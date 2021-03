Đây là những trường hợp cần làm thẻ Căn cước công dân gắn chip trước 1/7/2021

Từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã triển khai thực hiện làm thẻ căn cước công dân mới cho người dân. Theo đó, thẻ căn cước mới của công dân sẽ gắn thêm chip điện tử.

Với mục tiêu trước ngày 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD theo mẫu mới (có gắn chip điện tử) cho người dân trên toàn quốc, lực lượng công an một số tỉnh, thành liên tục tăng giờ làm, thậm chí trực ca đêm để làm thủ tục cấp CCCD.

Vì sao phải cấp 50 triệu thẻ CCCD trước 1-7?

Tuy nhiên trước mục tiêu và thời hạn mà Bộ Công an đề ra đã khiến nhiều người hiểu nhầm, chưa hiểu đúng và cho rằng trước ngày 1/7 tất cả người dân sẽ phải được cấp CCCD gắn chip. Điều này dẫn tới một số nơi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi làm thủ tục.

Lý giải về vấn đề này Bộ Công an cho biết, đây là mốc thời gian để lực lượng công an hoàn thành khối lượng công việc mà lãnh đạo Bộ Công an triển khai, chứ không phải quy định toàn bộ người dân phải được cấp thẻ CCCD gắn chip.



Cùng với đó là tháng 7 tới đây, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện, kết nối với dự án CCCD.

Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam như họ tên, giới tính, quê quán, nơi ở, số định danh cá nhân... Các thông tin này được số hóa, lưu trữ và quản lý bằng công nghệ thông tin.

Chính vì vậy, Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7.

Những trường hợp nào được ưu tiên cấp CCCD gắn chip trước ngày 1/7?

Dù số lượng CCCD gắn chip cần cấp trước ngày 1/7 là rất lớn nhưng không có nghĩa bất cứ ai cũng phải đi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip ngay lập tức.

Bộ Công an cho biết sẽ ưu tiên cấp CCCD gắn chip cho các trường hợp sau:

- Là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD;

- Người đã được cấp CMND chín số;

- Người đã được cấp CCCD 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin...

Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang CCCD gắn chip.

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, Bộ Công an khẳng định các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

Như vậy, người dân nếu không thuộc các trường hợp ưu tiên thì có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 1/7, chưa nên vội ồ ạt đi làm ngay, tránh quá tải cho máy móc và lực lượng công an làm thủ tục cấp CCCD.