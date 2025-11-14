Đế chế thời trang 5 tỷ USD của Kim Kardashian: Vượt Victoria’s Secret về vốn hoá, doanh thu 2025 sẽ chạm 1 tỷ USD

Chỉ trong vài năm, từ một thương hiệu đồ lót định hình cơ thể dành cho phụ nữ, Skims – đứa con tinh thần của Kim Kardashian – đã trở thành đế chế thời trang trị giá tới 5 tỷ USD.

Theo Reuters, vòng gọi vốn mới nhất của Skims do Goldman Sachs Alternatives dẫn đầu đã huy động được 225 triệu USD, nâng định giá công ty thêm một tỷ USD chỉ trong vòng hai năm. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến ấn tượng của Skims mà còn khẳng định vị thế hiếm có của Kim Kardashian trong giới kinh doanh toàn cầu.

Thành lập vào năm 2019 cùng nhà sáng lập Jens Grede, Skims khởi đầu với mục tiêu đơn giản: mang đến những sản phẩm shapewear phù hợp với mọi tông da và dáng người – điều mà các thương hiệu lớn trước đó như Victoria’s Secret chưa làm được.

Sự toàn diện về kích cỡ, màu sắc và thông điệp cơ thể tích cực nhanh chóng khiến Skims trở thành hiện tượng. Nhưng điều khiến thương hiệu này khác biệt là cách Kim Kardashian biến nó thành phong cách sống, chứ không chỉ là một dòng sản phẩm. Cô không quảng bá Skims như một thương hiệu thời trang xa xỉ, mà như “một phần của cơ thể phụ nữ hiện đại” – thoải mái, thực tế và gợi cảm đúng mức.

Kể từ đó, Skims mở rộng nhanh chóng. Từ shapewear, hãng lấn sang đồ ngủ, đồ thể thao, đồ bơi, rồi đến cả thời trang nam – một bước đi mà Kim từng thừa nhận là “canh bạc lớn”.

Tháng 10 năm nay, Skims chính thức vượt qua Victoria’s Secret và Under Armour về giá trị vốn hóa, trở thành thương hiệu nội y – thể thao có giá trị cao nhất nước Mỹ, theo Business Insider. Doanh thu ròng năm 2025 dự kiến sẽ vượt 1 tỷ USD – con số mà ít thương hiệu non trẻ nào trong ngành có thể đạt được.

Điều khiến giới đầu tư đánh giá cao Skims không chỉ là dòng tiền tăng trưởng mạnh, mà còn là tầm nhìn chiến lược. Trong khi nhiều thương hiệu thời trang truyền thống vật lộn với mô hình bán lẻ, Skims chọn cách “đi ngược dòng”: kết hợp sức mạnh của thương mại điện tử với sự hiện diện vật lý có chọn lọc. Sau khi chiếm lĩnh thị trường trực tuyến, hãng bắt đầu mở các cửa hàng trải nghiệm tại Los Angeles, New York, rồi Mexico City – không phải để cạnh tranh với các trung tâm mua sắm, mà để khẳng định bản sắc thương hiệu. Không gian Skims được thiết kế tối giản, ánh sáng ấm và cách bài trí gợi sự gần gũi – như chính triết lý của Kim: “Ai cũng có thể đẹp, dù ở dáng nào, màu da nào.”

Bên cạnh đó, Skims cũng đang từng bước toàn cầu hóa. Thương hiệu ký hợp tác với Nike để ra mắt dòng NikeSkims, tài trợ cho đội tuyển Olympic Mỹ và trở thành đối tác chính thức của giải NBA – những động thái giúp Skims vượt ra khỏi giới hạn của một thương hiệu phụ nữ, trở thành biểu tượng phong cách thể thao – đời thường.

Sự lan tỏa của Skims không chỉ đến từ những chiến dịch quảng bá khéo léo, mà còn nhờ cách thương hiệu này đặt mình vào tâm lý người tiêu dùng hiện đại: vừa muốn tự tin, vừa muốn thoải mái, và quan trọng hơn, muốn được nhìn nhận đúng như họ vốn có.

Với định giá 5 tỷ USD, Skims hiện trở thành một trong những công ty tư nhân có giá trị cao nhất trong lĩnh vực thời trang tiêu dùng tại Mỹ. Nhưng cùng với đó là những áp lực không nhỏ. Giới phân tích cho rằng để duy trì tốc độ tăng trưởng này, Skims sẽ phải tiếp tục đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế, đồng thời cân bằng giữa hình ảnh “ngôi sao” của Kim và khả năng vận hành chuyên nghiệp như một tập đoàn thời trang toàn cầu. Trong bối cảnh nhiều thương hiệu người nổi tiếng khác nhanh chóng thoái trào, Skims phải chứng minh rằng mình không chỉ là “hiệu ứng Kardashian” – mà là một mô hình kinh doanh bền vững.

Kim Kardashian dường như hiểu điều đó hơn ai hết. Từ một ngôi sao truyền hình thực tế bị hoài nghi, cô trở thành một nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng thật sự trong lĩnh vực thời trang và đầu tư. Câu chuyện của Skims là minh chứng cho khả năng chuyển hóa danh tiếng thành giá trị thực – bằng tầm nhìn, sự nhất quán và sự am hiểu thị trường phụ nữ hiện đại.

Theo: The NY Times, BI