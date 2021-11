Ai là tiểu tam chấn động nhất thế giới? Angelina Jolie? Hay Marilyn Monroe? Thật tiếc, cả hai đại mỹ nhân của Hollywood sẽ phải nhường cái danh hiệu ê chề này cho Monica Lewinsky.

Cái tên Monica Lewinsky đi vào lịch sử nhân loại theo cách tệ hại nhất: Một thực tập sinh 22 tuổi với 9 lần "tòm tem" cùng ông chủ Nhà Trắng - người hơn cô tới 27 tuổi, và có lần "hành sự" ngay tại phòng Bầu dục! Hệ quả là Bill Clinton bị luận tội trước Hạ viện, suýt "rớt đài" trên chính trường, còn cô gái trẻ trở thành nạn nhân số 0 của xu hướng Cyber bully (bắt nạt trên Internet).

26 năm đã trôi qua, cái tên Monica Lewinsky vẫn luôn được xem như vết nhơ khó quên nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của nước Mỹ.

Và như thường lệ, ẩn sau những chuyện tình vụng trộm luôn có sự hiện hữu của một chiếc váy...

Chiếc váy xanh: Bằng chứng chí mạng của trò "ăn vụng"

Người ta thường bảo: "Ăn vụng phải biết chùi mép", thế nhưng cả cô thực tập sinh lẫn ngài Tổng thống đều không chú tâm xem nên xử lý ra sao vết bẩn mà họ đã cùng nhau lưu lại trên chiếc đầm xanh cô mặc.

Khi đó, Monica Lewinsky vừa chiều chuộng đặc biệt Bill Clinton ngay trong phòng Bầu dục vào đầu năm 1997. Cô hân hoan vì được ngài Bill tặng kẹp tóc và một tập thơ - những món be bé xinh xinh rất hợp với mánh lới ngoại tình chốn công sở. Trong series phỏng vấn mang tên "The Clinton Affair", Monica Lewinsky đã thuật lại: "Chúng tôi kéo nhau vào nhà tắm và bắt đầu tiến tới. Tôi đáp trả nhiệt tình, nhưng cứ đến cao trào là ông ấy ngưng lại. Tôi đứng lên, nói rằng muốn bỏ qua bước này và đột nhiên ông ấy xong phần của mình".

Dấu vết trò "ăn vụng" đã lưu trên chiếc váy xanh của Monica Lewinsky nhưng cô không mảy may để ý, thay vào đó đinh ninh rằng hẳn bản thân đã ăn uống vụng về.

Cựu Tổng thống Bill Clinton không ngờ rằng mình suýt phải trả một cái giá quá đắt chỉ vì vết bẩn trên chiếc váy xanh.

So với những thiết kế lừng lẫy từng bị cuốn vào chuyện mèo mả gà đồng của giới mỹ nhân showbiz, chiếc váy xanh mà Monica Lewinsky mặc ngày hôm đó chẳng có gì nổi bật: Đơn thuần dáng sơmi váy với thắt lưng ở eo, màu xanh cobalt hiện đại, đến từ GAP - một thương hiệu bình dân của Mỹ.

Tuy nhiên, chính vết tinh dịch của vị Tổng thống thứ 42 đã khiến chiếc váy có giá trị còn khủng khiếp hơn bất kỳ chiếc đầm Haute Couture nào.

Bill Clinton suýt "ngã ngựa" chỉ vì chiếc váy rẻ tiền

Monica Lewinsky có gần 2 năm vào vai người tình của Tổng thống. Khi những rối ren đã chất chồng trong lòng, vào tháng 11 năm 1997, cô chọn Linda Tripp làm người bạn để trút bầu tâm sự. Cũng từ đây bí mật về chiếc váy xanh được hé lộ.

Sau khi được Monica giãi bày về chuyện động trời, Linda đã liên hệ ngay với Lucianne Goldberg - một nhân vật bài xích nhà Clinton - để bắn tin. Cô khẳng định bằng chứng ngoại tình của ngài Tổng thống đang chình ình trong tủ quần áo ở nhà Monica. Cả hai còn ủ mưu ghi âm những lời thú tội của nữ thực tập, đánh cắp tang chứng và chuyển đến các nhà điều tra.

Lưu giữ "vết tích" cuộc tình chính là sai lầm chí mạng của cả Monica Lewinsky lẫn Bill Clinton.

Đến cuối tháng 11, Monica tiếp tục chia sẻ với Linda về việc sẽ đem giặt tẩy chiếc váy xanh để mặc trong Lễ Tạ ơn. Sợ tang chứng bay biến, Linda thuyết phục cô bạn với hai lý do hợp tình hợp lý. Một là chiếc váy sẽ đóng vai trò như độc chiêu bảo vệ cho người đẹp 22 tuổi nếu chẳng may cô bị tình nghi dựng chuyện bôi nhọ Tổng thống. Lý do tiếp theo rất... chính đáng: Chiếc váy làm sắc vóc của Monica Lewinsky trông phì nộn hẳn, chớ nên mặc lại!

Nghe lời bạn, chiếc váy cứ thế ngủ im trong tủ. Đến tháng 7 năm 1998, Monica chuyển nó đến nhà điều tra Kenneth Starr sau khi ký một thỏa thuận miễn trừ. Ngày 3 tháng 8 năm 1998, Bill Clinton buộc phải cung cấp mẫu máu để đối chứng với vết tinh dịch lưu trên váy xanh. 14 ngày sau, cả thế giới rúng động trước kết quả.

May mắn cho ngài Tổng thống là Đệ nhất phu nhân - tức Hillary Clinton đã tự biến mình thành lá chắn để bảo vệ chồng khỏi mọi cáo buộc. Trước đó, bà cũng từng sát cánh bên bộ sậu của chồng để xua tan giông tố đến từ các cô bồ như Connie Hamzy, Gennifer Flowers, Paula Jones...

Trước đó tin đồn về sở thích "ăn phở" của Tổng thống thứ 42 đã nhiều lần vo ve trên loạt chương trình truyền hình Mỹ, tất nhiên chúng đều bị bác bỏ. Chỉ đến khi chứng cứ sờ sờ về DNA trên chiếc váy xanh được công bố, Bill Clinton mới không thể chối cãi.

Các dân biểu Hạ viện đảng Cộng hòa sau đó khởi sự tố tụng hình sự đối với Tổng thống, lập luận rằng ông đã nói dối các nhà điều tra liên bang. Nỗ lực đó cuối cùng thất bại, và ông Clinton nắm quyền cho đến tận 2001.

Và cái giá 1 triệu đô cho vết bẩn

Vào năm 2015, một bảo tàng chuyên lưu trữ các hiện vật khiêu dâm tên Harry Mohney (Las Vegas) ngỏ ý mua lại chiếc váy Gap từ Monica Lewinsky với giá 1 triệu đô. Đây không phải là lần đầu tiên bảo tàng này ra giá. Trước đó, tức vào tháng 5 năm 2014, họ từng đánh tiếng sẽ chi 250.000 đô nếu Monica chịu chuyển giao chiếc váy tai tiếng.

Cả hai lần đề nghị đều bị Monica từ chối. Cô cho rằng đã đến lúc chiếc váy cần được chôn sâu dưới 10 tấc đất, kèm theo câu chuyện nhơ nhuốc giữa cô với vị cựu Tổng thống. Từ khi sự việc bị phanh phui, cô phải chạy trốn khỏi nước Mỹ, tránh xa mọi lời đàm tiếu với cuộc sống ẩn dật ở Anh Quốc. Những lời chửi rủa trên truyền thông và Internet còn khiến cô đương đầu với hệ quả trầm trọng hơn: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).

Sau nhiều năm ở ẩn, Monica Lewinsky đã dám đứng lên kể lại mọi chuyện trong quá khứ, khởi xướng phong trào chống bạo hành trên mạng và không ngại ướm lên mình một chiếc váy xanh khác.

Hiện tại, Monica Lewinsky đã 48 tuổi. Cô nổi tiếng trong vị thế một nhà hoạt động xã hội, khởi xướng phong trào chống bạo hành trên mạng thông qua những trải nghiệm chính cô từng có. Nói về chuyện cũ, Monica mô tả bản thân cảm thấy cô độc, nhục nhã ê chề không khác gì bị lột da trước đám đông.

Một góc nhìn khác cũng được Monica Lewinsky đề cập: vẫn là sự đồng thuận từ đôi bên, nhưng chính ngai cao quý vị từ Bill Clinton đã khiến cô cảm thấy choáng ngợp và không thể chống cự. Đó là một hình thức của lạm dụng quyền lực.

Câu chuyện về chiếc váy xanh cũng phần nào cho chúng ta thấy đại kết cục của những phút giây hoan lạc chốn công sở, hay chuyện tình ngoài luồng giữa sếp và nhân viên vốn nhan nhản trên mạng xã hội mỗi ngày. Sẽ luôn có hệ quả để lại sau cuộc vui, đó là điều không bao giờ có thể tránh khỏi.

