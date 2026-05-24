Mùa hè năm nay, phong cách "old money" tiếp tục phủ sóng mạnh trên Instagram và trở thành nguồn cảm hứng mặc đẹp của rất nhiều cô gái. Điều thú vị là kiểu ăn mặc này không cần logo xa xỉ hay những món đồ quá cầu kỳ, nhưng vẫn tạo cảm giác thanh lịch, sang trọng và có khí chất riêng.

Nhiều fashion blogger nổi tiếng đều theo đuổi công thức mặc tối giản với gam màu nhẹ mắt, phom dáng gọn gàng cùng các item basic quen thuộc. Chính sự đơn giản ấy lại tạo nên vẻ ngoài "giàu ngầm" rất đặc trưng: nhìn nhẹ nhàng nhưng vẫn cực kỳ có gu.



Phong cách old money không nằm ở giá tiền mà ở cách phối đồ

Khác với suy nghĩ của nhiều người, old money không đồng nghĩa với việc phải diện toàn hàng hiệu. Điều làm nên sức hút của phong cách này thực chất là cảm giác tinh tế và thư thái trong cách ăn mặc. Những set đồ mang tinh thần old money thường ưu tiên sự tối giản, ít chi tiết rườm rà và không chạy theo xu hướng quá nhanh. Mọi thứ đều hướng đến cảm giác "less is more", càng tiết chế càng sang.

Thay vì phối quá nhiều màu sắc nổi bật, các fashion blogger thường chỉ chọn những gam màu trung tính hoặc có độ bão hòa thấp để tổng thể trông nhẹ nhàng và cao cấp hơn.

Công thức màu sắc giúp outfit trông sang hơn ngay lập tức

Một trong những lý do khiến phong cách old money dễ mặc là bảng màu rất cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả.Trắng kem kết hợp xanh nhạt mang lại cảm giác trong trẻo, thanh lịch như phong cách tiểu thư mùa hè. Trong khi đó, kaki đi cùng màu trắng lại tạo hiệu ứng nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, đúng tinh thần "quiet luxury" đang được yêu thích.





Còn nếu không biết mặc gì, công thức đen – trắng gần như luôn là lựa chọn an toàn. Đây là kiểu phối màu kinh điển giúp outfit trông sang và gọn mắt hơn ngay cả khi chỉ diện những món đồ rất đơn giản. Các fashion blogger cũng hiếm khi dùng quá 3 màu trong một outfit. Đặc biệt, cách phối ton-sur-ton hoặc cùng bảng màu luôn giúp tổng thể trông đắt tiền hơn hẳn.

Chỉ cần chọn đúng phom dáng là đã mặc đẹp hơn rất nhiều

Bên cạnh màu sắc, phom dáng là yếu tố quan trọng tạo nên tinh thần old money. Những item cạp cao như quần short, quần ống rộng hay chân váy cạp cao thường được ưu tiên vì giúp cơ thể trông cân đối và cao ráo hơn, chỉ cần nâng nhẹ vòng eo, tỷ lệ cơ thể đã thay đổi rõ rệt.

Ngoài ra, các thiết kế có đường cắt may gọn gàng cũng giúp tổng thể thanh thoát hơn. Phong cách này không chuộng những món đồ quá bó sát nhưng cũng tránh sự luộm thuộm, rộng thùng thình. Mọi thứ đều vừa đủ để tạo cảm giác chỉn chu nhưng không gò bó.

Phụ kiện càng tối giản càng tạo cảm giác tinh tế

Một điểm đặc trưng khác của old money là cách dùng phụ kiện rất tiết chế. Thay vì đeo quá nhiều món nổi bật cùng lúc, các cô gái theo đuổi phong cách này thường chỉ chọn một vài điểm nhấn nhỏ như kính râm, khuyên tai tối giản, thắt lưng mảnh hoặc một chiếc túi có chất liệu đẹp.

Sự tinh tế nằm ở cảm giác "đủ dùng" chứ không phải càng nhiều càng sang. Chính kiểu nhấn nhá nhẹ nhàng ấy lại khiến outfit trông có gu và trưởng thành hơn.

Những công thức phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả

Nhiều set đồ mang tinh thần old money thực chất đều được tạo nên từ các item basic quen thuộc có sẵn trong tủ đồ. Áo sơ mi phối cùng quần short cạp cao là công thức vừa hợp đi làm vừa phù hợp cho các buổi cà phê hay hẹn hò cuối tuần.

Có lẽ lý do khiến old money trở nên cuốn hút không chỉ nằm ở quần áo, mà còn ở tinh thần mà phong cách này mang lại. Đó là cảm giác tự tin, thoải mái và không cần cố gắng quá nhiều để gây ấn tượng. Outfit không phô trương nhưng vẫn khiến người mặc trông sang hơn nhờ sự gọn gàng và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Với những cô gái yêu thích sự thanh lịch nhưng không muốn ăn mặc quá cầu kỳ, đây có lẽ vẫn sẽ là một trong những phong cách đáng thử nhất mùa hè năm nay.

