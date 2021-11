"Đấu" với chị dâu Kate trên thảm đỏ, Meghan nhận thất bại ê chề với loạt chi tiết kém tinh tế

Vào tối ngày 9/11, Meghan Markle cùng chồng đã xuất hiện trên thảm đỏ khi tới dự dạ tiệc tôn vinh các cựu chiến binh tại Bảo tàng Biển, Hàng không và Vũ trụ Intrepid (New York). Đây là dịp hiếm hoi Meghan tham dự sự kiện quan trọng kể từ khi chuyển đến Mỹ sinh sống. Có lẽ chính vì thế mà nữ công tước không thể bỏ qua cơ hội này để biến nó thành "sàn diễn" giúp cô tỏa sáng.

Nữ công tước lựa chọn bộ đầm Carolina Herrera dài màu đỏ nổi bật và xẻ ngực sâu táo bạo. Bà mẹ 2 con cũng sử dụng bộ phụ kiện trang sức đắt đỏ, đặc biệt trong đó có vòng tay quý giá mà Công nương Diana để lại. Meghan không khác gì một ngôi sao Hollywood tự tin sải bước trong sự kiện long trọng.

Nhiều ý kiến cho hay, Meghan cố gắng ăn mặc lộng lẫy như vậy để "đấu" với chị dâu Kate sau khi Nữ công tước xứ Cambridge ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trên thảm đỏ, dự lễ ra mắt phim No Time to Die vào cuối tháng 9 vừa qua. Từng là một cựu diễn viên đồng thời là nàng dâu hoàng gia nhưng số lần Meghan lộ diện trên thảm đỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít hơn hẳn so với Công nương Kate. Chính vì vậy, Meghan chẳng thể bỏ lỡ cơ hội để phô bày tất cả.

Meghan xuất hiện hào nhoáng vào tối ngày 9/11.

Hình ảnh xuất sắc của Công nương Kate trên thảm đỏ hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên, Meghan lại nhận về thất bại ê chề. Nếu như Công nương Kate được khen thần thái, đẳng cấp bao nhiêu thì Meghan nhận vô số lời chê bai, chỉ trích bấy nhiêu. Đầu tiên là trang phục không phù hợp với sự kiện mang tính chất trang trọng với mục đích tôn vinh, tri ân các cựu chiến binh, quân nhân, những người anh hùng phục vụ cho nhân dân, Tổ quốc.

Đây không phải là thảm đỏ của lễ trao giải đình đám với những ngôi sao nổi tiếng. Việc Meghan lựa chọn chiếc đầm khoe quá nhiều da thịt, phô bày nhược điểm trên cơ thể là điểm trừ khó có thể cứu vãn.

Meghan diện bộ váy "lạc quẻ" không phù hợp với tính chất sự kiện.

Điểm trừ thứ hai đó là việc Meghan cài biểu tượng hoa anh túc ở vị trí khiếm nhã trên chiếc váy cắt xẻ táo bạo. Việc cài bông hoa anh túc đỏ trong tháng 11 hàng năm là truyền thống đáng trân trọng của người Anh khi họ tưởng niệm những người anh hùng đã khuất, hy sinh vì quốc gia.

Thông thường, các thành viên hoàng gia luôn lựa chọn trang phục tối màu và cài hoa anh túc ở vị trí trang trọng nhất. Tuy nhiên, Meghan đã có hành động kém tinh tế khiến dư luận Anh bất bình.

Meghan cài bông hoa anh túc ở vị trí phản cảm.

Công nương Kate trong sự kiện mới đây với hoa anh túc đỏ được cài ở vị trí trang trọng.

Meghan xuất hiện tại sự kiện chỉ vài giờ sau khi cô nói lời xin lỗi tòa án vì "đã quên" mất việc mình từng để trợ lý trao đổi với các tác giả cuốn "Đi tìm tự do" liên quan đến các thông tin được viết trong cuốn sách. Trước đó, nhà Sussex khăng khăng phủ nhận có dính líu đến cuốn sách này. Tuy nhiên, mới đây trợ lý cũ của cô đã vạch trần tất cả.

Việc Meghan nói không đúng sự thật trong vụ kiện về quyền riêng tư với tờ Daily Mail đã khiến dư luận dậy sóng. Thay vì cảm thấy xấu hổ, nữ công tước vẫn cố tình ăn mặc hào nhoáng để xuất hiện trên thảm đỏ. Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người bất bình. Cho đến nay, Meghan vẫn giữ im lặng sau màn xuất hiện đầy thảm họa trên thảm đỏ, muốn tỏa sáng như chị dâu Kate nhưng lực bất tòng tâm.

Nguồn: Tổng hợp