Đây là 7 món "bổ tựa nhân sâm" mà bác sĩ khuyên nên ăn vào bữa sáng để vừa ngừa bệnh lại giảm cân

Nhiều người thường cố gắng nhịn ăn sáng để giảm cân nhưng sự thật không phải vậy. Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ), ăn sáng lành mạnh là một cách tốt nhất để có được thân hình thon gọn và sức khỏe tốt. Để có được kết quả này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện khảo sát trên 147 người phụ nữ có thân hình cân đối, họ chưa bao giờ phải cố gắng để giảm cân. 96% trong số họ ăn sáng gần như mỗi ngày.

Ngoài ra, một nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ cho thấy, so với những người ăn sáng mỗi ngày, những người bỏ bữa có nguy cơ tử vong cao hơn 87% do bất kỳ bệnh tim mạch nào và tăng 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Phụ thuộc vào từng sở thích và điều kiện sống mà mỗi gia đình sẽ có những cách ăn sáng khác nhau, trong đó bánh mì, bún, phở... là những thực phẩm người Việt thường sử dụng để làm no bụng vào buổi sáng. Tuy nhiên theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, 7 món ăn dưới đây mới là thực phẩm an toàn cho sức khỏe và giúp giảm cân tốt nhất.

1. Trứng gà

Theo Martha McKittrick, chuyên gia dinh dưỡng với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn giảm cân tại New York, Mỹ thì trứng gà là một nguồn protein tuyệt vời, đồng thời chúng chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh khác bao gồm choline, có tác dụng đốt cháy chất béo và cải thiện cơ bắp...

Trứng gà là một nguồn protein tuyệt vời, đồng thời chúng chứa các chất dinh dưỡng lành mạnh.

Ngoài ra, trứng còn là một nguyên liệu rẻ tiền, chứa đầy đủ vitamin A, D và B12 cần thiết cho cơ thể phát triển. Đặc biệt, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa các rối loạn về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn trứng vào bữa sáng sẽ làm tăng cảm giác no bụng, giảm lượng calo hấp thụ, duy trì lượng đường và giúp ổn định lượng insulin.

2. Cá hồi

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kristen Carlucci Haase, lượng protein và chất béo lành mạnh omega-3 có trong cá hồi sẽ khiến bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng suốt cả buổi sáng, giúp bạn hạn chế thèm ăn và từ đó ngừa tăng cân rất tốt.

Ngoài ra, cá hồi còn được coi là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh vì không chỉ chứa omegan-3 mà còn chứa đa vitamin và khoáng chất khác như vitamin D và selen, sắt, canxi, phốt pho... giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, cải thiện não và thần kinh, tăng cường sức khỏe mắt, tốt cho xương khớp...

3. Thịt ức gà

Ức gà từ lâu đã được công nhận là một trong những loại thịt không chứa chất béo, bởi chúng chỉ có nạc mà thôi. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moskovitz, người sáng lập của New York Nutrition Group cho biết, ức gà là loại protein lành mạnh nhất, giúp giảm cơn đói vào buổi sáng và giúp tràn đầy năng lượng trong nhiều giờ.

Nếu bạn thường xuyên ăn ức gà vào buổi sáng thì cơ thể sẽ có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa mỡ ở dạng cô đặc, đốt cháy mỡ thừa ở dạng mô mỡ vô cùng hiệu quả.

4. Bơ

Chuyên gia McKittrick cho biết: Bơ là một trong những loại thực phẩm cũng có tác dụng giảm cân nếu ăn ở mức vừa phải. Bơ chứa gần 20 loại vitamin và khoáng chất trong mỗi khẩu phần ăn, bao gồm cả axit béo oleic, đã được chứng minh là có tác dụng giảm mỡ bụng. Bơ cũng là một nguồn cung cấp chất xơ và chất béo tốt, rất phù hợp cho bữa sáng của bạn.

Bơ là một trong những loại thực phẩm giảm cân tốt nhất trên hành tinh...

5. Rau bina

Chuyên gia dinh dưỡng Torey Armul cho biết: “Rau bina có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn no lâu. Loại rau này cũng là một nguồn giàu omega-3 và folate có nguồn gốc thực vật, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và loãng xương".

Chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng rau bina vào buổi sáng, bên cạnh trứng, sinh tố... để gia tăng dinh dưỡng và làm đa dạng khẩu phần ăn.

6. Khoai lang

Khoai lang cũng là 1 trong những thực phẩm lành mạnh nhất cho bữa sáng, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và có thể giúp bạn đốt cháy chất béo. Đồng thời, khoai lang có nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, giúp cơ thể hấp thụ chậm và khiến bạn no lâu hơn.

Khoai lang cũng là 1 trong những thực phẩm lành mạnh nhất cho bữa sáng...

Chuyên gia dinh dưỡng Lauren Minchen cho hay, sử dụng khoai lang vào buổi sáng theo bất kỳ cách nào đều tốt vì chúng cung cấp các loại vitamin, khoáng chất và chất xơ... từ tất cả các loại rau, vừa giúp bạn giảm cân lại phòng ngừa bệnh tật hiệu quả,

7. Yến mạch

Yến mạch là một trong những thực phẩm tốt nhất mà chúng ta có thể ăn cho bữa sáng. Đây là loại ngũ cốc 100%, chúng chứa đầy chất xơ, protein thực vật, vitamin B và khoáng chất, bao gồm sắt, canxi và magiê.

Chúng có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim nhờ một loại chất xơ gọi là beta-glucan đã được chứng minh là cải thiện mức cholesterol. Chất xơ này cũng cung cấp năng lượng cho men vi sinh trong cơ thể bạn, giúp vi khuẩn tốt tồn tại và phát triển trong cơ thể tốt hơn.

Nguồn: Eathis, Goodhousekeeping