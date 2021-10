Đầu tư 20 tỷ vào tài khoản ủy thác, mất trắng trong giây lát: Bài học cảnh giác cho các chị em nhẹ dạ ham lời nhanh

Ngày 30/9/2021, một người phụ nữ ở khu Hồng Khẩu thuộc thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã gọi điện báo cảnh sát vì đã bị một phần mềm ứng dụng đầu tư mang tên "ChongQing XinTuo" (tạm dịch là Trùng Khánh Tín Thác) lừa một số tiền rất lớn là 5,86 triệu NDT (hơn 20 tỷ VND).

Sau khi báo án, Cục Công an Quảng Trung Lộ của khu Hồng Khẩu đã lập tức phái lực lượng để tìm hiểu hiện trường.

Theo thông tin của phía cảnh sát đã điều tra, vào cuối tháng 8/2021, bà Hoàng đã theo dõi một tài khoản chuyên về phân tích thị trường chứng khoán trên một trang mạng xã hội.

Trang tài khoản này chuyên đăng tải những đoạn clip phân tích thị trường chứng khoán và thông tin tuyển dụng để mời người theo dõi gia nhập nhóm chat trên ứng dụng QQ (một trang mạng xã hội của Trung Quốc) để cùng thảo luận chuyên sâu hơn.

Vốn chỉ mới bước chân vào lĩnh vực đầu tư nên bà Hoàng đã sinh lòng hiếu kỳ và gia nhập nhóm chat trên. Nhóm chat QQ có tổng cộng 78 thành viên, trong đó một tải khoản tên "Thầy Hạng" là người đã quản lý và lập nên nhóm chat này.

Mỗi ngày, tài khoản "Thầy Hạng" sẽ gửi những chỉ dẫn thao tác trên thị trường chứng khoán. Theo đó, rất nhiều thành viên trong nhóm cũng sẽ phản hồi kết quả thu lợi cùng ngày nhờ làm theo hướng dẫn của "Thầy Hạng".

Ngược lại, nếu có thua lỗ thì họ vẫn chỉ tự trách do lỗi thao tác hoặc do kém may mắn mà thôi. Bà Hoàng cũng làm theo những phương pháp hướng dẫn của "Thầy Hạng" và thật sự đã kiếm được lợi nhuận kha khá.

Vài ngày sau, tài khoản "Thầy Hạng" gửi một thông báo vào nhóm chat với nội dung: Gần đây, thị trường chứng khoán suy thoái, kiến nghị các thành viên trong nhóm chuyển qua ủy thác đầu tư, đồng thời giới thiệu một ứng dụng tên "Trùng Khánh Tín Thác".

"Thầy Hạng" nói thêm, chỉ cần người dùng chuyển tiền đầu tư vào một tài khoản ngân hàng chỉ định thì có thể được hệ thống của ứng dụng tự động thao tác đầu tư, lợi nhuận mỗi ngày có thể lên đến 2%-5%.

Vì ban đầu còn hơi bán tín bán nghi nên bà Hoàng chỉ chuyển 5000 NDT (hơn 17 triệu VND) để thử nghiệm và cho rằng "nếu có bị lừa thì tổn thất cũng coi như có thể chấp nhận được". Điều khiến bà Hoàng không ngờ tới là chưa đầy một tuần sau, lợi nhuận đã hiển thị lên đến 150.000 NDT (hơn 533 triệu VND) và có thể rút tiền thành công.

Điều này đã khiến bà Hoàng tin tưởng tuyệt đối vào khái niệm "Nguy cơ cao, lợi nhuận cao" mà "Thầy Hạng" đã đề ra. Hơn nữa, rất nhiều thành viên trong nhóm chat QQ cũng báo cáo trên nhóm đã đầu tư và nhận được lợi nhuận khổng lồ.

Thế nên, vì sợ vụt mất cơ hội kiếm lợi, bà Hoàng đã chuyển nạp số tiền 5,86 triệu NDT (hơn 20 tỷ VND) vào tài khoản ngân hàng chỉ định trên ứng dụng "Trùng Khánh Tín Thác" để tiến hành đầu tư.

Điều không ngờ đã đến. Ngày 30/9/2021, bà Hoàng đang thực hiện thao tác mua một sản phẩm tài chính trên ứng dụng "Trùng Khánh Tín Thác" thì chưa đầy 5 phút sau, số tiền trong tài khoản bỗng nhiên hiện thị bằng 0. Bà Hoàng ngỡ ngàng, đến khi nhận thức được thì mọi chuyện đã quá muộn. Bà Hoàng lập tức báo cảnh sát.

Sau khi tìm hiểu tình huống sự việc, Sở cảnh sát Quảng Trung Lộ lập tức phối hợp với Đội Điều tra hình sự Chống gian lận tiến hành điều tra dòng tiền đầu tư của bà Hoàng và cố gắng thu hồi tổn thất bằng cách đóng băng tài khoản tương ứng.

Cảnh sát điều tra phát hiện, tài khoản mà bà Hoàng chuyển tiền vào không hề liên quan đến ứng dụng "Trùng Khánh Tín Thác", mà nó lại là một tài khoản cá nhân. Theo đó, số tiền bị lừa đã chuyển vào vô số tài khoản ngoại tuyến khác.

Trường hợp mất tiền như trường hợp của bà Hoàng không phải là đầu tư, mà là lừa đảo tài chính.

Tổ chức lừa đảo đã đánh vào tâm lý "nhẹ dạ cả tin" và "hám lợi" của nhiều người để đầu cơ trục lợi.

Theo xu hướng xã hội không ngừng phát triển, tội phạm lừa đảo tài chính càng trở nên lộng hành dưới nhiều hình thức. Vì hành vi lừa đảo được thực hiện thông qua qua các trang mạng trực tuyến nên vô cùng khó khăn cho công tác tố cáo và điều tra.

Chính vì thế, chúng ta nên cảnh giác và chủ động để giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này.

1. Không bao giờ chuyển tiền vào tài khoản lạ, không minh bạch

Ngay cả khi một trang tài khoản Facebook bạn bè hay một cuộc gọi của bạn bè yêu cầu bạn chuyển tiền thì hãy luôn luôn xác nhận tài khoản chuyển đến là chính chủ của người bạn kia.

Trước khi chuyển tiền thanh toán hoặc đầu tư thì hãy xác nhận tính minh bạch của tài khoản chuyển đến.

2. Không cung cấp thông tin tài chính cá nhân

Tuyệt đối không bao giờ tiết lộ thông tin tài chính nhạy cảm cho một người hoặc doanh nghiệp mà bạn không biết, cho dù họ liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn hay email.

3. Không bao giờ nhấp vào siêu liên kết trong email

Nếu bạn nhận được email từ một người lạ hoặc công ty yêu cầu bạn nhấp vào siêu liên kết hoặc mở tệp đính kèm rồi nhập thông tin tài chính của bạn, hãy xóa email ngay lập tức.

4. Luôn tổ chức và hệ thống hóa tài chính cá nhân

Hệ thống hóa các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hay visa sẽ giúp bạn nắm rõ được những khoản chi tiêu, những người chịu trách nhiệm kiểm kê thanh toán của bạn và khiến những kẻ lừa đảo khó áp dụng các thủ thuật xấu.

5. Không biến mình trở thành một mục tiêu để các cá nhân/tổ chức lừa đảo nhắm vào

Việc để người lạ nắm được tình hình tài chính của bạn thực sự mang đến nhiều nguy cơ hơn bạn nghĩ, ngay cả khi bạn không giàu có.

6. Khi cảm thấy bản thân đã bị lừa, hãy trình báo càng sớm càng tốt

Nếu bạn nghĩ rằng đã mắc phải một cái bẫy gian lận hoặc lừa đảo, ngay lập tức tới một cơ quan chức năng để trình báo. Việc này đôi khi có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề sớm và đôi khi, giảm thiểu thiệt hại cá nhân cũng như cảnh tỉnh cho những nạn nhân khác không mắc phải hình thức lừa đảo tương tự.

