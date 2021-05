Đây là 4 nốt ruồi thiên kim, phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 cái cũng đủ sống sung túc, từ giờ đến cuối đời không thiếu thứ gì

Nốt ruồi ở giữa lưng

Trong nhân tướng học, nếu phụ nữ nào có nốt ruồi nằm ở giữa lưng thì tài vận của người này rất vượng. Trong cuộc sống này, họ không những được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mà trong sự nghiệp cũng gặp được nhiều may mắn, khiến mọi thứ đều vận hành trơn tru, hanh thông. Người có nốt ruồi ở vị trí này có tài lãnh đạo bẩm sinh, nhất là phụ nữ lại khiến người khác càng nể phục hơn. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này có khả năng quản lý tiền bạc, luôn thích hợp với những công việc về tài chính. Những người như vậy thường dựa vào sự khéo léo của bản thân để kiếm được rất nhiều tiền. Từ trung vận đến hậu vận, tiền bạc rủng rinh, càng lớn tuổi càng giàu có không thiếu thứ gì.

Nốt ruồi trên xương bả vai

Trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu nốt ruồi may mắn trên xương bả vai thì người này không chỉ may mắn về mọi mặt mà còn rất giàu có. Những người này thường sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ không ỷ lại, mà luôn biết nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống. Những người này vốn đã giàu lại ngày càng giàu hơn nhờ sự chăm chỉ, kiên định của mình. Phụ nữ sở hữu phúc tướng này đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, không nhưng đem lại sư may mắn cho bản thân mình mà còn xây dựng gia đạo vững chắc. Càng về sau, những người này thường có cuộc sống rất viên mãn, không phải lo lắng về việc tiền bạc trong tương lai, những người thân xung quanh được hưởng lây, cuộc sống hậu vận viên mãn đủ đầy không ai sánh bằng.

Nốt ruồi trên miệng

Trong nhân tướng học, phụ nữ sở hữu nốt ruồi trên miệng là những người có tài ăn nói khéo léo, rót mật vào tai người khác, và đặc biệt được nhiều người yêu mến. Nốt ruồi ở miệng tượng trưng cho khả năng kiếm tiền, còn được gọi là nốt ruồi may mắn, và những người có nốt ruồi như vậy thường sở hữu nhiều mối quan hệ tốt, biết nắm bắt thời cơ, nhờ vậy mà ngày càng giàu có thăng hoa. Trong cuộc sống, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công, sức mạnh kinh tế vô cùng vững chắc, cả đời không phải lo nghĩ, lo kiếm tiền. Trong số 10 người thì hết 9 giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt, cuộc sống gia đình về sau không lo cơm ăn áo mặc, sớm muộn gì cũng thăng hoa, đủ đầy.

Nốt ruồi trên lòng bàn chân

Trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu nốt ruồi may mắn ở lòng bàn chân thì thường có vận khí vượt trội, mưu trí và có năng lực, trí tuệ phát triển hơn người. Đặc biệt, phụ nữ có phúc tướng này thường có tư duy logic mạnh mẽ, biết tạo ra nhiều của cải để tích lũy. Những người có nốt ruồi dưới lòng bàn chân thường đi đây đi đó, đi đến đâu tài vận dồi dào đến đó, luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc viên mãn, nhìn chung đời này họ không cần phải lo lắng quá nhiều về vật chất, luôn gặp nhiều may mắn, chắc chắn tạo ra được nhiều của cải, dư dả đến mức con cháu tiêu mấy đời cũng không hết.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)