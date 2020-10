Đây là lý do tại sao cứ khi bão tới là "người người nhà nhà" nhanh nhẹn dán ngay chữ X lên cửa kính

Có thể bạn sẽ có câu hỏi thắc mắc rằng, vào mùa mưa bão, hoặc khi được thông báo cơn bão lớn chuẩn bị ập tới người ta thường chạy ngay mua băng keo màu đen rồi dán hình chữ X lên phần trung tâm của cửa kính hoặc cửa sổ. Tại sao họ lại làm vậy và hành động này nhằm mục đích phòng tránh điều gì?

Theo đó, việc dán băng dính hình chữ X vào phần phần trung tâm của cửa kính hoặc cửa sổ các tác dụng giúp hạn chế bớt phần nào tác động của gió.

Điều này làm cho những cửa sổ, cửa kính khó bị nứt và vỡ hơn khi bị va đập với các vật thể bay trong không trung. Hoặc ít nhất là ngăn cản chúng bị vỡ thành nhiều mảnh vụn nhỏ nguy hiểm.

Việc dán băng dính hình chữ X vào phần phần trung tâm của cửa kính hoặc cửa sổ để nhằm giúp hạn chế phần nào tác động của gió. Ảnh minh họa.

Việc dán băng keo còn có tác dụng giúp hạn chế cũng như cản bớt được các mảnh kính vỡ của cửa ra vào, cửa sổ kính để tránh gây thương tích cho ai đó khi đứng gần chúng.

Đặc biệt trong gia đình có trẻ nhỏ thì việc làm này vô cùng cần thiết và hầu như được rất nhiều gia đình thực hiện khi mưa gió hay bão chuẩn bị ập đến.

Việc dán băng keo còn có tác dụng giúp hạn chế cũng như cản bớt được các mảnh kính vỡ của cửa ra vào, cửa sổ kính để tránh gây thương tích cho ai đó khi đứng gần chúng. Đặc biệt được nhiều gia đình có trẻ nhỏ áp dụng. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc dán băng keo lên cửa kính lại không hoàn toàn hiệu quả và đúng đắn khi gặp bão lớn. Vì đơn giản là chúng chỉ cản được chút xíu gió lớn thôi. Nếu gặp bão lớn chúng cũng hoàn toàn vô dụng và không giúp ích được gì nhiều.



Do đó, để đảm bảo an toàn khi bão đến, bạn vẫn cần áp dụng các biện pháp phòng tránh mang lại hiệu quả. Bên cạnh việc đóng chặt chốt cửa, dán băng keo ở mặt trong của cửa kính thì bạn cũng nên sử dụng một tấm ván bằng gỗ đóng ở bên ngoài. Điều này giúp gia cố và giúp cửa kính, cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn, an toàn hơn.

Nên gia có thêm tấm ván bằng gỗ đóng ở bên ngoài. Điều này giúp cửa kính, cửa ra vào, cửa sổ chắc chắn, an toàn hơn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh việc bảo vệ cửa kính khá quan trọng thì dưới đây là một số mẹo nhỏ cần biết để giúp bạn và ngôi nhà của mình an toàn trong mùa mưa bão:

- Luôn giữ một chiếc đài radio chạy bằng pin trong nhà để phòng trường hợp mất điện mà bạn vẫn phải thường xuyên cập nhật thông tin về bão.

- Trang bị ít nhất một chiếc đèn pin hoặc nến ở nơi dễ nhận thấy trong mỗi tầng của nhà bạn. Điều này sẽ cần tới khi bạn muốn cầu cứu, gửi lời nhắn hay để cứu hộ phát hiện ra mình. Lưu ý nên kiểm tra và thay pin thường xuyên tránh trường hợp khi cần tới lại không thể sử dụng được.

- Trước khi đi sơ tán, ngoài việc gia cố lại nhà cửa cho chắc chắn để đề phòng bão lớn, thì bạn nên làm thêm thao tác rút hết tất cả các thiết bị điện tử gia dụng không cần thiết trong nhà. Nếu có thể hãy đem chúng đặt ở nơi cao nhất có thể, chắc chắn để phòng tránh việc cháy, chập, nổ.

Nên làm thêm thao tác rút hết tất cả các thiết bị điện tử gia dụng không cần thiết trong nhà trước khi bão lớn đến. Ảnh minh họa.

- Hạn chế ra ngoài trời mưa bão hoặc nếu đang lưu thông trên đường thì nhanh chóng chọn một nơi an toàn, kiên cố để trú ẩn, tránh đứng núp dưới cây xanh, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo, nhà không kiên cố,... vì rất dễ xảy ra tai nạn do gió mạnh và mưa lớn, rủi ro chập điện.

- Ngoài ra, nếu bạn đang sống tại những khu vực chịu ảnh hưởng của bão thì nên trang bị thêm một số loại thuốc cần thiết, dự trữ thức ăn và nước sạch cho gia đình để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cơ bản.