinh thường có khả năng quan hệ tình dục trở lại sau ít nhất là 6 tuần.

- Trường hợp sinh mổ

Sản phụ sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn so với những người sinh thường, do đó, thời gian kiêng quan hệ tình dục sau sinh mổ cũng kéo dài hơn.

Phụ nữ kông nên vì chiều chồng mà quan hệ quá sớm khi vết mổ đẻ còn chưa lành, cơ thể chưa sẵn sàng. (Ảnh minh họa)

Sinh mổ tuy không bị rạch ở tầng sinh môn, nhưng sản phụ lại phải chịu đau đớn từ vết mổ và những áp lực, thay đổi cơ thể nghiêm trọng do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật mổ lấy thai. Người vợ cần có thời gian nghỉ ngơi, chờ vết thương lên da non và lành sẹo. Vết mổ rất dễ bị viêm nhiễm, bục, rách nên phụ nữ sau sinh cần kiêng cữ thật cẩn thận. Các bác sĩ khuyên sản phụ sinh mổ nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 3 tháng sau sinh để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thời gian hồi phục ở mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng, vấn đề chăm sóc sức khỏe sau sinh của mỗi người. Khi chị em thấy cơ thể thật sự khỏe mạnh, không còn đau và đã có cảm hứng trong chuyện “yêu” thì có thể quan hệ trở lại. Tuyệt đối không nên vì chiều chồng mà quan hệ quá sớm khi vết mổ còn chưa lành, cơ thể chưa sẵn sàng. Điều này không những gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn trở thành gánh nặng tâm lý, ám ảnh cho cả hai vợ chồng trong những lần quan hệ sau.