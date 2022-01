Để con ngủ quên trên võng, gương mặt của bé lúc tỉnh dậy khiến mẹ bỉm hết hồn, vội vàng xin lỗi con

Nhiều mẹ than thở để con ngủ một giấc trọn vẹn không phải là điều dễ dàng, có những bé ''thính ngủ'' tới mức chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng thức giấc rồi. Người mẹ trong câu chuyện dưới đây cũng vậy, thấy con đang ngủ ngon lành ở võng nên quyết định không làm phiền, thế nhưng đến lúc bé tỉnh dậy lại khiến bà mẹ không khỏi giật mình.

Vì ngủ quá ngon và say giấc nên gương mặt cậu bé hằn đầy những vết chằng chịt của võng, từ trán, má, mũi... đến khắp khuôn mặt. Đặc biệt nhất là do ngậm ti giả nên miệng của bé trai cũng in nguyên hình chiếc ti giả luôn.

Trông mình có như cái ''lưới đánh cá'' không cơ chứ! Ảnh: Internet.

Dưới phần bình luận, nhiều người chia sẻ đây là tình huống hết sức thông thường của các gia đình có con nằm võng. Vì bé hay cựa quậy, không nằm yên 1 chỗ, đặc biệt có những bé thích nằm úp trong thời gian dài nên dẫn đến tình huống trên. Những vết hằn này có lẽ phải mất đến cả một ngày dài mới mờ đi được.

''Nhà mình cũng vậy, dấu hiệu của một giấc ngủ ngon là đây chứ đâu. Nhìn thì thương nhưng cũng buồn cười quá đi mất'', ''ôi trông bé trai ngơ ngác quá, chắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đây mà, trong khi người mẹ thì vừa giật mình vừa xin lỗi con''... cư dân mạng để lại bình luận.

Không chỉ mặt mũi mà tay chân em bé cũng đầy vết của chiếc võng. Đúng là dấu hiệu của giấc ngủ ngon đây rồi. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người cũng cho rằng khi bé ngủ, các bậc cha mẹ nên chú ý quan sát, đặc biệt là lúc để con nằm trên võng vì một số nguy hiểm có thể xảy ra, chẳng hạn như bé lẫy có thể ngã bất chợt, bé nằm úp, nghiêng vào chăn trên võng sẽ dẫn đến việc khó thở, hoặc nằm võng trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến tư thế ngủ và tạo ra những vết trên khuôn mặt như em bé trong trường hợp trên.

https://afamily.vn/de-con-ngu-quen-tren-vong-guong-mat-cua-be-luc-tinh-day-khien-me-bim-het-hon-voi-vang-xin-loi-con-20220119103844924.chn