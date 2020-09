Đây là lý do vì sao hệ miễn dịch của trẻ em chống lại virus SARS-CoV-2 tốt hơn người lớn

Tại sao trẻ em ít bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hơn so với người lớn đã trở thành một "bí ẩn" của đại dịch. Đại đa số trẻ em không mắc bệnh hoặc nếu mắc bệnh thì chúng cũng hồi phục khá nhanh.



Một nghiên cứu được công bố tuần này trên tạp chí Science Translational Medicine là nghiên cứu đầu tiên so sánh phản ứng miễn dịch ở trẻ em với phản ứng của người lớn trước virus corona. Kết quả cho thấy, ở trẻ em, một nhánh của hệ thống miễn dịch đã phát triển để bảo vệ chống lại các mầm bệnh lạ và chính điều này sẽ nhanh chóng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trước khi virus gây tổn thương trên cơ thể chúng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ em có thể ít bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn vì một loại phản ứng miễn dịch giúp chúng chống lại các bệnh nhiễm trùng mới. Ảnh: Vassil Donev/EPA, Shutterstock

"Điểm mấu chốt là trẻ em phản ứng khác nhau về mặt miễn dịch với loại virus này, và nó dường như đang bảo vệ những đứa trẻ", Tiến sĩ Betsy Herold, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Đại học Y Albert Einstein, người đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết.

Khi cơ thể gặp phải một mầm bệnh lạ, nó sẽ phản ứng trong vòng vài giờ bằng một đợt hoạt động miễn dịch, được gọi là phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Qua đó, những nhân tố bảo vệ của cơ thể nhanh chóng được hình thành và bắt đầu phát ra tín hiệu để phòng ngừa. Ở trẻ em, khi gặp phải các tác nhân gây bệnh mới, hệ thống miễn dịch của chúng phản ứng nhanh và tại ra khả năng phòng ngự bẩm sinh, áp đảo mầm bệnh.

Theo thời gian, đến tuổi trưởng thành, khi hệ thống miễn dịch tiếp xúc với nhiều mầm bệnh các loại nên các tác nhân gây bệnh gần như trở thành "quen thuộc". Do vậy, cơ thể sẽ dựa vào một hệ thống tinh vi và chuyên biệt hơn để thích nghi với việc ghi nhớ và chống lại các mối đe dọa cụ thể.

Tiến sĩ Michael Mina, nhà miễn dịch học nhi khoa tại Trường Harvard TH Chan về dịch tễ học ở Boston, cho biết hệ thống thích ứng có ý nghĩa về mặt sinh học bởi vì người lớn hiếm khi gặp phải virus lần đầu tiên. Hệ miễn dịch của người lớn sẽ thích ứng và chỉ phản ứng trước các mối đe dọa đặc biệt. Việc thích ứng của hệ miễn dịch có ý nghĩa về mặt sinh học vì người lớn hiếm khi gặp phải một loại virus lạ.

SARS- CoV-2 là virus là mới đối với tất cả mọi người nhưng vì hệ thống bẩm sinh mất dần khi một người lớn lớn lên, khiến họ dễ bị tổn thương hơn. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Herold, trong thời gian cơ thể trưởng thành bắt đầu hoạt động và vận hành hệ thống thích ứng chuyên biệt, virus đã có thời gian để gây hại. Đó là lý do người lớn nhiễm SARS-CoV-2 thường nghiêm trọng hơn trẻ em.

Nói cách khác, hệ thống miễn dịch bẩm sinh giống như những bác sĩ cấp cứu khẩn cấp đầu tiên tại hiện trường, còn hệ thống thích ứng đại diện cho các bác sĩ lành nghề tại bệnh viện.

Cơ thể trẻ em phản ứng bằng phản ứng miễn dịch “bẩm sinh” có thể chống lại virus SARS-CoV-2 một cách hiệu quả. Ảnh: Spencer Platt/Getty

Để thực hiện nghiên cứu này, Tiến sĩ Michael Mina và các đồng nghiệp đã so sánh các phản ứng miễn dịch ở 60 người lớn và 65 trẻ em, thanh niên dưới 24 tuổi. Tất cả đều nhập viện tại Trung tâm Y tế Montefiore ở Thành phố New York từ ngày 13/3 đến ngày 17/5.

Các bệnh nhân bao gồm 20 trẻ em bị hội chứng viêm đa hệ, phản ứng quá mức miễn dịch nghiêm trọng. Nhìn chung, trẻ em chỉ bị ảnh hưởng nhẹ bởi virus so với người lớn, hầu hết chỉ có triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy và mất vị giác hoặc khứu giác. Chỉ có 5 trẻ em cần thở máy so với 22 người lớn; 2 trẻ em chết, so với 17 người lớn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trẻ em có trong máu nồng độ của 2 phân tử miễn dịch cụ thể là interleukin 17A và interferon gamma cao hơn nhiều. Các phân tử có nhiều nhất ở bệnh nhân trẻ nhất và giảm dần theo tuổi.

Tiến sĩ Herold nói: "Chúng tôi nghĩ rằng điều đó đang bảo vệ những trẻ nhỏ này, đặc biệt là khỏi bệnh hô hấp nghiêm trọng, đó thực sự là sự khác biệt lớn giữa người lớn và trẻ em".

Bà nói thêm, ở một số bệnh nhân Covid-19 người lớn, việc không có phản ứng sớm mạnh mẽ cũng có thể gây ra phản ứng thích ứng dữ dội và không được kiểm soát, có thể dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính và tử vong.

Tất cả các loại virus đều có thủ thuật để trốn tránh hệ thống miễn dịch bẩm sinh, và virus SARS-CoV-2 đặc biệt lão luyện. Được tạo ra sớm trong quá trình lây nhiễm, interleukin 17A có thể giúp trẻ em ngăn chặn những nỗ lực của virus nhằm tránh phản ứng bẩm sinh và ngăn chặn phản ứng thích nghi sau này.

Theo NewyorkTimes