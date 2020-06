Để tránh những tổn hại đến não, mắt và da do thói quen thức khuya, hãy ăn thêm những món này

Thức khuya không phải là vấn đề quá xa lạ với người hiện đại. Duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ gây ra hàng loạt các vấn đề cho não bộ, mắt, da… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể bên trong lẫn bên ngoài.

Đối với những người thường xuyên thức khuya, nhóm chuyên gia dinh dưỡng ở Đài Loan cho biết: "Đôi khi thời gian đi ngủ bị trì hoãn bởi những nhu cầu cá nhân. Vào thời điểm này, thực phẩm nên được bổ sung để bù đắp những tổn thất do việc thức khuya gây ra cho sức khỏe". Thức khuya thường ảnh hưởng nhiều nhất đến 3 cơ quan sau, vì thế việc tích cực ăn một số thực phẩm bổ sung là điều nên làm.

Tốt cho não - ăn cá hồi, sashimi hải sản

Khi ngủ không đủ giấc, các tế bào não sẽ bị tổn thương, DHA – thành phần chính của các tế bào dẫn truyền thần kinh não bị mất cân bằng, có thể dẫn tới tình trạng mất trí nhớ tạm thời và ảnh hưởng tới thị giác.

Thiếu ngủ do thức khuya gây ra nhiều vấn đề cho não. (Ảnh: Cookinglight)

Tiến sĩ Itzhak Fried thuộc khoa Phẫu thuật thần kinh tại Đại học California, Los Angeles Mỹ cho biết: "Việc cơ thể bị bỏ đói vào đêm khuya cũng khiến cho các tế bào thần kinh mất khả năng hoạt động bình thường. Điều này dẫn tới việc mất dần nhận thức và phản ứng chậm với thế giới xung quanh".



Não là cơ quan quan trọng hàng đầu của cơ thể, khi thức khuya, não chịu tác động rất lớn. Vì thế, việc bổ sung thực phẩm tốt cho não lúc này là điều cần thiết. Trong đó, các loại hải sản, đặc biệt là cá biển ở vùng nước sâu chứa rất nhiều DHA là nguồn thực phẩm cực kỳ tốt cho não.

Chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Thục Mẫn tại Bệnh viện MOHW Nantou Đài Loan nói: "Hàm lượng chất béo trong cá hồi khá cao, nhiều người cho rằng nó không nên thích hợp để ăn khuya. Thế nhưng khi thức khuya sẽ gây thiếu ngủ, rất có hại cho não. Những món ăn từ cá hồi có thể làm giảm bớt những tổn thương cho não vào lúc này".

Tốt cho mắt - ăn rau củ, trái cây có màu cam và vàng

Khi mắt phải hoạt động và làm việc liên tục trong thời gian dài sẽ khiến cho nhãn cầu dần bị thiếu oxy. Về lâu dài, thức khuya sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh thị giác, gây ra một số tình trạng như mắt khô, mắt lờ đờ, mắt mệt mỏi… Lúc này, bạn cần phải bổ sung một số thực phẩm, đặc biệt là các loại rau củ có màu sắc cam và vàng.

Đối với trái cây thì là cam, chanh, chuối, xoài, dứa, khế, đào, hồng, đu đủ… Đối với rau thì có cà rốt, khoai lang, bí ngô, củ cải đường vàng, ớt chuông vàng và một số loại gia vị như nghệ, gừng. Những loại thực phẩm này chứa carotenoids, lutein và zeaxanthin, có tác dụng thần kỳ trong việc bảo vệ giác mạc và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Tại Viện nghiên cứu Y học Westmead ở Úc, các nhà khoa học nhận thấy những loại rau củ, trái cây chứa nhiều vitamin C sẽ giúp bảo vệ mắt tránh những hội chứng như thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, vitamin C còn giúp các mạch máu trong mắt khỏe mạnh và chống đục thủy tinh thể.

Tốt cho da - ăn nhiều kiwi, anh đào, ổi

Nguồn vitamin C dồi dào trong kiwi, anh đào, ổi thúc đẩy nhanh quá trình tổng hợp collagen trong da, loại bỏ các gốc tự do quá mức tiết ra do ngủ muộn và làm chậm quá trình lão hóa da.

Kiwi, anh đào, ổi chứa nhiều vitamin C và collagen, rất tốt cho da khi thức khuya. (Ảnh: Davidwolfe)

Thức khuya thật khó tránh khỏi tình trạng da xỉn màu, bong tróc, chảy dầu hay thâm quầng mắt. Những vấn đề về da như thế này thường là do cơ thể bị thiếu nước nghiêm trọng. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng hiện nay, việc bổ sung nước, đặc biệt là một ly sinh tố từ một số loại trái cây như kiwi, anh đào, ổi sẽ là lựa chọn lý tưởng để vừa bổ sung nước, collagen và vitamin C cần thiết cho da.

Theo Ettoday, Setn, Livescience