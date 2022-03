Đây là những công việc sẽ "tiêu biến" vào năm 2030: Một trong những ngành "hot" nhất Việt Nam cũng được nêu tên

Một nghiên cứu của Tổ chức dành cho những người Úc trẻ tuổi cho thấy gần 60% thanh niên ở nước này "đang học hoặc đào tạo nghề nghiệp và ít nhất hai phần ba công việc sẽ được tự động hóa" vào thập kỷ tới. Đây là một sự lãng phí kỹ năng rất lớn.

1. Đại lý du lịch

Trước kia, khi muốn đặt nơi để nghỉ hè, bạn có thể đến một công ty du lịch, lướt qua một vài tờ quảng cáo và sẽ có một người bán hàng sắp xếp lịch trình cho bạn trên một chiếc máy tính quá khổ. Giờ đây, với sự phong phú của các trang web dễ sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể tự sắp xếp kỳ nghỉ của riêng mình.

Tất cả những gì bạn cần là thẻ ngân hàng và một vài giờ rảnh rỗi để nghiên cứu điểm đến của mình. Bạn có thể tìm kiếm các chuyến bay và khách sạn trên Skyscanner, Trivago và Opodo với giá cả phù hợp và phạm vi ngày chính xác. Nhiều đại lý du lịch đã nhận ra điều này và quyết định đóng cửa các chi nhánh để tập trung vào các hoạt động trực tuyến. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn rất nhiều công việc khác.

2. Thu ngân

Trong vài năm gần đây, ngày càng có nhiều lời bàn tán về một xã hội không dùng tiền mặt với những tiến bộ trong quy trình thanh toán không tiếp xúc. Apple Pay và thậm chí cả tiền điện tử như Bitcoin đang trở nên ngày càng nổi bật.

Không phải tất cả mọi người đều giống nhau, một số người vẫn thích sử dụng tiền mặt vì dễ theo dõi chi tiêu hơn, nhưng một điều chắc chắn là việc xử lý các khoản thanh toán không nhất thiết cần đến con người nữa. Với việc các trạm thu ngân tự phục vụ đã trở thành một địa điểm phổ biến trong các chuỗi siêu thị và thậm chí cả các nhà hàng thức ăn nhanh như McDonald’s, thì sự ra đi của nhân viên thu ngân dường như là điều không thể tránh khỏi.

3. Đầu bếp nấu đồ ăn nhanh

Các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh hiện nay muốn hoạt động với chi phí thấp hơn, vì vậy quá trình tự động hóa có thể sắp xảy ra trong tương lai. Đặc biệt, đầu bếp thức ăn nhanh có thể bị dư thừa trong vài năm tới khi người ta bắt đầu sử dụng các công nghệ để tăng tốc quy trình và giảm thiểu chi phí hoạt động. Điển hình như CaliBurger đang thử nghiệm một đội ngũ lao động tự động với các trợ lý bếp chuyên lật bánh mì kẹp thịt được điều khiển bởi AI.

4. Nhân viên giao dịch ngân hàng

Các ngân hàng sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng nhiều chi nhánh ở địa phương sẽ biến mất. Điều này là do tính chất tiện lợi của ngân hàng online và qua điện thoại, bạn có thể thực hiện các giao dịch, cũng như quản lý tài khoản của mình một cách dễ dàng ngay tại nhà. Tất nhiên, mọi người sẽ vẫn cần tham khảo ý kiến của các cố vấn tài chính và các chuyên gia, vì vậy các ngân hàng sẽ vẫn mở, nhưng số lượng nhân viên sẽ bị cắt giảm đáng kể.

5. Công nhân dệt may

Số lượng nhân viên trong ngành dệt may ngày càng giảm không phải do nhu cầu về sản phẩm ít đi mà là do cách thức sản xuất ra chúng. Máy móc hiện nay có thể thực hiện rất nhiều công đoạn sản xuất và chế tạo, công nhân dệt may sẽ nhận được ít việc hơn. Về mặt tích cực, việc chuyển sang bán tự động hóa đồng nghĩa với việc những người có tay nghề cao sẽ được trọng dụng, mặc dù với số lượng ít hơn.

6. Ngành báo in

Những đồn đoán về tương lai của ngành công nghiệp truyền thông báo in đã có từ lâu, một số ấn phẩm đầu tư nhiều thời gian và nội dung hơn vào các phiên bản trực tuyến. Ngoài ra, giới trẻ hiện nay thích cập nhật tin tức từ các nguồn không cứng nhắc và ít chính thống hơn, có nghĩa là các báo in cần phải thích nghi và phát triển, hoặc sẽ bị "tuyệt chủng". Thời đại của báo in sắp kết thúc.

7. Trọng tài thể thao

Nếu bạn đam mê sự nghiệp thể thao và mong muốn trở thành trọng tài, rất có thể bạn sẽ không có việc làm trong tương lai. Cơ quan chủ quản của bóng đá, FIFA, đang dần đưa thêm công nghệ vào trò chơi, với công nghệ xác định bàn thắng hiện đã trở thành tiêu chuẩn và hệ thống trợ lý trọng tài video (VAR) được sử dụng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Các môn thể thao như quần vợt, cricket và bóng bầu dục từ lâu đã sử dụng công nghệ để đưa ra quyết định trong một trận đấu. Trong khi một số người cho rằng việc chuyển sang sử dụng trọng tài nhân tạo là một điều tích cực và giảm thiểu sai sót, những người khác lại cảm thấy nhiều luật thể thao cần phải được giải thích và lỗi sai của con người làm tăng kịch tính của trận đấu.

8. Điều phối viên

Ở thời đại của Uber và Grab, vai trò của điều phối viên ngày càng ít. Khi các ứng dụng gọi xe trở nên phổ biến hơn, mọi người không còn cần hỗ trợ đặt trước hành trình của họ thông qua một điều phối viên nữa. Thay vào đó, các công ty đang bắt đầu áp dụng các hệ thống điều phối taxi tự động và phần mềm đặt chỗ để loại bỏ nhu cầu về nhân lực. Ngoài ra, nhờ vào Google Maps, mọi người có thể lập kế hoạch các tuyến đường du lịch và khám phá các dịch vụ giao thông địa phương chỉ với một vài thao tác chạm trên màn hình.



9. Điện thoại viên

Những cuộc gọi tiếp thị không mong muốn sẽ được tự động hóa theo cách thậm chí còn gây khó chịu hơn. Nhiều công ty tiếp thị qua điện thoại đã áp dụng cách mới này nhằm loại bỏ chi phí thuê nhân viên mà vẫn có thể thu hút khách hàng tiềm năng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm.

10. Thư ký

Công nghệ đã dẫn đến việc tự động hóa hơn 30.000 việc làm, bao gồm vị trí thư ký. Hơn thế nữa, một báo cáo gần đây của Deloitte cho thấy hơn 114.000 công việc hợp pháp có thể được tự động hóa trong hai thập kỷ tới khi các ngành bắt đầu áp dụng công nghệ mới như điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo. Đối với các thư ký, rô bốt và kỹ thuật số hóa có thể đảm nhiệm những nhiệm vụ chính của họ.

11. Người lắp ráp

Khi nói đến các ngành nghề lao động chân tay, tự động hóa là việc không thể tránh khỏi. Những người lắp ráp từng chịu trách nhiệm chính trong việc chế tạo các mặt hàng như đồ chơi, xe cộ và máy bay cùng các sản phẩm khác. Tuy nhiên, với việc máy móc và người máy tiếp quản các quy trình lắp ráp và các công việc lặp đi lặp lại, đây đang trở thành một nghề có nguy cơ "tuyệt chủng" trong hầu hết các ngành công nghiệp. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, nghề này sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm 11% vào năm 2028, dẫn đến mất khoảng 203.300 việc làm.

