Đây là 5 loại sữa công thức tốt nhất tại Mỹ, mẹ Việt cũng có thể mua được ngay, giá từ 580.000 đồng

Bài viết dựa trên những đánh giá, tìm hiểu và phân tích của WireCutter - chuyên trang đánh giá sản phẩm thuộc New York Times. Những lựa chọn sữa công thức trên được WireCutter đưa ra sau 30 giờ tìm hiểu, chứng thực thông tin từ những nguồn uy tín hoặc bởi các chuyên gia trong ngành.

Những sản phẩm dưới đây được tuyển chọn kỹ lưỡng từ 47 loại sữa công thức được bày bán tại Mỹ, nhưng bà bầu Việt cũng có thể tham khảo, tìm mua cho con qua các bên bán hàng xách tay, nhận đặt hàng quốc tế. Tuy nhiên, chị em vẫn nên cẩn trọng, chỉ nên đặt mua tại những địa chỉ uy tín, được đánh giá cao thôi nhé.

1. Sữa Kirkland Signature™ ProCare™ Infant Formula

Đây là lựa chọn sữa công thức tốt nhất do WireCutter lựa chọn. Lý do là bởi mức giá rất rẻ nhưng vẫn chứa đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Không chỉ vậy, sữa Kirkland Signature™ ProCare™ Infant Formula được làm ngọt bởi lactose - loại đường tự nhiên có trong sữa mẹ nên sẽ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của trẻ.

Hiện tại, chị em có thể tìm mua loại hàng xách tay từ Mỹ về với giá khoảng 900.000 đồng cho 1 hộp 1.2kg.

2. Sữa Up & Up Advantage Infant Formula

Lựa chọn tốt thứ 2 mà WireCutter đưa ra là dòng sữa công thức từ thương hiệu Up & Up. Loại này được bày bán rộng rãi hơn sữa Kirkland nhưng giá cũng cao hơn kha khá.

Điểm chung của cả 2 là sử dụng đường lactose tự nhiên, an toàn cùng rất nhiều dưỡng chất cần thiết vốn chỉ xuất hiện ở những dòng sữa có giá cao gấp 2 - 3 lần. Ngoài ra, sữa của Up & Up cũng được đóng hộp với trọng lượng nhỏ hơn cho các mẹ muốn mua dùng thử trước.

Giá của mỗi hộp sữa Up & Up Advantage Infant Formula 658gr vào khoảng 580.000 đồng, đã có mặt trên các chợ mạng và các shop nhận order hàng Mỹ.

3. Sữa Earth’s Best Organic Infant Formula

Đây là dòng sữa hữu cơ có giá rẻ nhất đang được bán tại Mỹ với tất cả thành phần đều được chứng nhận bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Ngoài ra còn được làm ngọt bởi lactose và chứa nhiều dưỡng chất bổ sung phù hợp cho sự phát triển của trẻ dưới 1 năm tuổi.

Hiện tại, sữa Earth’s Best Organic Infant Formula cũng đã được các shop bán hàng xách tay mang về bày bán. Mức giá của món sữa này khá cao so với mặt bằng chung, lên tới gần 700.000 đồng cho 1 hộp 658gr nhưng cũng đã được nhiều ông bố bà mẹ tin dùng tại Việt Nam.



4. Sữa Parent’s Choice Tender Infant Formula

WireCutter khẳng định đây là lựa chọn sữa công thức tốt nhất dành cho em bé gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Thành phần đạm của sữa này đều là dạng thủy phân một phần, được chứng minh là dễ hấp thụ hơn và có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Đi kèm với đó còn là một số dưỡng chất vốn chỉ có mặt trong các dòng sữa công thức giá cao hơn.

5. Sữa Up & Up Tender Infant Formula

Dòng sữa Up & Up Tender Infant Formula thực chất được sản xuất bởi cùng một công ty, có cùng bảng thành phần và dưỡng chất với Parent’s Choice Tender Infant Formula, chỉ khác nhau ở tên thương hiệu và mức giá chênh lệch không nhiều.

Đáng tiếc là cả hai loại này đều rất khó kiếm ở Việt Nam, nhưng chị em có thể tìm mua một số dòng sữa khác cũng từ hai thương hiệu này với chất lượng tương đương, ví dụ như Up & Up Infant Formula Premium (980.000 đồng/1.13kg) hay Parent’s Choice Infant Formula Sensitivity (650.000 đồng/658gr).