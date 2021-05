Đây là ngôi trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất năm nay: Muốn tăng khả năng đỗ, thí sinh cần thực hiện đủ 3 bước sau

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại 4 trường chuyên và trường công lập có hệ chuyên là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

=> Xem review chi tiết về trường chuyên Nguyễn Huệ TẠI ĐÂY.

Theo đó, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có tỷ lệ chọi NV1 cao nhất: Có tới 3.083 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu chỉ ở mức 525. Như vậy tỷ lệ chọi của trường năm nay là 1:5,87. Xếp thứ 2 là trường THPT Chu Văn An với gần 2.900 thí sinh đăng ký. Trong đó 940 em nộp nguyện vọng 1 hệ không chuyên, còn chỉ tiêu là 315. Do đó tỷ lệ chọi hệ không chuyên là 1:2,98. Còn hệ chuyên có 1.953 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu là 350, dẫn tới tỷ lệ chọi là 5,58.

Xếp thứ 3 là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tỷ lệ chọi là 1:3,6 (chỉ tiêu: 665, số thí sinh đăng ký: 2343). Xếp thứ 4 là THPT Sơn Tây. Hệ chuyên tuyển 315, số thí sinh đăng ký là 323, tỷ lệ chọi thấp 1:1,02. Còn với hệ không chuyên, tỷ lệ chọi ở mức 1:2,68.

Tỷ lệ chọi 4 trường chuyên/ trường công lập có hệ chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội.

So với 3 năm trở lại đây, năm 2021 tỷ lệ chọi của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cao hơn hẳn và năm nay thậm chí áp đảo THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Sơn Tây. Nói về điều này, nhà văn Bùi Ngọc Phúc - đồng tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng "Cùng con Bước qua các kỳ thi" và "Tư vấn kỳ thi vào 10" phân tích:

"Việc thí sinh năm nay dồn về THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 lý do. Thứ nhất, hầu hết các thí sinh đăng kí NV1 vào Ams đều lấy chuyên Nguyễn Huệ làm NV2 cho an toàn vì điểm chuẩn chênh nhau. Tuy nhiên do sự cạnh tranh một suất vào Ams quá cao, thí sinh né Ams nên dồn về chuyên Nguyễn Huệ, khiến lượng thí sinh tăng cao.

Nguyên nhân thứ 2 là do dân số cơ học tăng cao khu vực Hà Đông và vùng quanh đó. Chính vì thế không riêng chuyên Nguyễn Huệ mà tại khu vực Hà Đông có tới 2 trường công lập trong top có tỷ lệ chọi cao".

Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Những điều quan trọng thí sinh cần thực hiện để nắm chắc suất vào trường chuyên

Những thí sinh thi chuyên chắc chẳn phải học lực khá giỏi thì mới dám nộp hồ sơ. Tuy nhiên để chắc suất đỗ, thí sinh không được chủ quan mà phải có sự ôn tập thật kỹ lưỡng, tránh bỏ sót kiến thức. Theo đó có 3 điều quan trọng cần làm:

- Thứ 1: Đặt mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian học hợp lý cho môn chuyên và không chuyên.

- Thứ 2: Luyện làm thật nhiều đề thi các năm trước để thành thạo những kỹ năng cần thiết và đưa ra hướng tiếp cận, giải quyết các bài khó. Khi làm đề ở nhà, thí sinh nên luyện tập làm nhanh hơn thời gian quy định để khi thi các em sẽ không bị cuống và có thời gian kiểm tra kĩ lại bài làm của mình.

- Thứ 3: Đăng ký thi thử để cọ sát trước kỳ thi, rèn luyện tâm lý thi cử.

Khi vào phòng thi, thí sinh nên làm một cách ngắn gọn và đủ ý các câu dễ trước. Không nên tham câu khó mà mất điểm đáng tiếc ở câu dễ. Với môn Văn, các em nên gạch ra dàn bài trước, để từ đó triển khai dễ dàng, không mất thêm thời gian vừa viết vừa nghĩ ý tưởng.

Quan trọng nhất, thí sinh phải có tâm trạng thật thoải mái, tránh để bản thân bị căng thẳng quá mức. Nói về điều này, nhà văn Bùi Ngọc Phúc đưa ra lời khuyên: "Khi chọn thi chuyên, hầu hết các thí sinh đều có thời gian dài ôn tập chăm chỉ rồi. Tuy nhiên việc thi đỗ nhiều khi lại phụ thuộc vào tâm lý thi cử, cách trình bày bài thi như môn Ngữ Văn và môn Toán. Bởi vì chênh nhau chỉ 0,25 điểm đã khác rồi. Bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi một cách tốt nhất".

Bạn có thể xem thêm một số thông tin về trường THPT chuyên Nguyễn Huệ TẠI ĐÂY.