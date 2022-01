Đây là 3 MỐC THỜI GIAN VÀNG để RÚT BAO LÌ XÌ cho trẻ: Chọn đúng thời điểm thì cả gia đình vui vẻ, năm mới hoà thuận an vui

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là người người, nhà nhà sẽ cùng nhau đón Tết Nhâm Dần 2022. Một trong những phong tục đẹp nhất ngày Tết chính là trao tiền lì xì, với ý nghĩa cầu chúc cho năm mới những điều may mắn, suôn sẻ nhất.

Vậy lúc nào là thời điểm đẹp nhất để trao nhau những phong bao lì xì?

1. Vào thời điểm giao thừa

Theo truyền thống, tiền lì xì thường được người lớn mừng cho trẻ vào ban đêm, trong thời khắc giao thừa. Truyện xưa kể lại, khi Tết đến Xuân về, ông Táo lên chầu trời, việc ở dưới trần không ai cai quản, bọn quỷ dữ thừa cơ hội gây ra nhiều tai họa. Đặc biệt là ở những nhà có các cháu nhỏ, khi cha mẹ mải mê lo việc sắm Tết, các cháu nhỏ thường bị quỷ dữ vào phá rối giấc ngủ, gây bệnh tật. Đã có cháu còn bị quỷ dữ cướp đi.

Thấy vậy, dân làng vô cùng lo lắng. Họ cầu xin Trời Phật giúp họ. Ông Phật xuống trần trong hình dáng của ông Bụt. Để tránh khỏi việc phá rối của quỷ dữ với mùa màng, ông bày cho người dân treo cây cột cao ở ngoài sân rồi ông vắt chiếc áo của ông trên đó. Bóng chiếc áo đổ che khuất cả nhà, tránh được sự nhòm ngó của quỷ dữ. Đây chính là nguồn gốc của cây nêu.

Ảnh minh họa.

Với trẻ nhỏ, ông cho bọn trẻ mỗi cháu một đồng xu nhỏ gói trong giấy đỏ đẹp và dặn gia đình đặt ở dưới gối khi cháu ngủ. Quỷ dữ xuống phá trẻ con sẽ bị ánh sáng của đồng tiền Phật làm cho chói mắt. Vì thế, chúng sợ mà bỏ chạy.

Sau này, mọi người lớn trong gia đình cũng làm theo Bụt, cứ đến Tết là tặng trẻ những đồng xu nhỏ để xua đuổi quỷ dữ.

Vì vậy khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa, ông bà, bố mẹ có thể mừng tuổi cho trẻ.

2. Trước bữa ăn sum họp

Bữa ăn sum họp là bữa ăn quan trọng nhất vào dịp Tết. Đây là lúc cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, không khí rất sôi nổi. Tùy từng nơi mà có gia đình ăn uống sum họp vào buổi sáng, có gia đình ăn vào buổi chiều tối. Bất kể là vào giờ nào thì sau khi mọi người yên vị, người lớn hãy lấy phong bao mừng tuổi cho trẻ. Còn trẻ thì vui vẻ nói lời cảm ơn với ông bà, cha mẹ. Cảnh tượng lúc này thật đông đủ, yên bình và có thể chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Bên cạnh đó, trong bữa cơm sum họp, bố mẹ trẻ cũng có mặt trên bàn, có thể biết được ai là người đưa tiền mừng tuổi cho con. Sau khi cha mẹ biết con đã nhận được phong bao lì xì thì cũng phải giám sát con, không để con có những hành động như xé bao lì xì trước mặt mọi người hoặc tiêu xài bừa bãi.

3. Mừng tuổi vào tháng Giêng

Năm nay do tình hình dịch nên một số gia đình không thể sum họp vào ngày Tết. Dù không thể gặp mặt nhau vào đêm Giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3 nhưng gia đình có thể gặp gỡ, mừng tuổi nhau vào những ngày khác của tháng Giêng. Việc tuân thủ các quy định chuẩn dịch, để năm mới diễn ra an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Gia đình gặp nhau trong điều kiện sức khỏe ổn định thì năm mới sẽ thật bình an, may mắn.

Ngoài việc mừng tuổi cho trẻ thì ông bà, cha mẹ cũng cần dạy trẻ về ý nghĩa của phong tục lì xì đầu xuân, những điều nên và không nên khi nhận lì xì. Chẳng hạn như con phải nói lời cảm ơn khi được người lớn mừng tuổi, tuyệt đối không xé phong bao lì xì trước mặt khách, không so đo, bình phẩm về mức tiền lì xì, thay vào đó con hiểu được ý nghĩa của phong bao lì xì và biết cách trân trọng, chi tiêu tiền lì xì hợp lý.

https://afamily.vn/day-la-3-moc-thoi-gian-vang-de-rut-bao-li-xi-cho-tre-chon-dung-thoi-diem-thi-ca-gia-dinh-vui-ve-nam-moi-hoa-thuan-an-vui-20220130221155842.chn