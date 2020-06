Đề tài “An Hầu Đan trong hỗ trợ điều trị viêm vùng hầu họng” được đánh giá cao về hiệu quả thực tiễn

Vào 9h00 thứ 7, ngày 16/05/2020, tại Viện Y học bản địa Việt Nam diễn ra buổi báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài "An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm vùng hầu họng ở trẻ em và người lớn" do PGS.TS Hoàng Hà chủ nhiệm đề tài.

Nghiên cứu 1230 trẻ em và người lớn sử dụng sản phẩm An Hầu Đan Kids, An Hầu Đan hỗ trợ trong điều trị viêm hầu họng; viêm Amidan, viêm V.A cấp tính mạn tính khu vực Thái Nguyên, Hà Nội chúng tôi kết luận:

- Sản phẩm An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan có hiệu quả tốt trong hỗ trợ điều trị các bệnh viêm hầu họng, viêm Amidan, viêm V.A cấp tính và mạn tính cho kết quả khỏi đạt 97,56%.

- Sản phẩm An Hầu Đan Kids cho kết quả tốt hơn đáng kể so với An Hầu Đan, đặc biệt có kết quả tốt hơn ở nhóm trẻ em;

- Kết quả sử dụng An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan trong phối hợp hỗ trợ điều trị các bệnh viêm hầu họng cho kết quả tốt và đặc biệt là kết quả khỏi ít liên quan đến sử dụng kháng sinh.

Buổi báo cáo nghiệm thu kết quả đề tài diễn ra thành công tốt đẹp

Cũng theo báo cáo, sản phẩm TPBVSK An Hầu Đan Kids cho kết quả cao hơn đáng kể so với TPBVSK An Hầu Đan, đặc biệt có kết quả tốt hơn ở nhóm đối tượng trẻ em. Kết quả sử dụng An Hầu Đan Kids và An Hầu Đan trong phối hợp hỗ trợ điều trị viêm hầu họng cho hiệu quả cao.

TPBVSK An Hầu Đan và An Hầu Đan Kids giúp hỗ trợ giải quyết tình trạng người bị viêm hầu họng đang phổ biến trong cộng đồng hiện nay

An Hầu Đan cho tỉ lệ hiệu quả tới 97.56%, đa phần đều hiệu quả trong 6-10 ngày sử dụng, có thể sử dụng kết hợp với các sản phẩm khác là một tin vui với người dân Việt Nam, vì Việt Nam có tỉ lệ mắc bệnh viêm đường hô hấp cao mà hiện nay cũng không có nhiều các sản phẩm của Việt Nam từ thảo được kiểm chứng thực tế cho hiệu quả đến vậy.

Từ kết quả nghiên cứu này, Viện Y học bản địa Việt Nam đã chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cho công ty TNHH Y Dược Kinh Đô để sản xuất các chế phẩm TPBVSK An Hầu Đan, An Hầu Đan Kids. Việc ứng dụng rộng rãi nghiên cứu này cũng giúp hỗ trợ giải quyết tình viêm họng, viêm amidan, viêm V.A ở cả trẻ em và người lớn đang phổ biến trong cộng đồng hiện nay.

" Đề tài này có tính ứng dụng thực tiễn rất là cao, vì đây là một sản phẩm có tác dụng hỗ trợ, nâng cao hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian điều trị cho người bị, tôi đánh giá rất cao" –chuyên gia tham dự buổi hội thảo cho biết.

Viện Y học bản địa Việt Nam chuyển giao công nghệ cho công ty TNHH Y Dược Kinh Đô

Đề tài góp phần bảo vệ được nguồn dược liệu, phát triển kinh tế xã hội

Trên thực tế, các thảo dược sử dụng trong An Hầu Đan đều được nuôi trồng tại vùng dược liệu Tả Phìn Hồ - Hà Giang, các dược liệu này đều được chính người dân nơi đây chăm sóc, vun trồng để đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho bà con, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội.

Sản phẩm TPBVSK An Hầu Đan và TPBVSK An Hầu Đan Kids

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.