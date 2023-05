Dấu hiệu nhận biết trẻ trẻ có bất thường về tâm lý?

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi tìm hiểu biện pháp phòng ngừa, cần biết được những nguyên nhân nào dẫn đến rối loạn cảm xúc và hành vi ở trẻ em.

Thực tế, rất khó để tìm ra một nguyên nhân chính xác. Song, tình trạng này thường do 3 yếu tố. Trước hết, đó có thể là yếu tố sinh học: Liên quan đến chứng rối loạn chuyển hóa, nguyên nhân di truyền... Yếu tố khác là do chấn thương: Tổn thương thần kinh trung ương, chấn thương não... Yếu tố cuối cùng là do tác động từ môi trường: Trẻ bị bạo hành từ nhỏ, gặp biến cố lớn về tâm lý, gia đình không hòa thuận...