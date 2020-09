Để tăng cường collagen, "đánh bại" lão hóa và khỏe mạnh mỗi ngày, chị em sau tuổi 25 cần phải ưu tiên bổ sung đầy đủ những thứ dưới đây

Khi muốn sở hữu một làn da mịn màng, chúng ta thường được khuyên nên bổ sung đầy đủ collagen, nhưng collagen là gì thì liệu bạn có thật sự hiểu? Theo bác sĩ da liễu Jennifer Chwalek (New York, Mỹ): Collagen là loại protein phong phú nhất trong cơ thể và là cấu trúc chính của da, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu như da bạn là một "công trình" thì collagen chính là "giàn giáo", nếu thiếu nó thì da bạn sẽ nhanh chóng sụp đổ, chảy xệ và hình thành nếp nhăn.

Các yếu tố môi trường như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và ô nhiễm không khí có thể là nguyên nhân phá vỡ collagen. Ngoài ra, tuổi tác cũng là một yếu tố chính, kể từ sau tuổi 25, cơ thể sẽ sản xuất lượng collagen ít đi, vì vậy da mỏng hơn và bắt đầu chảy xệ.

Bác sĩ da liễu Marisa Garshick (New York, Mỹ) cho rằng kể từ năm 25 tuổi, điều mà mọi chị em cần làm là bảo vệ lượng collagen đang có và kích thích cơ thể sản sinh collagen nhiều hơn nữa. Để có thể làm được điều đó, chị em hãy tăng cường bổ sung 5 thứ dưới đây.

1. Tăng mức tiêu thụ vitamin C

Vitamin C vốn nổi tiếng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch, nhưng hóa ra nó cũng rất cần thiết trong quá trình hình thành các tế bào da. Các nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Tulane cho thấy vitamin C có vai trò quan trọng để cơ thể tăng sản xuất collagen, đồng thời những người tiêu thụ nhiều vitamin C cũng sẽ phát triển ít nếp nhăn hơn những người không dùng.

Vitamin C có vai trò quan trọng để cơ thể tăng sản xuất collagen.

Chị em có thể tăng cường collagen bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, cà chua, ớt đỏ, quả mọng, kiwi và các loại rau lá xanh

Bác sĩ da liễu Jennifer Chwalek khuyên chị em nên thoa serum vitamin C vào buổi sáng. Loại vitamin C này hoạt động như một chất chống oxy hóa bảo vệ collagen chống lại tác hại của tia UV.

2. Sử dụng kem chống nắng cả ngày

Bôi kem chống nắng là một bước rất quan trọng không chỉ để ngăn ngừa ung thư da mà còn để giữ cho làn da tươi trẻ và thanh xuân.

Bác sĩ Garshick cho hay: "Việc tiếp xúc với tia cực tím có thể dẫn đến sự phân hủy collagen, làm hình thành các nếp nhăn trên khuôn mặt, vì vậy chị em nên thoa kem chống nắng thường xuyên. Các Viện Da liễu Mỹ khuyên nên chọn kem chống nắng với chứa chỉ số chống nắng SPF 30 hoặc cao hơn.

Ngoài ra, bác sĩ khuyến cáo chị em nên thoa lại kem chống nắng 2 tiếng/lần, đặc biệt là vào những ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài.

3. Bổ sung đầy đủ lượng protein động vật vào khẩu phần ăn mỗi ngày

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm một lượng protein đầy đủ cũng là chìa khoá vàng để chị em tăng cường collagen. Bác sĩ Garshick cho biết: Thực phẩm giàu protein chứa các axit amin rất quan trọng cho sự tổng hợp collagen. Nguồn protein nạc bao gồm cá, hải sản, thịt gà, thịt bò và thịt lợn nạc... Collagen không chỉ giúp phụ nữ đẩy lùi lão hóa mà còn hỗ trợ điều trị viêm khớp.

Thịt gà là một nguồn collagen rất dồi dào.

4. Bổ sung đầy đủ chất chống oxy hóa vào chế độ ăn hàng ngày

Theo bà Amanda Elias (người sáng lập thương hiệu chăm sóc da nổi tiếng Bravura London), chất chống oxy hóa là một yếu tố quan trọng giúp cơ thể chống lại các gốc tự do có thể gây lão hóa da.

Theo bà Amanda, thói quen nhấm nháp một tách trà xanh - loại nước chứa chất chống oxy hóa gọi là catechin, và ăn thực phẩm có nhiều lutein, đây là chất chống oxy hóa có trong các loại rau lá xanh như rau bina, có lợi cho làn da và sức khoẻ của bạn.



5. Bổ sung đầy đủ các protein thực vật

Thời kỳ mãn kinh có thể khiến chúng ta nhăn nheo vì khi chúng ta già đi, lượng estrogen của cơ thể giảm xuống. Trong khi đó, estrogen rất quan trọng trong quá trình tạo ra collagen khỏe mạnh, nếu thiếu hụt thì da của chị em dễ dàng hình thành các nếp nhăn.

Rất nhiều thực phẩm có chứa estrogen thực vật (phytoestrogens) có thể giúp thay thế tác động của estrogen đã mất, kể đến như hạt lanh, đậu nành Nhật, hạt vừng, tỏi, quả đào...

Nguồn: Mirror, Everydayhealth