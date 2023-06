Đẩy lùi ánh nắng mặt trời một cách an toàn với kem chống nắng vật lý Eliza Special

Việc sử dụng kem chống nắng được xem như là một lớp bảo vệ dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Vậy việc sử dụng kem mang lại những lợi ích gì?



Tầm quan trọng của việc sử dụng kem chống nắng trong mùa hè đầy oi bức

Từ xưa tới nay, kem chống nắng được xem như là 1 người bạn tri kỷ, người đồng hành của bất cứ ai. Kem chống nắng là sản phẩm có chứa những thành phần bảo vệ da nhằm chống lại các tia hoại tử từ tia nắng mặt trời và bức xạ. Thông thường, kem chống nắng có độ SPF càng cao thì da của bạn lại càng được bảo vệ và thời gian bảo vệ da khỏi tia UV cũng lâu hơn.

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân dẫn tới làn da của bạn bị bỏng nặng, gây rối loạn sắc tố da và các bệnh lý về da khác. Hơn hết khi da bạn tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời sẽ thúc đẩy quá trình lão hóa da. Khi đó, làn da của bạn sẽ xuất hiện nhiều đốm nâu hơn, nhiều vết nhăn sâu hơn. Từ đó chất lượng của da sẽ bị suy giảm có khả năng gây ung thư da.

Nguyên nhân chính dẫn tới các tác hại đó chính là do trong những tia nắng mặt trời đều chứa các tia UV gây hại. Các tia UV góp phần kích thích làm rám màu da cũng chính là 1 trong những tác nhân gây bỏng nắng. Các tia UV không gây ra những đau đớn trên bề mặt da nhưng nó lại xâm nhập vào sâu bên trong lòng da.

Những lợi ích của việc sử dụng kem chống nắng vật lý Eliza Special

Như các bạn cũng đã biết, không chỉ trong những hè nóng bức mà ngay cả trong những ngày ngày mưa rét thì kem chống nắng vẫn là 1 trong những món đồ vô cùng cần thiết của bất cứ ai. Có lẽ vì kem chống nắng mang lại những lợi ích vô cùng tuyệt vời cho làn da của bạn nên vì vậy nó là sản phẩm được đại đa số mọi người ưa chuộng. Vậy những lợi ích của kem chống nắng là gì?

Chống lão hóa da

Một trong những tác nhân gây hại trực tiếp gây ra tình trạng lão hóa da đó chính là từ những tia UVA và tia UVB. Thông thường, kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên thì khả năng ngăn cản các tia tử ngoại này đạt đến 90%. Vậy nên, việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày có thể ngăn ngừa được ánh nắng, từ đó giúp làn da bạn trẻ lâu hơn

Chống ung thư da

Các tia tử ngoại đến từ ánh nắng mặt trời không chỉ là nguyên nhân chính gây ra vấn đề lão hóa da mà nó còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh về da như ung thư da, ung thư tế bào sừng, ung thư tế bào sắc tố khá nguy hiểm. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể và làn da. Vì vậy, việc sử dụng kem chống nắng khi đi dưới trời nắng sẽ giúp làn da của bạn tránh được các tia có hại

Kem nền khi trang điểm

Đây có lẽ là một trong những điểm bất ngờ và thú vị của kem chống nắng mà không phải ai cũng biết. Bên cạnh các tác dụng trên thì kem chống nắng còn được sử dụng như một lớp kem nền trang điểm. Khi sử dụng kem chống nắng, bạn vừa có thể chống nắng lại vừa có được lớp nền make-up xinh đẹp mà không cần tốn thêm kem nền.

Có hay không nên mua kem chống nắng vật lý Eliza Special tại công ty Nam dược Hải Long

Có thể nói, Việt Nam là 1 trong những quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết nắng, nóng và ẩm quanh năm. Vậy nên, việc chọn kem chống nắng phù hợp và an toàn với làn da cũng là một trong những lựa chọn sáng suốt. Một trong những dòng kem chống nắng an toàn với làn da đó là kem chống nắng vật lý Eliza Special - dòng kem chống nắng an toàn với mọi loại da được sản xuất tại công ty Nam dược Hải Long.

Kem chống nắng vật lý Eliza Special có chỉ số chống nắng SPF 50+ có tác dụng bảo vệ da lên tới 8h, có thể ngăn ngừa các tia UV gây tác hại cho làn da. Kem chống nắng vật lý Eliza Special có chức năng chống nắng hiệu quả cao. Đồng thời các hoạt chất và thành phần có trong kem chống nắng Eliza Special được nhập khẩu 100% từ các nước Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Sỹ... cũng có tác dụng giữ ẩm, dưỡng da, chống nám, chống viêm, ngăn ngừa lão hóa, hạn chế tàn nhang làm cho da săn chắc, rạng rỡ, sáng mịn tuyệt vời. Đặc biệt, dòng kem chống nắng vật lý Eliza Special còn phù hợp với mọi độ tuổi từ người lớn đến trẻ em, từ nam đến nữ…

Bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm kem chống nắng Eliza Special chính hãng được sản xuất bởi công ty Nam dược Hải Long bằng cách truy cập vào đường link sau https://namduochailong.com/ hoặc liên hệ với số hotline của công ty để được hỗ trợ và tư vấn 1 cách chi tiết nhất nhé.

Trên đây là 1 số những thông tin về lợi ích của việc sử dụng kem chống nắng và kem chống nắng vật lý Eliza Special được sản xuất bởi công ty Nam dược Hải Long. Nếu bạn cũng muốn tìm hiểu và dùng thử sản phẩm tuyệt vời này thì bạn có thể liên hệ:

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà số 10-12, ngõ 7 đường Vạn Xuân, Khu tái định cư Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0833.484.388

Website: https://namduochailong.com/