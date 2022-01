Đệ nhất phu nhân Pháp "đau đớn" nhận tin chồng trẻ ngoại tình với nhân vật không ngờ đến, còn bị chê bai bởi hành động kém tinh tế

Mới đây, nhà bình luận chính trị Nicolas Prisette đã đưa ra thông tin gây sốc trong phim tài liệu mới có tên "In the Hell of the Presidental Campaigns" trên BFM - kênh tin tức được ưa chuộng nhất ở Pháp.

Theo Nicolas Prisette, Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron từng rất đau khổ khi nhận cuộc điện thoại nặc danh, cáo buộc chồng bà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngoại tình. Kẻ thứ 3 lại là một người đàn ông.

"Tôi biết chồng bà hiện ở cùng một người đàn ông", kẻ nặc danh nói sau khi bằng cách nào đó vượt qua các thiết bị kiểm tra an ninh để gọi điện cho bà Brigitte Macron, 68 tuổi.

Thượng nghị sĩ François Patriat, thành viên đảng En Marche (On The Move) của ông Macron, xác nhận bà Brigitte Macron từng đã rất đau khổ sau khi nhận cuộc điện thoại cáo buộc người chồng 44 tuổi của bà đang ở cạnh người tình.

Theo ông Patriat, bà Brigitte nói với những người bạn thân thiết rằng: "Bạn thấy họ dám nói gì không? Họ sẽ không buông tha cho chúng tôi. Tôi rất buồn và sốc khi nghe điều đó nhưng chúng tôi sẽ vượt qua".

Trước đó, có nhiều đồn đoán xuất hiện xoay quanh đời sống riêng tư của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bao gồm cả những cáo buộc bà Brigitte lúc sinh ra là đàn ông. Cặp vợ chồng quyền lực gặp nhau năm 1993, khi ông Macron mới 15 tuổi. Đệ nhất phu nhân Pháp sau đó ly hôn chồng, khi họ đã có ba con chung, vì đem lòng yêu cậu học trò kém 24 tuổi.

Khoảng cách lớn về tuổi tác giữa vợ chồng Tổng thống Pháp luôn gây ra nhiều vấn đề tranh cãi, đồn đoán. Mối quan hệ gây ra ồn ào không hề nhỏ, nhưng từ đó đến nay họ vẫn gắn bó bền chặt bên nhau. Sau khi cùng vượt qua các trở ngại và sự phản đối gay gắt từ người thân, hai người cuối cùng làm đám cưới ở khu nghỉ dưỡng ven biển Le Touquet năm 2007.

Trong cuốn sách và tuyên ngôn chính trị Revoluton, Tổng thống Macron mô tả mối tình của vợ chồng ông là "một tình yêu kín đáo, thường phải che giấu, bị nhiều người hiểu lầm và áp đặt quan điểm của họ".

Bộ phim tài liệu cũng nhắc đến việc bà Brigitte từng bị tổn thương bởi những lời chỉ trích về gu ăn mặc kể từ khi trở thành Đệ nhất phu nhân năm 2017. Gael Tchakaloff, một người thân tín của bà, nói với chương trình: "Ngay cả đội ngũ làm việc cho ông Macron khi ông chạy đua tổng thống cũng không phải là fan bà ấy. Tôi từng nghe thấy họ nói 'bà ấy không nên thể hiện mình quá nhiều, bà ấy có thể làm hỏng hình ảnh ứng cử viên của chúng ta'".

Tchakaloff cho biết các phụ tá nghĩ bà Macron "quá chải chuốt, hay ngồi vắt chéo chân, trang điểm đậm". Vào tháng trước, các luật sư của bà Brigitte đã thực hiện các thủ tục pháp lý với những cáo buộc sai trái, nói bà là người chuyển giới, từng mang hình hài đàn ông lúc chào đời.

Bất chấp những cáo buộc ở trên, ông Macron hiện vẫn là ứng viên được yêu thích để tái đắc cử Tổng thống Pháp tháng 4 này.

