Đau xót cảnh người thân ôm di ảnh gào khóc nức nở bên linh cữu nạn nhân vụ chìm ca nô ở Hội An

Như đã đưa tin, rạng sáng nay (27/2), lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể ở vùng biển Cửa Đại. Như vậy, vụ chìm ca nô ở Quảng Nam đã làm 15 người chết, 2 nạn nhân mất tích.

Tại nhà tang lễ Hội An, thi thể 15 nạn nhân xấu số được đưa về đây để tổ chức khâm liệm trước khi bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Ở bên ngoài, người dân Hội An cũng có mặt rất đông để an ủi thân nhân các gia đình gặp nạn.

Những chiếc quan tài của các nạn nhân xấu số trong vụ chìm ca nô đã được đặt trong nhà tang lễ Hội An. Ảnh: MXH

Người thân các nạn nhân đón họ về nơi an nghỉ tại quê nhà. Ảnh: MXH

Rất nhiều người dân Quảng Nam đã đến động viên, chia buồn cùng thân nhân người gặp nạn. Ảnh: MXH

Không khí tang thương bao trùm. Ảnh: MXH

Những giọt nước mắt đau xót đến tột cùng đã rơi... Họ không thể tưởng tượng được chuyến du lịch này lại cướp đi người thân của họ. Ảnh: MXH

Những ánh mắt đỏ hoe, dại đi vì khóc nhiều... Ảnh: MXH

Nhiều người vẫn chưa hết hoảng hồn sau vụ lật tàu thương tâm nơi cửa biển. Ảnh: MXH

Hàng chục người thân các nạn nhân xấu số đã đến nhà tang lễ Hội An để nhận người thân, tiếng khóc than ai oán vang lên khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Người thân của cô gái sinh năm 1998 ôm di ảnh khóc nghẹn vì quá xót xa!

Được biết, ngay trong đêm, người thân của một số nạn nhân từ Hà Nội cũng đã kịp vào đến Hội An để chuẩn bị đưa thi thể về lo hậu sự.

Những ánh mắt đỏ hoe, dại đi vì khóc nhiều, có lẽ họ không thể ngờ rằng, người thân của họ đã mãi mãi ra đi trong chuyến du lịch này.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết trong sáng nay có 37 tàu thuyền và hơn 300 người tìm kiếm trên biển. Bên cạnh đó, có 2 máy bay quần thảo trên không hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, phía trên bờ có gần 100 người tham gia tìm kiếm dọc bờ biển.

Nói về chiếc ca nô gặp nạn, đại tá Nguyễn Quang Nam cho biết hiện tại chiếc ca nô đã bị vỡ mũi, nước tràn vào khoang và bị mắc cạn nên chưa thể lai dắt vào được. Đến chiều tối nay, khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng sẽ tiến hành rút nước khỏi ca nô và đưa ca nô vào bờ để cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị chìm. Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được 35 nạn nhân, trong đó có 15 người tử vong. Đến rạng sáng 27/2, 2 người còn lại đang mất tích.

https://afamily.vn/dau-xot-canh-nguoi-than-om-di-anh-gao-khoc-nuc-no-ben-linh-cuu-nan-nhan-vu-chim-ca-no-o-hoi-an-20220227122613376.chn