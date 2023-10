Đây là 3 "trợ thủ" giúp Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà học tiếng Anh: Giá rất rẻ, có cái miễn phí, có cái chỉ vài chục nghìn đồng

Nếu theo dõi gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sẽ thấy, cặp đôi nổi tiếng rất chú trọng dạy ngoại ngữ cho các con. Hiện tại, cặp sinh đôi Lisa - Leon đang được học cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Thời gian trước, Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ một đoạn video quay lại cảnh Kim Lý dạy tiếng Thụy Điển cho các con.

Trong đoạn clip, Kim Lý dùng các hình ảnh minh họa để giúp con học từ vựng dễ dàng hơn. Cậu nhóc Leon hàng ngày nghịch ngợm, lém lỉnh là thế nhưng vào giờ học thì rất tập trung nghe lời bố dạy. Trong khi đó, cô nhóc Lisa thì lại ít hợp tác hơn. "Nữ hoàng giải trí" đã có dòng chia sẻ đầy hài hước: "Giờ học tiếng của ba thì Leon xung phong chứ bà Sa thì chỉ thích tiếng Việt để cãi lại cho nhanh".

Tiếng Thụy Điển thì là vậy còn về tiếng Anh, hai nhóc tỳ nhà Hồ Ngọc Hà hiện tại cũng đã biết và nói được khá nhiều từ. Qua những hình ảnh, video mà Hồ Ngọc Hà đăng tải, có thể thấy cặp sinh đôi có khá nhiều "trợ thủ" trong việc học tiếng Anh. Những "trợ thủ" này có giá khá "hạt dẻ", có cái miễn phí, có cái chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng.

- Các video tiếng Anh trên Youtube

Lisa và Leon thường xuyên xem các chương trình, clip ca nhạc trẻ em bằng tiếng Anh trên Youtube. Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ một clip cậu nhóc Leon hớn hở đọc từ "red" (đỏ) theo chương trình trên Tivi.

Hiện tại có rất nhiều chương trình, video học tiếng Anh cho trẻ em trên Youtube hoàn toàn miễn phí. Các bậc cha mẹ có thể tận dụng để cho con nghe, tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ.

Leon xem chương trình tiếng Anh

- Sách truyện tiếng Anh

Lisa và Leon có khá nhiều sách truyện bằng tiếng Anh. Không ít lần, Hồ Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc hai nhóc tỳ nhà mình say sưa bên những trang truyện và tập đọc các từ, cũng như thích thú chỉ vào các hình ảnh trong sách.

Tùy theo độ dày và chất liệu,... các cuốn sách truyện sẽ có giá dao động từ vài chục đến vài trăm ngàn/cuốn. Một số quyển sách mà 2 nhóc tỳ này đang đọc có thể đến như: Hide and Seek baby animals with flaps and a suprise pop up, How to suprise a dad,...

Lisa đọc sách tiếng Anh

- Thảm chữ cái tiếng Anh

Nhiều người từng tinh ý nhận ra một vật dụng đặc biệt trong căn phòng mà Lisa và Leon chơi đùa, đó là tấm thảm có in chữ cái tiếng Anh. Mỗi chữ cái sẽ được minh họa bằng một từ tiếng Anh, chẳng hạn chữ M - Mountain (núi), T - Tree (cây), Z - Zebra (ngựa vằn),... Không ít người thích thú cho biết, gia đình mình cũng có 1 tấm thảm như vậy để con vừa có thể vui chơi, vừa có thể kết hợp học chữ cái luôn.

Được biết, những tấm thảm trải sàn có in chữ cái để bé kết hợp vừa vui chơi, vừa học có nhiều mức giá, chất liệu và màu sắc. Một số tấm thảm có giá khá mềm, chỉ từ 90.000 - 250.000 đồng trở lên.