Đề nghị khởi tố, xét xử lưu động vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị trường cấp 2

Cụ thể trong văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM gửi Giám đốc Công an Thành phố, LĐ-TB&XH cho biết đã nhận chỉ đạo của Cục Trẻ em về "Xử lý vi phạm quyền trẻ em" và công văn của đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về xử lý vụ việc 2 thiếu niên bị đánh xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10).

Do đó Sở đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan đến hành vi bạo lực với 2 trẻ em để sớm đưa vụ việc ra khởi tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Ngoài ra với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em, quan điểm của Sở LĐ-TB&XH là đề nghị Công an thành phố nghiên cứu, phối hợp với Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trực thuộc TAND TP.HCM và các đơn vị liên quan đưa vụ án ra xét xử lưu động, công khai.

Sở LĐ-TB&XH cho rằng vụ việc có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị đang làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước đó như đã thông tin, MXH xôn xao về 1 clip ghi lại cảnh bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10).

Sau khi nắm được vụ vụ việc, 4 người bao gồm Trần Quốc Hùng (21 tuổi) là bảo vệ dân phố có hành vi trực tiếp đánh 2 thiếu niên dã man trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố và 3 người khác trong tổ bảo vệ dân phố đi tuần tra cùng đã bị đình chỉ.

Các thành viên đi cùng với anh H. và có mặt tại hiện trường phải giải trình vì sao không can ngăn, để nam bảo vệ dân phố gây ra sự việc.

Công an TP.HCM cũng cho biết qua làm việc đã xác định được N.P.H.T và N.D.T.A. từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (Quận 10) nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021.

2 thiếu niên thừa nhận đã đột nhập nhiều lần (N.P.H.T 3 lần, N.D.T.A 5 lần) vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.