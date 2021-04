Để đống cỏ mục trong vườn để ủ làm phân bón, gia đình bủn rủn chân tay khi phát hiện thứ kinh dị đang rình rập cực khó phát hiện

Tháng 2 năm 2018, một gia đình sống tại Sunshine Coast, bang Queensland (Australia) đã được phen "khiếp vía" khi phát hiện thứ chết cười ẩn trong đống cỏ mục mà họ để trong vườn nhà với mục đích làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Trong lúc đi dạo trong vườn, một thành viên của gia đình đã vô tình phát hiện thứ gì đó cử động dưới đám cỏ khô, khi nhìn kỹ lại, người này hét toáng lên vì nhận ra đó là một con rắn. Gia đình lập tức gọi chuyên gia bắt rắn Lockie Gilding tới giúp đỡ.

Đố bạn nhìn ra được thứ ẩn nấp sau đống cỏ khô này.

Bản thân Lockie, người dày dặn kinh nghiệm trong việc "thu phục" loài bò sát này, cũng cảm thấy bất ngờ vì khả năng ẩn thân vô cùng tài tình của con rắn. Anh đã chụp lại những bức ảnh và đăng tải lên một nhóm Facebook có tên "The Spot The Snake", với 54.000 thành viên, chuyên thách đố cư dân mạng "mò tìm con vật ẩn trong bức ảnh".

Lockie viết: "Có vẻ như thử thách "phát hiện con rắn" lần trước khá dễ dàng với các bạn nên hy vọng lần này, mọi người có thể nhận ra con rắn thật sự".

Bức ảnh của Lockie đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn ra đúng con vật trong bức ảnh này. Sau cả ngày đăng tải, chỉ có một người đã "vạch trần" vị trí ẩn nấp của nó.

Một số người cho rằng, đây chính là loài rắn nâu phương Đông cực độc, rất phổ biến tại Australia, nhưng hơn 1 tuần sau đó, Lockie đã khẳng định đây là một con trăn thảm ven biển. Loài trăn này khi trưởng thành có thể dài tới 4m, chúng không có nọc độc.

Giống như nhiều loài trăn khác, trăn thảm giết chết con mồi như bò sát nhỏ, chim và thằn lằn, bằng cách siết chặt. Kỹ thuật này bao gồm quấn cơ thể quanh con mồi và dùng những cơ bắp cực khỏe siết từ từ đến khi nạn nhân chết vì ngạt thở rồi nuốt chửng toàn bộ. Australia là nơi sinh sống của 15 loài trăn, chiếm hơn 1/3 tổng số trăn trên thế giới.

Dù con vật không quá nguy hiểm nhưng thử tưởng tượng nếu bạn thò tay vào đám cỏ và vô tình chạm vào nó, liệu bạn có nhảy dựng lên rồi vắt chân lên cổ mà chạy?

Con trăn còn có một ổ trứng.

Chuyên gia bắt rắn đã di chuyển tổ của nó đi và chăm sóc cho đến khi trứng nở.

"Không may mắn, đống cỏ khô mà rắn mẹ đang làm tổ sắp bị di rời nên các chuyên gia bắt rắn cũng phải đưa nó đi", Lockie cho biết. May mắn thay, những quả trứng vẫn an toàn và chúng sẽ được tôi chăm sóc cho đến ngày nở".

Nguồn: The Sun