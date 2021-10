Đề thi Tiếng Anh của một trường THPT ở Hà Nội gây xôn xao vì phần đáp án có từ chỉ "chuyện ân ái, vuốt ve trên giường"

Mới đây, tờ đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh của một trường THPT ở Hà Nội bỗng được chia sẻ khắp mạng xã hội. Được biết, đây là đề thi thử đại học đợt 2 từ năm 2013-2014 của trường. Khi phụ huynh cho con ôn tập, làm lại thì bất ngờ phát hiện ra điều nhạy cảm.

Cụ thể trong phần I, khoanh tròn vào đáp án đúng, câu hỏi số 27 có nội dung như sau: "Tony and Nancy always kiss and make __ after their argument". Tạm dịch: "Tony và Nancy luôn hôn và làm __ sau cuộc tranh cãi của họ". Ở câu này, học sinh sẽ phải điền giới từ thích hợp sau động từ "make" để tạo thành một cụm động từ không chỉ có nghĩa mà còn phù hợp với nội dung của câu.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như trong phần đáp án không có một từ khi ghép với "make" sẽ ra nghĩa khá nhạy cảm. Theo đó 4 đáp án bao gồm:

A. up with B. up C. clear D. out

Đáp án đúng của câu này là B, bởi "make up" có nghĩa là giảng hòa, làm lành với ai đó sau những cuộc tranh luận hoặc cãi vã. "Make up with" tuy cũng có nghĩa này nhưng theo sau "with" phải là một tân ngữ.

Điều đáng nói ở đây chính là từ "make out", mang nghĩa khá nhạy cảm. Theo đó, "make out là một cụm từ đa nghĩa, và có nghĩa lóng chỉ việc ân ái trên giường/ ghế (như hôn, vuốt ve, có thể thoát y...) nhưng không quan hệ tình dục. Vì vế trước của câu có từ "kiss" nên việc gợi ý đáp án "make out" ở đây càng trở nên nhạy cảm.

Có lẽ đây là sai sót của người ra đề trong khâu chọn đáp án. Rất nhiều phụ huynh sau đó lên tiếng nhắc nhở, các trường học cẩn cận thận hơn khi làm đề thi cho học sinh, tránh những tình huống nhạy cảm không đáng có.