Khoan đã, có phải tôi vẫn đang cô đơn vì chưa đặt hình nền hoa mẫu đơn đúng không!?

Theo quan niệm của nhiều bạn trẻ trên MXH, hoa mẫu đơn mang ý nghĩa may mắn về chuyện tình cảm. Xuất phát từ vẻ đẹp mà loài hoa này mang lại: sắc sảo, tỏa ra nhiều năng lượng, quyền lực...

Không chỉ vậy, hoa mẫu đơn còn là những nỗi niềm suy tư, trăn trở của người phụ nữ trong tình yêu. Do đó, đặt hình nền điện thoại hoa mẫu đơn chính là niềm hi vọng chuyện tình cảm sẽ thật suôn sẻ, may mắn.