Đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP Hồ Chí Minh bị phản ánh 'có sai sót'

Một ngày sau khi diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức, trên các diễn đàn thi cử, nhiều thí sinh phản ánh một câu hỏi trong đề sai do thiếu dữ liệu. Do không được mang đề thi ra khỏi phòng, nhiều thí sinh đã chép và thể hiện lại câu hỏi trên.

Cụ thể, nội dung câu hỏi khiến nhiều thí sinh phản ứng nhất liên quan đến biểu đồ tròn về toán thống kê. Đề đưa ra chỉ là những dữ liệu phần trăm theo tỉ lệ trong hình tròn và yêu cầu thí sinh trả lời các câu hỏi liên quan về các nguồn vốn.

Theo các em và một số giáo viên dạy Toán, câu hỏi "đánh đố" thí sinh vì đề bài thiếu dữ kiện về tổng số vốn ban đầu.

"Nếu không có dữ kiện về tổng số vốn thì các em không thể giải được câu hỏi trong bài. Phần này lại chiếm đến 30 điểm thi nên rất bất lợi cho các em" – một giáo viên bình luận.

Một thí sinh khác bày tỏ: "Phần biểu đồ tròn em phải đánh lụi vì em đã đọc và kiểm tra dữ liệu đề rất kỹ nhưng đề rất lạ, thiếu dữ kiện rõ ràng. Trong đề minh họa cũng có dạng câu tương tự nhưng có đủ dữ liệu liên quan để thí sinh giải, còn đề thi chính thức lại bị thiếu. Em có báo với giám thị nhưng khi giám thị kiểm tra các đề thi trong phòng thì đề của bạn nào cũng giống phần đó. Em mong Hội đồng thi xem xét lại để tụi em không bị mất điểm oan".

Phần đề thi mà các thí sinh cho là có sai sót, được các em vẽ lại, đăng trên các diễn đàn do sau khi thi xong, giám thị đã thu lại toàn bộ đề thi.

Trên các hội nhóm ôn thi đánh giá năng lực với hàng chục nghìn thành viên, sau khi kỳ thi kết thúc, hàng loạt thí sinh cũng chia sẻ về câu hỏi phần biểu đồ tròn này khi cho rằng đề sai, gây mất thời gian của các em.

Ngoài ra, một số thí sinh còn cho biết trong đề còn có một câu hỏi khác có hai đáp án đưa ra giống nhau khiến thí sinh không biết chọn như thế nào.

Một giáo viên toán cũng nhận định: "Đề phải cho nguồn vốn theo dự toán là bao nhiêu, để mình biết 9,695 nghìn đô từ hỗ trợ ngoài chiếm bao nhiêu % nguồn vốn và thiếu bao nhiêu so với dự toán là 20% thì mới biết cần phải tăng thêm khoảng vay từ thị trường bao nhiêu%".

Chiều 28/3, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) xác nhận, Hội đồng thi cũng nhận được phản ánh về những câu hỏi được cho là có sai sót. Cụ thể, một câu hỏi biểu đồ hình tròn và một câu hỏi trùng phương án lựa chọn. Tất cả phản ánh đều có trong biên bản hội đồng.

Theo ông Chính, kết thúc bài thi, đề thi được thu lại và niêm phong nên hiện hội đồng thi chưa tiếp cận đề thi. Hội đồng thi sẽ tiếp cận đề thi và có hướng xử lý phù hợp đảm bảo quyền lợi của thí sinh…

Ông Chính cũng cho biết, đề thi đánh giá năng lực được chọn kỹ lưỡng từ hàng nghìn câu. Tuy nhiên, ông Chính thừa nhận, khâu xây dựng đề thi không tránh khỏi sai sót hoặc lỗi kỹ thuật trong khâu in ấn.

Được biết, ngày 27/3, ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1. Kỳ thi diễn ra cùng lúc tại 17 địa phương, với 36 cụm thi, 80 địa điểm thi. Trong số 17 địa phương diễn ra kỳ thi, TPHCM có số lượng đông. Ở đợt một có khoảng 85.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 82.400 thí sinh hoàn tất thủ tục và tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi khá cao, đạt đến 96,4%.

Các thí sinh trước khi vào phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Quang Trung, Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi dưới dạng trắc nghiệm với 120 câu, trong 150 phút. Đề thi có ba phần, sử dụng ngôn ngữ (40 câu); toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu) và phần giải quyết vấn đề (50 câu). Thí sinh chỉ ra về khi hết thời gian làm bài và không được mang đề thi hay cả giấy nháp ra khỏi khu vực thi. Kết quả của kỳ thi này được hơn 80 trường ĐH-CĐ sử dụng.

Năm nay, có hơn 80 trường đại học, cao đẳng đã chọn kết quả của kỳ thi này để tuyển sinh đại học. Trong đó, tỷ lệ tuyển sinh qua hình thức này từ 10-15%. Các trường trong khối ĐH quốc gia có thể tuyển sinh lên đến 70% từ kết quả kỳ thi này.

Đây là năm thứ 5 tổ chức, với cách tổ chức kỳ thi đơn giản, tiết kiệm chi phí và thời gian cho thí sinh, Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thu hút sự quan tâm của thí sinh và các trường đại học, cao đẳng.

Các thí sinh còn có thể tham gia thi đợt 2 của kỳ thi này tổ chức vào tháng 5 tới, tức là trước Kỳ thi THPT quốc gia 2 tháng.