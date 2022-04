Đây chính là bí mật nhan sắc để nữ phụ lấn át cả nữ chính: Đến Song Hye Kyo còn bị "vượt mặt" tới 2 lần

Không may mắn được đảm nhận vai nữ chính trong các bộ phim Hàn ăn khách, nhưng rất nhiều nàng nữ phụ lại lấn át cả nữ chính khiến dân tình phát cuồng.

Jin Young Seo (do Seol In Ah thể hiện) trong "Hẹn Hò Chốn Công Sở

Luôn chọn kem chống nắng vật lý có SPA 50 + và PA ++++

Seol In Ah rất coi trọng bước chống nắng để bảo vệ làn da và không bao giờ quên bôi kem chống nắng mỗi ngày. Nàng nữ phụ sang chảnh đặc biệt tin tưởng những loại kem chống nắng vật lý nâng tông nhẹ nhàng.

Cô luôn chọn loại kem có chỉ số SPA 50 + và PA ++++ để bảo vệ tối đa làn da. Seo In Ah chia sẻ việc sử dụng loại kem tích hợp nâng tông này giúp cô tiết kiệm thời gian đánh kem nền, tránh tình trạng gây bí tắc lỗ chân lông cho da khi đánh nhiều lớp, nhờ vậy làn da cũng được nghỉ ngơi đôi chút dưới lớp make up.

Đắp mặt nạ giấy trước khi trang điểm

Chia sẻ tại chương trình "Get It Beauty", Seol In Ah thừa nhận cô rất thích đắp mặt nạ giấy và luôn đắp trước khi make up để bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho làn da căng mọng. Nhờ vậy lớp nền cũng tiệp da hơn, làn da mịn màng hơn khi đắp mặt nạ nên các bước trang điểm tiếp theo cũng nhẹ nhàng nhanh gọn hơn nhiều. Bước đắp mặt nạ này cũng sẽ góp phần bảo vệ làn da trước các lớp mỹ phẩm.

Trung úy Yoon Myung Joo (do Kim Ji Won đảm nhận) trong "Hậu Duệ Mặt Trời"

Kim Ji Won từng lấn át Song Hye Kyo không thương tiếc, thậm chí đến tận bây giờ khi phim phim "Hậu Duệ Mặt Trời" đã kết thúc được gần 5 năm, vậy mà công chúng vẫn nhớ mãi một trung úy Yoon Myung Joo xinh đẹp sang chảnh với mái tóc bob ngắn xinh như thiên thần.

Dưỡng ẩm nặng đô và bôi kem chống nắng 2 lớp

Kim Ji Won là một trong những người sở hữu làn da trong suốt đẹp nhất điện ảnh Hàn, cô ủng hộ việc "dưỡng da tối thiểu", chỉ tập trung vào quy trình 3 bước trong cả ngày: Làm sạch - kem chống nắng - kem dưỡng ẩm.

Điều quan trọng nhất của Kim Ji Won là bước chống nắng. Một lớp kem chống nắng trên mặt thôi là chưa đủ, cô sẽ còn tán thêm một lớp nữa ở vùng trán, gò má, mũi và cằm... những vùng da nhô cao hơn và dễ bị bắt nắng để bảo vệ cẩn thận hơn cho làn da của mình.

Hye Rin (do Yura đảm nhận)" trong "Now, We Are Breaking Up"



Xinh đẹp như Song Hye Kyo, chuyên được đảm nhận vai chính trong các bộ phim đình đám mà cũng có 2 lần bị lép vế trước nhan sắc của nữ phụ. Và trong "Now, We Are Breaking Up", Song Hye Kyo "thua đau" trước nhan sắc sang chảnh kiêu sa của Yura (Girl's Day).

Bôi kem chống nắng từ khi còn bé

Yura đã chia sẻ: "Tôi luôn thoa kem chống nắng từ khi còn bé, không chỉ sử dụng mỗi lúc ra ngoài mà ngay cả khi đang ở trong nhà. Tôi nghĩ rằng mỹ phẩm cho da cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng, vì vậy tôi kết hợp cả hai thứ này. Tôi dùng kem dưỡng ẩm, một loại làm sáng da và một loại chống lão hóa cho da".

Dưỡng ẩm là bước vô cùng quan trọng với làn da

Với lịch trình bận rộn, Yura thường chú ý nhiều nhất đến việc dưỡng ẩm cho da hơn là những công đoạn khác. Da của cô thuộc tuýp da khô, cho nên Yura luôn phải sử dụng dụng cụ giữ ẩm như máy phun sương tăng độ ẩm và không quên bổ sung nhiều nước cho cơ thể. "Trước khi đi ngủ, tôi sẽ bôi một lớp kem dưỡng ẩm nặng đô lên da và sáng hôm sau, làn da của tôi trở nên săn chắc hơn" - Yura chia sẻ.

Oh Soo Ah (do Kwon Nara) trong "Tầng lớp Itaewon"

Nếu như điên nữ Kim Da Mi bị dìm sắc thậm tệ thì Kwon Nara lại xinh xuất sắc từ đầu đến cuối phim, đến mức cả bộ phim không có lấy một lần nữ phụ bị xuống sắc.

Nữ phụ Kwon Nara tỏa sáng với gương mặt đẹp như búp bê cùng đôi mắt có hồn, sống mũi thẳng tắp và nước da căng mịn. Nếu như tóc dài trẻ xinh như nữ sinh thì tóc dài mềm mại lại sang chảnh, chững chạc đúng chuẩn nàng công sở hiện đại.

Bảo quản đồ skin care trong tủ lạnh

Việc bảo quản đồ skin care trong tủ lạnh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm mà còn tăng hiệu quả dưỡng da. Mỗi sáng thức dậy, sau khi rửa mặt xong xuôi, Kwon Nara sẽ nhanh chóng bôi nhanh essence "ướp lạnh" lên mặt. Tinh chất sau khi được làm lạnh sẽ giúp làm dịu, se khít lỗ chân lông và giúp làn da săn chắc hơn.

Đắp mặt nạ trà xanh tự chế

Mỗi tối, Kwon Nara sẽ đắp thêm lotion mask trà xanh tự chế. Cô sẽ chuẩn bị 1 bát nước ấm nhỏ, hòa với 1 thìa bột trà xanh rồi ngâm vài miếng lotion mask vào và đắp lên da khoảng 3 - 5 phút. Kiểu mặt nạ này vừa giúp Kwon Nara thư giãn, vừa giúp cân bằng độ ẩm và kháng khuẩn cho da. Trà xanh rất tốt cho làn da nhạy cảm nên Kwon Nara khuyên các bạn có làn da dễ kích ứng nên chọn thành phần này cho các bước dưỡng da của mình.

Nguồn: Elle

