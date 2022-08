Đây là ngôi trường có tới 2 thủ khoa toàn quốc ở Hà Nội: Chất lượng giảng dạy được khẳng định, là mơ ước của nhiều thế hệ học sinh

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 vừa qua, có một ngôi trường ở Hà Nội đã được thành tích rất tốt. Đó chính là trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội). Năm nay, trường có 688 học sinh dự thi, trong đó có 621 học sinh dự thi đầy đủ các môn (số còn lại đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ).

Kết quả môn Ngoại ngữ của trường có: 27 điểm 10 (13 điểm 10 môn Tiếng Anh, 1 điểm 10 môn Tiếng Nga, 2 điểm 10 môn Tiếng Pháp, 5 điểm 10 môn Tiếng Trung, 4 điểm 10 môn Tiếng Nhật và 2 điểm 10 môn Tiếng Hàn). Ngoài ra, ở các môn Toán, Vật lý và Sinh học có 1 điểm 10 và môn GDCD có 5 điểm 10. Tổng cộng, học sinh Chuyên Ngoại ngữ giành được 35 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

THPT chuyên Ngoại ngữ.

Điểm trung bình môn Toán là 8.00 (so với cả nước là 6.47), môn Ngữ văn là 7.59 (so với cả nước là 6.51), điểm trung bình Tổ hợp các môn KHTN (Lý-Hóa-Sinh) lần lượt là 7.06 – 6.47 – 5.46 (so với cả nước là 6.72 – 6.70 – 5.02), điểm trung bình Tổ hợp các môn KHXH (Sử-Địa-GDCD) lần lượt là 7.93 – 7.43 – 8.60 (so với cả nước là 6.34 – 6.68 – 8.03).

Đáng chú ý, trường có tới 2 thủ khoa toàn quốc, đó là em Lò Hải Long (học sinh lớp 12A1) trở thành thủ khoa khối A1 với tổng điểm 29,8. Em Nguyễn Đăng Khải, bạn cùng lớp Long trở thành thủ khoa khối B với tổng 29,35 điểm.

Ngoài ra, trường đạt được nhiều thành tích khác như: Dẫn đầu các trường THPT trên địa bàn Hà Nội có điểm trung bình môn ngoại ngữ cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; Thuộc tốp đầu các trường THPT tại Hà Nội có điểm trung bình cao nhất ở nhiều môn học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; Tỉ lệ học sinh có tổng điểm thi khối D trên 24 điểm duy trì ở mức cao.

Ngôi trường đào tạo ngoại ngữ nổi tiếng của Thủ đô

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ có khởi đầu là các lớp phổ thông chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Các lớp này được thành lập theo quyết định số 488/KH ngày 28/06/1969 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ được chính thức thành lập tại quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

Với sứ mệnh "đào tạo, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, có tư chất thông minh, có khả năng thích ứng với các môi trường học tập, làm việc trong nước và quốc tế", nhà trường đã đáp ứng được những yêu cầu cao của ngành giáo dục nói riêng, của xã hội nói chung.

Được biết đến là "ngôi trường của những thủ khoa", trong những năm gần đây, trường Chuyên Ngoại ngữ luôn nằm trong "top" những trường THPT có điểm thi THPT Quốc gia cao nhất cả nước và có tỉ lệ 98% - 100% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học toàn quốc.

Nắm bắt xu thế "toàn cầu hóa" và "đa ngôn ngữ", trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức cho học sinh ngoài việc học ngoại ngữ chuyên được đăng ký thêm một ngoại ngữ 2 với thời lượng 3 tiết/tuần. Từ năm học 2017-2018, Trường quyết định tiến hành đổi mới việc giảng dạy ngoại ngữ 2 môn Tiếng Anh theo định hướng kỳ thi năng lực Tiếng Anh quốc tế IELTS do giáo viên bản ngữ kết hợp với giảng viên của trường ĐHNN - ĐHQGHN giảng dạy.

Trường là nơi đào tạo ra nhiều người nổi tiếng và thành công trong nhiều lĩnh vực như hot beauty blogger Mai Vân Trang, Tuệ Nhi - cô học sinh biết 7 ngôn ngữ,… THPT chuyên Ngoại ngữ là nơi chắp cánh cho nhiều tài năng vươn xa tầm thế giới. Nguyễn Lữ Minh Hằng, cô gái 21 tuổi đến từ Việt Nam, cựu học sinh Chuyên Ngoại ngữ đã tự tin bước lên trình bày nghiên cứu của mình tại hội thảo Massachusetts Undergraduate Conference. Đây là chương trình cho dự án nghiên cứu ở bậc đại học của bang Massachusetts (Mỹ).

Tham khảo cấu trúc đề thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ các năm

- Năm 2021

- Năm 2022

