Đề nghị truy tố nhân viên xinh đẹp trộm thuốc tây trị giá hơn 220 triệu đồng

Thông tin trên VTC, tháng 8 /2015, Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1991, trú Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vào làm nhân viên tại công ty TNHH MTV dược phẩm TW2. Mai được phân công bán hàng tại quầy thuốc 51x chợ thuốc Hapulico (số 1 Nguyễn Huy Tưởng).

Chân dung hotgirl xinh đẹp trộm thuốc đem bán.

Trong thời gian làm việc, Mai đã nhiều lần có hành vi trộm thuốc đem ra ngoài hưởng chênh lệch. Ngày 15/6/2017, Mai trèo vào quầy lấy trộm 62 hộp thuốc đem bán được 11,5 triệu đồng. Thấy điều bất thường khi kiểm tra số lượng thuốc, trưởng quầy xem lại hệ thống camera thì phát hiện sự việc trên. Song lúc này Mai đã trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai về hành vi trộm cắp tài sản, đã được VKSND quận Thanh Xuân phê chuẩn.

Theo An ninh thủ đô, ngày 3/3/2020, Mai bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ sau đó được bàn giao cho Công an Quận Thanh Xuân xử lý theo quy định. Bước đầu Mai đã khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017, đối tượng trộm số thuốc giá trị ước tính hơn 220 triệu đồng.