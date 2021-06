Để tóc thẳng, kẻ mắt sắc lẹm: Song Hye Kyo và tiểu tam Thế Giới Hôn Nhân gây lú vì trông như chị em ruột

Sau vai diễn tiểu tam trong siêu hit truyền hình "Thế Giới Hôn Nhân", tên tuổi của Han So Hee vụt sáng, trở thành một trong những nữ diễn viên đầy triển vọng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo và quyến rũ của Han So Hee cũng nhờ đó mà được đông đảo công chúng chú ý hơn.

Ngoài vẻ xinh đẹp xuất chúng, nhan sắc của Han So Hee còn có một điểm thú vị nữa, đó là hao hao giống với tường thành sắc đẹp của Hàn Quốc – Song Hye Kyo. Han So Hee cũng sở hữu làn môi mọng, đôi mắt đẹp và gương mặt nhỏ nhắn từa tựa như đàn chị. Nếu nói suông thì sẽ khó ai hình dung ra được sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa hai mỹ nhân Kbiz này. Vậy nên, hãy chiêm ngưỡng những khoảnh khắc trang điểm, làm tóc hao hao giữa Song Hye Kyo và Han So Hee, dám chắc là chị em sẽ bị "lú" chút nhẹ trước dung mạo như chị em sinh đôi của hai nữ diễn viên xinh đẹp này.

Khoảnh khắc gây "hoa mắt" nhất giữa Han So Hee và Song Hye Kyo có lẽ là khi hai mỹ nhân này cùng kẻ mắt sắc lẹm, để tóc suôn thẳng. Chưa hết, Han So Hee và Song Hye Kyo còn chọn cùng tông trang điểm màu đất khá "tây" nên trông họ lại càng giống chị em.

Để tóc xoăn lọn nhỏ bồng bềnh, bay bổng, Han So Hee ngay cả khi không kẻ mắt sắc sảo như đàn chị, thì ta vẫn thấy được nét tương đồng giữa hai mỹ nhân này.

Cả Han So Hee lẫn Song Hye Kyo đều sở hữu gương mặt trái xoan chuẩn mực, đôi môi gợi cảm và sống mũi thanh thoát. Khi cùng áp dụng tông trang điểm nhẹ nhàng, những đường nét gương mặt hoàn hảo của họ càng được tôn lên hiệu quả. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng không kém phần thu hút của cả hai cũng khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Để tóc buộc nửa, không thả mái, Han So Hee gây ấn tượng ở sự nữ tính, sang chảnh và đài các. Kiểu tóc này cũng có tác dụng làm sáng bừng gương mặt và giúp những đường nét xinh đẹp của Han So Hee thêm nổi bật. Nhìn mỹ nhân "Thế Giới Hôn Nhân" để tóc buộc nửa, ta không thể không liên tưởng đến hình ảnh của Song Hye Kyo khi tham dự lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2016. Nữ minh tinh "Hậu Duệ Mặt Trời" lúc đó để tóc buộc nửa, diện váy trắng và tỏa sáng như nữ thần.

Sở hữu nét đẹp hao hao giống Song Hye Kyo nên ngay từ khi mới chập chững đóng phim, Han So Hee đã nhận được sự chú ý nhất định. Tuy nhiên theo thời gian, bằng khả năng diễn xuất ổn, không ngại đảm nhận những nhân vật "dễ ghét" nhưng thú vị, Han So Hee đã dần thoát được mác "bản sao Song Hye Kyo" và đang ngày càng khẳng định được bản thân trên con đường diễn xuất.



