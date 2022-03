"Dễ thương xỉu" cảnh Mỹ Tâm ngồi giữa đoàn fan, tất cả cùng hát "Nếu Anh Đi", gương mặt nữ ca sĩ 41 tuổi quá xinh đẹp

Tối 26/3/2022, đêm Gala đầu tiên của My Soul 1981 đã diễn ra tại Đà Lạt với sự tham gia của 1.000 khán giả đến từ khắp cả nước. Đây cũng là lần đầu Mỹ Tâm mang toàn bộ ekip lên Đà Lạt để tổ chức đêm nhạc offline và online ngay giữa không gian thơ mộng của thành phố sương mù.

Clip Mỹ Tâm hát Nếu Anh Đi cùng fan

Điều đặc biệt của đêm nhạc này còn nằm ở việc lần đầu tiên, người hâm mộ được gặp gỡ, giao lưu với Mỹ Tâm và được xem toàn bộ phần hậu trường trước và sau khi diễn ra đêm nhạc ở một khoảng cách gần đến vậy. Thậm chí, nữ ca sĩ còn xuống tận hàng ghế khán giả để ngồi hát trong ca khúc Nếu Anh Đi do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác.

Mỹ Tâm xinh đẹp trong đêm nhạc My Soul 1981.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm ngồi cùng fan và hòa giọng ngọt ngào trong ca khúc Nếu Anh Đi sau đó được netizen chia sẻ nhiệt tình. Nhiều người khen ngợi Mỹ Tâm bởi sự vui vẻ, thân thiện. Ngoài ra, Mỹ Tâm cũng được hoan nghênh bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp bất chấp tuổi 41.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, giọng hát đầy trải nghiệm và cuốn hút của Mỹ Tâm cùng 3 khách mời Khắc Hưng, Vũ, Thịnh Suy với tiếng đàn piano mê hoặc của nhạc sĩ Hoài Sa, tiếng guitar của Dũng Đà Lạt và các thành viên trong ban nhạc đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc chill tràn đầy cảm xúc.

Mỹ Tâm cùng hát với fan trong đêm nhạc.

Ngoài phần âm nhạc, đêm Gala 1 My Soul 1981 còn để lại nhiều dấu ấn khó quên bởi những phần giao lưu ăn ý, hài hước giữa Mỹ Tâm và các khách mời về những câu chuyện chưa từng kể đằng sau những bản hit được yêu mến, trong đó có chuyện Vũ. từng xem Mỹ Tâm và các ca khúc của cô như một phần của tuổi thanh xuân, hay Thịnh Suy lấy cảm hứng viết nên ca khúc Một Đêm Say sau một đêm say. Mỹ Tâm đã có một đêm nhạc thăng hoa trọn vẹn.

