Đây là HÌNH THỨC TUYỂN SINH được hàng loạt trường áp dụng từ 2022: Chỉ chăm chăm ôn thi 3 môn rất khó chen chân vào đại học top đầu

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.500 sinh viên năm 2022 bằng ba phương thức gồm: xét tuyển tài năng (20-30% chỉ tiêu), kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (60-70%), và dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (10-20%). Như vậy, kết quả thi tốt nghiệp THPT chỉ được dùng để tuyển 10-20% thí sinh, thậm chí ít hơn cả phương thức xét tuyển tài năng. Đặc biệt, nhà trường sẽ không sử dụng kết hợp kết quả bài thi tư duy với môn thi tốt nghiệp THPT để thành tổ hợp xét tuyển như trước mà kết quả hai kỳ thi đó sẽ riêng rẽ và ở trong hai phương thức độc lập.



Ảnh minh họa.

Trên thực tế, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức kỳ thi này năm 2020 trong phạm vi hẹp với hơn 4.000 thí sinh. Kỳ thi nhận được sự ủng hộ của xã hội và đánh giá rất cao của các chuyên gia. Năm 2022, kỳ thi được mở rộng, chuẩn bị kỹ lưỡng về cấu trúc đề thi cùng các điều kiện tổ chức.

Đặc biệt, không chỉ Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường đại học sẽ tham gia và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học năm 2022 hiện bao gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Công nghệ Giao thông vận tải, Giao thông vận tải, Mỏ - Địa chất, Thăng Long, Thuỷ lợi, Xây dựng Hà Nội và Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Mỗi trường sẽ có cách thức sử dụng kết quả thi vào xét tuyển đại học khác nhau.

Khi kỳ thi do các nhóm trường tổ chức để tuyển sinh phát triển, sự lệ thuộc vào điểm tốt nghiệp THPT sẽ giảm dần. Trong phương án thi tốt nghiệp THPT 2022 được công bố hồi đầu tháng 10, Bộ cũng khuyến cáo những trường đại học, ngành học có mức độ cạnh tranh cao chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm công cụ sàng lọc, sơ tuyển, sau đó cần có thêm các hình thức chọn lọc bổ sung nhằm phân loại tốt hơn.

Không khuyến khích học tủ, học lệch, học thêm

PGS. Nguyễn Phong Điền – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Phương châm của kỳ thi là tổ chức gọn nhẹ, không gâp áp lực cho thí sinh, thi trong 1 ngày. Dự kiến tổ chức thi tại 4 địa điểm tại khu vực miền Bắc: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng), Trường ĐH Vinh (Nghệ An), Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ).

"Kỳ thi tư duy được thiết kế với các môn bắt buộc như Toán và Đọc hiểu - theo format đã được tổ chức vào năm 2020. Năm nay chúng tôi đưa thêm môn Khoa học tự nhiên bao gồm: Lý – Hóa – Sinh và lấy một đầu điểm. Ngoài ra có môn Ngoại ngữ để tạo điều kiện cho những thí sinh có ngoại ngữ tốt vào một số ngành không phải là kỹ thuật chuyên sâu của Bách khoa như Kinh tế Quản lý, Ngôn ngữ Anh. Bách khoa đã công bố cấu trúc đề thi, thời lượng làm bài, cấu trúc điểm.

Hình thức thi quen thuộc để cho các em làm bài trên giấy, chủ yếu là trắc nghiệm. Môn Toán có một phần liên quan đến tự luận để đánh giá xem các em có thể trình bày phương pháp giải, quy trình giải Toán một cách logic, rành mạch.

Việc thiết kế môn Đọc hiểu, môn Khoa học tự nhiên đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức nền tảng tốt, mặc dù đề thi được thiết kế trong khuôn khổ các kiến thức được học trong bậc phổ thông nhưng tính phân loại thí sinh khá – giỏi chắc chắn sẽ cao hơn đề thi THPT những năm gần đây. Đây là yếu tổ đảm bảo chất lượng "đầu vào" của Bách khoa Hà Nội. Cấu trúc đề thi không khuyến khích học tủ, học lệch, học thêm. Chúng tôi đã lên kế hoạch tổ chức thi thử online (ít nhất là 2 đợt)", ông Điền nói.

Việc tổ chức các bài thi như trên khác so với trước đây. Cụ thể, thí sinh sẽ làm cả ba hợp phần khoa học tự nhiên là Lý, Hoá, Sinh thay vì chỉ chọn một trong hai phần là Lý - Hoá hoặc Hoá - Sinh như trước, do đó thời gian làm bài phần này tăng 30 phút. Ông Điền cho rằng phần này nhằm đánh giá am hiểu của thí sinh về kiến thức THPT, tránh việc học tủ, học lệch.

Bảng dự kiến phân bổ điểm bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, một điểm mới nữa là thí sinh lựa chọn thi tiếng Anh có thể quy đổi chứng chỉ quốc tế. Việc tổ chức thi trong hai buổi thay vì chỉ một buổi như năm trước cũng giúp các em có cơ hội thi được cả hai phần tự chọn.

Đặc biệt, sẽ có những ngành của Bách khoa Hà Nội những năm trước đây điểm rất cao, năm nay có lẽ sẽ chỉ dành chỉ tiêu cho kỳ thi tư duy. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra khoảng 1 tuần sau khi kết thúc kỳ thi THPT.