Đây là 3 tướng mũi phú quý, đàn ông thì làm quan, phụ nữ thì làm phu nhân, cả đời ăn sung mặc sướng không sợ thiếu tiền tiêu

Mũi Lân

Trong nhân tướng học, mũi Lân được xem là mũi phổ biến nhất ở nhiều người. Mũi Lân có đặc điểm đầu mũi hơi to, sóng mũi không quá cao, nhưng tổng thể là có mùi khá to so với gương mặt. Những người có tướng mũi này thường có khứu giác nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng và thấu được lòng người.

Bất kể là phụ nữ hay đàn ông, ai sở hữu tướng mũi này đều công thành danh toại, làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Đối với những người làm ăn kinh doanh thì ngày càng phát tài phát lộc. Đến một giai đoạn nhất định, sự nghiệp của những người sở hữu tướng mũi này sẽ thăng hoa lên một tầm cao không ai sánh bằng. Về mặt đời sống tinh thần và vật chất thì không cần gì phải bàn cãi, họ là những người cực kỳ giàu có và viên mãn vào giai đoạn hậu vận.

Mũi Hươu

Trong nhân tướng học, mũi Hươu có đặt điểm là tướng mũi có thịt đầy đặn, màu sắc mũi trông sáng sủa, tươi tắn, sóng mũi không hề nhọn. Người sở hữu tướng mũi này thường rất tinh tế, làm việc gì cũng chu toàn và đương nhiên là luôn thành công. Họ là những người thấu tình đạt lý, sống hiểu chuyện, biết người biết ta, có khả năng tạo dựng những điều phi thường không ai sánh bằng.

Không như những người khác, người sở hữu tướng mũi này thường được sinh ra trong nhung lụa, được tận hưởng vinh hoa phú quý từ bé nhưng không hề tự mãn, ngược lại rất yêu lao động và trân trọng giá trị của cuộc sống. Càng lớn tuổi, vận mệnh của những người sở hữu tướng mũi này càng phát triển tốt hơn, chỉ cần chịu khó làm việc, không ngừng cố gắng chăm chỉ thì đời này không lo cơm áo gạo tiền, cả đời được ăn sung mặc sướng và hạnh phúc viên mãn.

Mũi Cừu

Trong nhân tướng học, mũi Cừu có đặc điểm rõ ràng, đầu mũi không quá to cũng chẳng nhọn, thịt mũi đầy đặn, các đường nét trên mũi dễ nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, ai sở hữu tướng mũi này thì xác định sớm muộn cũng hoàn thành được ước mơ và hoài bão.

Những người này thường tham vọng trong cuộc sống, và đương nhiên đều thực hiện được tất cả. Người sở hữu tướng mũi này có sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh giàu có phú quý, đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng. Đặc biệt, con đường tài vận vào giai đoạn trung vận đạt đến đỉnh cao không ai sánh bằng. Càng lớn tuổi, cuộc sống của những người này ngày càng ấm no, hạnh phúc, của cải tiền bạc kiếm được đủ để lại cho con cháu 3 đời.

