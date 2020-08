Đây là 5 items siêu tôn dáng, bạn không cần nhọc công mix đồ mà trông gầy đi và cao ráo hơn cả chục phân

Nếu bạn sở hữu vóc dáng không được thon thả và cao ráo cho lắm thì cũng chẳng sao cả, bạn vẫn thừa sức mặc đẹp. Lý do là bởi, giữa bạt ngàn các kiểu váy áo, có không ít những items chỉ cần diện lên là bạn đã thon thả đi, và trông cao ráo hơn vài phân. Dưới đây chính là những items kỳ diệu như vậy, bạn rất nên sắm đủ, ngay cả khi đã sẵn có vóc dáng "ngon nghẻ".

1. Chân váy ngắn

Chân váy ngắn có rất nhiều ưu điểm. Item này nhìn chung là tươi trẻ, ngọt ngào và giúp vẻ ngoài thêm phần sexy, thời thượng. Tuy nhiên quan trọng không kém, chân váy ngắn sẽ tạo cảm giác thoáng chân hơn khi diện, từ đó vóc dáng của người mặc trông cũng cao ráo hẳn. Thậm chí ngay cả khi không sơ vin và đi giày bệt, vóc dáng của bạn cũng không bị dìm nếu set đồ có sự xuất hiện của chân váy ngắn.

Gợi ý nơi mua: Monotalk

2. Áo lửng

Hè này, muôn kiểu áo lửng bước vào thời kỳ hoàng kim khi được hội sành điệu diện liên tục. Mẫu áo này không đơn thuần dừng lại ở nét trẻ trung, "ăn chơi" mà còn có tác dụng hack dáng ưu việt. Với kiểu áo này, bạn mix với quần cạp cao hay chân váy xẻ tà thì khéo cặp chân còn được kéo dài miên man, ảo diệu.

Gợi ý nơi mua: Veo's

3. Quần ống rộng cạp cao

Quần ống rộng cạp cao là item nàng nào cũng cần có trong tủ đồ. Kiểu quần này sẽ giúp bạn tạo nên những set đồ siêu thời thượng, thanh lịch. Bên cạnh đó, quần ống rộng cạp cao cũng là vũ khí hack dáng tuyệt diệu, bạn chỉ cần sơ vin hoặc mix với áo dáng lửng là tổng thể như cao hơn ít nhất 5 phân.

Gợi ý nơi mua: Dottie Store

4. Giày màu be

Dù chọn giày bệt hay không thì miễn là mẫu giày bạn diện mang gam màu be, cặp chân đã được kéo dài hơn hẳn. Lý do là bởi kiểu giày này gần với màu da nên tạo cảm giác miên man, liền mạch. Chưa hết, giày màu be là item "ăn rơ" với hầu hết mọi kiểu trang phục, lại tăng thêm điểm trang nhã, tinh tế cho người diện nên bạn chỉ cần sắm một hai đôi là đã có thể yên tâm mặc đẹp.

Gợi ý nơi mua: Canteen

5. Váy cổ chữ V nhấn eo

Mẫu váy với chi tiết "đắt giá" là cổ chữ V và nhấn eo sẽ không chỉ đem đến hiệu ứng mi nhon hơn cho vóc dáng, mà còn giúp bạn trông cao hơn. Kiểu váy này ghi điểm ở nét tinh tế, sành điệu, bạn không bổ sung thêm cho tủ áo quần thì thiệt mất bao nhiêu set đồ đẹp.