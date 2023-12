Dè dặt chuẩn bị hoa Tết

Còn hơn 2 tháng nữa đến Tết, các nhà vườn ngoại thành TP HCM và những tỉnh lân cận đang tất bật chuẩn bị cho mùa vụ lớn nhất năm. Một số nơi thương lái đã đến đặt hàng hoa Tết, sản lượng tăng so với năm ngoái.



Tất bật chuẩn bị

Theo số liệu thống kê, TP HCM có hơn 2.300 ha trồng hoa và cây kiểng các loại tập trung tại huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, TP Thủ Đức... với các mặt hàng chủ lực như: hoa lan, hoa mai, hoa nền (hoa dừa cạn, cúc, cẩm chướng, sống đời...) đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết.

Nông dân trồng lan ngoại thành TP HCM. Ảnh: AN NA

Bà Liêu Thị Kim Phượng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Vườn lan Việt (TP Thủ Đức), cho biết HTX đang làm mái che ngăn sương muối để chuẩn bị làm hàng Tết. "Năm ngoái, mới 23 tháng chạp HTX đã hết hàng nên năm nay chúng tôi chuẩn bị lượng hàng gấp 3 lần năm ngoái, tương đương 10.000 giỏ hoa. HTX sản xuất theo đơn đặt hàng nên không lo lắng đầu ra" - bà Phượng tự tin.

Theo bà Phượng, HTX chuyên về hoa lan dendrobium, nguồn từ các xã viên tại TP HCM và các tỉnh lân cận đem về kết thành các giỏ hoa có giá từ 100.000 đồng đến 3 triệu đồng rất vừa túi tiền lại đẹp mắt nên được thị trường ưa chuộng.

Ngoài ra, HTX giữ giá quanh năm, không tăng giá dịp Tết nên được nhiều khách hàng tin tưởng đặt hàng trước.

"Khách hàng chính của chúng tôi là các nhóm cá nhân, tổ chức dùng làm quà biếu, các dịp hội nghị tổng kết cuối năm. Thay vì tặng bó hoa rất nhanh hư, chúng tôi giới thiệu họ giải pháp tặng chậu hoa có thể mang về tiếp tục chăm sóc lâu dài" - bà Phượng nói.

Còn bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền, chủ trang trại hoa lan Huyền Thoại (huyện Củ Chi) chuyên lan cắt cành mokara, cho biết mặt hàng này tiêu thụ khá tốt.

Lý do là sau đại dịch nhiều nhà vườn ngưng sản xuất nên khách hàng dồn về những nhà vườn còn lại. "Ngoài tiêu thụ nội địa, chúng tôi còn xuất khẩu sang Campuchia, diện tích tăng từ 5 ha lên 9 ha. Dù vậy, thời tiết năm nay khắc nghiệt nên sản lượng khó đoán" - bà Huyền nói.

Ông Mai Quốc Thái, Phó Chủ tịch Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP HCM, thông tin thêm năm nay các nhà vườn trồng lan dendrobium nhập về nhiều giống mới đẹp mắt hơn, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Tuy nhiên, sức mua như hiện nay thì giá bán chắc khó tăng dù vật tư đầu vào tăng khá nhiều. "Thương lái hiện nay cũng chỉ mua lan khi đã ra hoa, tức được trồng ít nhất 8 tháng chứ không phải 6 tháng như trước. Như vậy, nhà vườn lợi nhuận sẽ ít hơn" - ông Thái nói.

Mai vàng giảm giá

Trong khi đó, đại diện vườn mai Hữu Đức (huyện Bình Chánh) cho biết do dự báo thị trường Tết năm nay khó khăn nên vườn chỉ tập trung các sản phẩm bình dân dưới 1 triệu đồng/cây, các cây lớn giá cao ít hơn. Nhà vườn này chuẩn bị lượng hàng tương đương như năm ngoái chứ không tăng.

Ông Lê Hữu Thiện, Giám đốc HTX Hoa mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh), thông tin HTX đã xuất bán một số đơn hàng Tết với giá giảm 20% - 30% so với năm ngoái. "Lý do chung là kinh tế khó khăn và cũng do ngành mai, cung đã vượt cầu nên giá giảm" - ông Thiện nói.

Năm nay, HTX Hoa mai vàng Bình Lợi với 60 ha, chuẩn bị khoảng 100.000 chậu mai vàng, tập trung phân khúc bình dân, các loại mai "VIP" giá cao không có nhiều. HTX cũng không xuất bán ồ ạt mà tùy vào thị trường, nếu sức mua chậm có thể giữ lại chờ năm sau để tránh giá giảm quá sâu.

Ngoài các loại mai vàng được chăm sóc để ra hoa phục vụ thị trường Tết, HTX còn cung cấp mai nguyên liệu để nhà vườn tiếp tục chăm sóc để đa dạng hóa nguồn thu. "Năm nay, dự báo người trồng mai sẽ có thêm một năm khó khăn, lợi nhuận mỏng. Nhiều người sẽ bỏ nghề nên diện tích trồng mai của HTX có xu hướng giảm chứ không tăng" - ông Thiện than thở.

Còn ông Phan Văn Kèo, Chủ Khu du lịch vườn sinh thái hoa, cây kiểng Phan Văn Kèo (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nói rằng năm nay ông không đầu tư nhiều cho vụ Tết vì kinh tế khó khăn. "Vườn có gì bán đó, một số khách quen vẫn đặt nhưng giảm nhiều so với các năm vì vườn chúng tôi chuyên sản phẩm giá trị cao, kén khách" - ông Kèo nói.

Ông Mai Quốc Thái thông tin thêm thị trường hoa, cây kiểng năm nay tập trung ở phân khúc bình dân từ vài triệu đồng/sản phẩm trở xuống. Các dòng hàng từ vài chục triệu, vài trăm triệu đồng hay tiền tỉ rất khó bán. "Các nhà vườn chuyên bonsai, kiểng cổ thụ... chủ yếu chăm sóc chờ kinh tế qua giai đoạn khó khăn chứ ít có giao dịch" - ông Thái nhận xét.

Ngoài ra, do không gian dành để trưng bày hoa, cây kiểng tại các gia đình ở TP HCM ngày càng nhỏ hẹp nên những chậu có kích thước nhỏ mới phù hợp chứ không hẳn vì lý do kinh tế.