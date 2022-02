Đầu năm Khả Ngân kể chuyện từng "say nắng" Thanh Sơn, thú nhận do thiếu trải nghiệm nên bị chê diễn xuất

3 năm sau vai nữ chính trong "Hậu duệ Mặt trời", Khả Ngân lại gây sốt cùng phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Phim "11 tháng 5 ngày" do VFC sản xuất, phát sóng vào thời điểm dịch bệnh trong cả nước đang lan rộng.



Để hoàn thành tác phẩm này, Khả Ngân đã một mình đến Hà Nội và ở lại đúng 8 tháng theo lịch quay hình mà ekip sản xuất sắp xếp. Xa nhà, không có người thân bên cạnh, lại chịu cảnh quay phim trong điều kiện dịch bệnh còn chưa được kiểm soát, Khả Ngân hài hước bày tỏ: "Hoàn cảnh của tôi giống hệt nhân vật Tuệ Nhi đóng trong phim".

8 tháng xa nhà, phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức

Trong năm 2021, các hoạt động của showbiz gần như đóng băng vì dịch bệnh. Tuy nhiên, Khả Ngân vẫn nổi lên như hiện tượng nhờ thành công của bộ phim "11 tháng 5 ngày". Khả Ngân có muốn chia sẻ gì về điều này không?

Với tôi, đó là điều vô cùng may mắn. "Trộm vía" là vào đúng năm cả showbiz bị ảnh hưởng vì dịch bệnh mà mình vẫn còn có phim được phát sóng trên khung giờ vàng của VTV, đã vậy bộ phim còn đạt rating cao, được khán giả cả nước đón nhận. Tôi chỉ có thể nói lời cám ơn đến Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC, các anh chị diễn viên cùng tham gia dự án "11 tháng 5 ngày" và đông đảo khán giả cả nước. Lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi cảm nhận được thành công từ 1 vai diễn nó lớn thế nào.

Thú thật là trước khi ra Hà Nội quay phim "11 tháng 5 ngày", tôi nhận được 2 lời quay phim tại TP.HCM, trong đó có 1 phim điện ảnh và 1 phim truyền hình. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi quyết định từ chối 2 lời mời còn lại để ra Hà Nội. Ban đầu, tôi không nghĩ đi đến 8 tháng, mà cũng chưa tính tới chuyện ở lại Hà Nội luôn, nhưng vì dịch bệnh chuyển biến phức tạp, thế là đành ở lại Hà Nội suốt 8 tháng. Khoảng thời gian này hơi buồn vì có quá nhiều thứ ập đến. Phong cách làm việc giữa 2 miền Nam – Bắc cũng khác nhau nên phải mất một thời gian tôi mới thích nghi được.

Trong khoảng thời gian 8 tháng ở Hà Nội, Khả Ngân có gặp khó khăn gì không?

Thường thì nghệ sĩ làm việc gì cũng luôn có ekip. Ở TP.HCM, tôi có quản lý hỗ trợ việc nhận hợp đồng công việc, tôi có quản lý truyền thông đảm trách phần hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước báo chí. Tôi cũng có những người bạn hỗ trợ về trang điểm, làm tóc, trang phục, chụp ảnh. Nhưng ra Hà Nội thì không có ai giúp cả, mọi thứ đều phải tự làm. Thêm nữa, đúng giai đoạn này, lại có một số vấn đề cá nhân ập đến khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lý.

Có nhiều lúc buồn và mệt đến mức tôi ngồi trong phòng và nghĩ: Mình đang làm gì vậy? Mọi thứ có ổn không? Mình có mệt đến mức kiệt sức không? Mình hy sinh mọi thứ để làm công việc này liệu có xứng đáng không? Vì ở Hà Nội 8 tháng thì gần như mọi công việc tại TP.HCM phải huỷ hết. Và bạn biết đó, huỷ show thì sẽ dẫn đến chuyện thất thu (Cười).

Nhưng đến khi phim "11 tháng 5 ngày" chính thức phát sóng, sự đón nhận của khán giả làm tôi khá bất ngờ. Đến lúc phim chiếu tập cuối cùng, tôi mới "hoàn hồn" vì chẳng ngờ mình lại được yêu thích đến thế. Thời điểm này, tôi mới tin rằng mình hy sinh mọi thứ là hoàn toàn xứng đáng.

Tôi nhớ có lần Khả Ngân phải nhập viện khẩn cấp vì suy nhược cơ thể. Nhưng sau đó thì mạng xã hội lại lan truyền thông tin là bạn cố tình bày trò để câu kéo sự chú ý. Khả Ngân có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này?

Tôi có biết việc này nhưng không ai mang sức khỏe, tính mạng của mình ra làm chiêu trò câu kéo sự chú ý cả. Tôi không làm điều đó. Đang lúc quay phim thì tôi gặp một số vấn đề cá nhân, lại thêm chuyện áp lực do công việc nên dẫn đến chuyện sụt cân liên tục. Từ 50kg, tôi giảm chỉ còn có 40kg. Với chiều cao 1m63 thì 40kg là rất gầy. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, tôi mới nhập viện khẩn cấp.

Trong phòng bệnh, bác sĩ nhìn tôi hỏi sao lại để đến mức kiệt sức thế này. Tôi không ăn được, cũng không làm gì được. Bác sĩ còn doạ là nếu không chịu ăn uống thì sẽ "không qua được đâu". Lúc đó, dù trong lòng có rất nhiều cảm xúc hỗn độn nhưng kỳ lạ làm sao tôi chỉ nghĩ: "Nếu mình có chuyện gì thì ai sẽ quay phim tiếp đây". Vậy rồi tôi cố gắng ăn uống để mau chóng đến trường quay làm việc.

Thời điểm này, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mọi người ở đoàn phim không đi thăm được nhiều. Thỉnh thoảng có người vào gửi thức ăn, còn lại thì chỉ gọi điện và nhắn tin thăm hỏi. Cái cảm giác ở bệnh viện một mình trong tình trạng kiệt sức nó thật là đáng sợ lắm.

Vậy sau bao lâu thì Khả Ngân mới trở lại TP.HCM?

Quay phim xong thì đến tháng 11 tôi trở lại TP.HCM. Sau đó, có mấy lần tôi bay ra Hà Nội để giải quyết một số công việc. 1 năm qua quả là có rất nhiều biến cố ập đến với Khả Ngân. Đầu tiên là tôi chia tay người yêu, sau đó đi quay phim rồi kẹt ở Hà Nội 8 tháng. Đến lúc về lại nhà lại phải chuyển chỗ ở, thay đổi ekip làm việc và sắp xếp lại mọi thứ.

Trước đây, Khả Ngân là cô gái lúc nào cũng được bảo vệ, che chở, còn bây giờ, tôi tự thấy bản thân điềm tĩnh, chững chạc hơn. Đi qua nhiều tổn thương, tôi dần thay đổi cái nhìn về cuộc sống. Có nhiều lúc muốn gào lên khóc thật to, khóc đến mức nằm vật xuống giường rồi ngủ cho quên đi, vậy mà tôi làm không được. Cứ mỗi lần chực trào nước mắt thì có điều gì đó cố ngăn lại. Tôi nghĩ, mình trưởng thành hơn, chín chắn và biết cách cư xử hơn.

Tôi "say nắng" bạn diễn Thanh Sơn

Có nhiều thông tin cho rằng Khả Ngân và nam diễn viên Thanh Sơn có "phim giả tình thật" sau khi đóng chung "11 tháng 5 ngày". Điều này là như thế nào thế?

Nếu mà nói phim giả tình thật với anh Thanh Sơn thì không có. Tôi là người rất chung thuỷ, lại vô cùng trân trọng tình yêu, nếu có điều gì đó đi quá giới hạn tình anh em, đồng nghiệp thông thường thì chắc chắn tôi sẽ nói. Hiện tại, giữa tôi với anh Thanh Sơn không có mối quan hệ tình cảm nào cả.

Nhưng, riêng chuyện "say nắng" thì tôi thú thật là có. Nghĩa là khi bạn đóng phim, lại vào vai tình nhân nữa, bạn phải có rung động với nhân vật thì mới mang đến cho khán giả cảm xúc chân thật. Tôi hoà vào vai diễn Tuệ Nhi của mình, anh Thanh Sơn cũng hoà vào vai diễn Hải Đăng. Tôi "say nắng" anh Sơn trên cảm xúc của nhân vật. Nhân vật của tôi yêu nhân vật do anh Thanh Sơn đóng, nếu không có một chút cảm xúc nào đặc biệt thì làm sao chúng tôi diễn cho ra hình ảnh cặp tình nhân.

Nghĩa là Khả Ngân có "say nắng" nhưng đến bây giờ đã dứt được?

Đúng rồi. Đó chỉ là cảm giác "say nắng" trên phim thôi. Tôi phân biệt rạch ròi lắm, đời thực là đời thực còn phim là phim, mình không thể để cảm xúc lúc ở trên phim trường ảnh hưởng cuộc sống đời thường được. Ở đây, tôi muốn khẳng định một lần nữa là giữa chúng tôi không có gì cả, mọi người cứ yên tâm là bây giờ Khả Ngân độc thân, không yêu ai đâu nhé.

Những tin đồn tình cảm với Thanh Sơn có phải là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Khả Ngân và người yêu bị ảnh hưởng?

Không phải đâu. Tôi chia tay người yêu từ lâu rồi, không liên quan gì anh Sơn hay phim "11 tháng 5 ngày cả". Từ trước đến nay, tôi chỉ chia sẻ với truyền thông rằng mình có người yêu nhưng chưa bao giờ xác nhận là yêu ai hay người yêu tôi như thế nào. Vậy nên khi chia tay, tôi cũng mong giữ cho mình khoảng riêng tư. Người ấy lại không hoạt động nghệ thuật, người ấy cũng không nhắc gì đến tôi cả. Chúng tôi không còn duyên thì chia tay, chỉ vậy thôi.

Bây giờ, tôi có công việc làm bầu bạn. Nhiều lúc mệt mỏi, cô đơn hay buồn tủi, tôi hay vùi mình vào công việc. Cũng may là giai đoạn này, nhờ sức nóng của bộ phim "11 tháng 5 ngày" nên mọi thứ đến với tôi suôn sẻ hơn. Tôi trân trọng cơ hội, trân quý tình cảm khán giả dành cho mình nên cố gắng dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên.

Những xáo trộn trong cuộc sống đời thực đã làm Khả Ngân trưởng thành, chín chắn hơn. Tôi nói điều này có đúng không?

Đúng là như thế rồi. Trước đây, tôi đóng nhiều phim nhưng toàn bị chê nhạt nhẽo. Có một khoảng thời gian mà trên mạng xuất hiện đầy rẫy lời chê bai rằng Khả Ngân đóng phim quá tệ, đóng cảnh đau khổ mà cứ lưng chừng không tới cảm xúc. Tôi thú thật là bản thân mình có để cho điều này xảy đến. Vì tôi chưa đủ trải nghiệm, tôi lúc nào cũng được bảo vệ, che chở, được ekip hỗ trợ hết mình. Mà khi không đủ trải nghiệm thì làm sao diễn cho khán giả tin?

Những sự xáo trộn trong thời gian qua đã dạy cho tôi trưởng thành lên. Từ chuyện chia tay người yêu đến chuyện nhập viện cấp cứu, tôi đã rút ra nhiều bài học hữu ích. Ở tuổi 24, tôi không nhõng nhẽo hay phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Tôi phải học cách mạnh mẽ đi trên đôi chân của mình.

Cũng may là khi thay đổi ekip quản lý, vẫn có một số người bạn thân thiết chịu ở lại hỗ trợ tôi. Đến bây giờ, khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả, tôi mới có thể thở phào nói ra rằng mình vượt qua mọi cảm xúc tổn thương, hụt hẫng, đau buồn rồi. Giờ tôi còn gia đình phải lo, còn khán giả để tiếp tục phấn đấu, còn những dự án dang dở đang chờ thực hiện.

Khả Ngân của năm 2022 không thể nào yếu đuối hay dễ dàng bị tổn thương mãi được. Khả Ngân của năm 2022 cũng không dễ dàng rơi nước mắt nữa. Mình chỉ có thể khóc vì hạnh phúc chứ không nên khóc vì những nỗi đau.

Kế hoạch đón Tết năm nay của Khả Ngân là như thế nào?

Năm nào cũng vậy, đêm Giao thừa tôi đều cúng 1 mình. Tôi không ở cùng bố mẹ vì họ đã chia tay từ rất lâu, mỗi người bây giờ đều có gia đình mới. Sau đó, tôi đi chúc Tết ông bà rồi hẹn bạn bè ăn uống, chơi lắc bầu cua, mừng tuổi đầu năm.

Năm nay đúng là có 1 số thay đổi vì chuyển nhà, đổi ekip nhưng tôi nghĩ kế hoạch ăn Tết thì cũng vậy thôi. Với năm 2022 này, tôi chẳng mong gì hơn ngoài chuyện có sức khỏe để làm tốt công việc còn dang dở. Tôi cũng có ý định tham gia 1 vài dự án nhưng chưa thể bật mí được.

Xin cám ơn Khả Ngân vì đã dành thời gian chia sẻ.

